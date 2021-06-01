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будівництво (669) Чернівці (330)

На будмайданчику в Чернівцях впав підйомний кран, кранівник госпіталізований з травмами, - джерело. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

На будівельному майданчику в Чернівцях впав підйомний кран. Кранівника госпіталізували з травмами.

Про це Цензор.НЕТ повідомило джерело в правоохоронних органах.

Сьогодні, близько 9 ранку біля будівельного майданчика багатоповерхового житлового будинку впав будівельний кран.

В результаті падіння кранівник зазнав травми і його госпіталізували.

Причини падіння крана зараз з'ясовуються.

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На будмайданчику в Чернівцях впав підйомний кран, кранівник госпіталізований з травмами, - джерело 01

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На стройплощадке в Черновцах упал подъемный кран, крановщик госпитализирован с травмами, - источник - Цензор.НЕТ 7301
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01.06.2021 10:21 Відповісти
У Зелі він ворог №1. Заважає президенствовать.
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01.06.2021 10:25 Відповісти
Крановщики-самоучки. Довбодятли.
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01.06.2021 10:24 Відповісти
Причин может быть много...
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01.06.2021 10:27 Відповісти
На будмайданчику в Чернівцях впав підйомний кран, кранівник госпіталізований з травмами, - джерело - Цензор.НЕТ 4705
В Черновцах сегодня, 1 июня, в районе улицы Эрлиха рухнул строительный кран, сообщает АСС.
По словам очевидцев, кран на момент падения не поднимал никакого груза. Его запустили и он упал. На месте происшествия работает скорая помощь.

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01.06.2021 10:32 Відповісти
так я не понял... крановщик на земле в этот момент стоял? пальчик прищемило?
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01.06.2021 10:40 Відповісти
У постраждалого внаслідок падіння будівельного крану в Чернівцях медики виявили важкі травми й переломи. Наразі чоловік перебуває в реанімації.

Як повідомили кореспонденту molbuk.ua медики, у чоловіка - перелом ребер, пошкодження внутрішніх органів та інші переломи.

За словами лікарів, постраждалий перебуває при свідомості.
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01.06.2021 10:43 Відповісти
А КОГДА КРАНОВЩИКАМ БИОТУАЛЕТЫ В КАБИНЫ ПОСТАВЯТ !!!???
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01.06.2021 12:20 Відповісти
 
 