На будмайданчику в Чернівцях впав підйомний кран, кранівник госпіталізований з травмами, - джерело. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
На будівельному майданчику в Чернівцях впав підйомний кран. Кранівника госпіталізували з травмами.
Про це Цензор.НЕТ повідомило джерело в правоохоронних органах.
Сьогодні, близько 9 ранку біля будівельного майданчика багатоповерхового житлового будинку впав будівельний кран.
В результаті падіння кранівник зазнав травми і його госпіталізували.
Причини падіння крана зараз з'ясовуються.
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В Черновцах сегодня, 1 июня, в районе улицы Эрлиха рухнул строительный кран, сообщает АСС.
По словам очевидцев, кран на момент падения не поднимал никакого груза. Его запустили и он упал. На месте происшествия работает скорая помощь.
Як повідомили кореспонденту molbuk.ua медики, у чоловіка - перелом ребер, пошкодження внутрішніх органів та інші переломи.
За словами лікарів, постраждалий перебуває при свідомості.