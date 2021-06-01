На будмайданчику в Чернівцях впав підйомний кран, кранівник госпіталізований з травмами, - джерело. ФОТО

На будівельному майданчику в Чернівцях впав підйомний кран. Кранівника госпіталізували з травмами.

Про це Цензор.НЕТ повідомило джерело в правоохоронних органах.

Сьогодні, близько 9 ранку біля будівельного майданчика багатоповерхового житлового будинку впав будівельний кран.

В результаті падіння кранівник зазнав травми і його госпіталізували.

Причини падіння крана зараз з'ясовуються.

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