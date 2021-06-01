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На Дніпропетровщині планували провести "псевдовибори" і відновити "структури СРСР", - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Зловмисники хотіли заснувати фейкові "народні ради" та "силові структури" в Дніпропетровській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Так, місцева мешканка з "досвідом роботи" у процесах створення псевдовладних утворень залучила до участі в антидержавних заходах майже 100 осіб. Усе це - за координації російської ГО "Верховный Совет СССР".

Так звана "Председатель Верховного Совета УССР" роздавала учасникам групи "справки о гражданстве СССР". Вона також проводила агітацію серед громадян із закликом взяти участь у "псевдовиборах" нових державних органів.

Оперативники спецслужби встановили, що у формуванні "силового блоку" фейкових органів Дніпропетровської області взяли участь члени незареєстрованого осередку російського "Международного союза советских офицеров".

Під час обшуків за місцями проживання організатора і активних учасників групи правоохоронці виявили:

  • документацію фейкових "народних рад";
  • комп’ютерну техніку, яку зловмисники використовували для виготовлення так званих "довідок про громадянство СРСР";
  • списки учасників групи;
  • листування з кураторами з РФ.

У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності причетних осіб.

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На Дніпропетровщині планували провести псевдовибори і відновити структури СРСР, - СБУ 01
На Дніпропетровщині планували провести псевдовибори і відновити структури СРСР, - СБУ 02
На Дніпропетровщині планували провести псевдовибори і відновити структури СРСР, - СБУ 03
На Дніпропетровщині планували провести псевдовибори і відновити структури СРСР, - СБУ 04
На Дніпропетровщині планували провести псевдовибори і відновити структури СРСР, - СБУ 05

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+29
Таки лечить надо в лучших традициях советской психиатрии.
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01.06.2021 11:21
+24
Их бы в ГУЛАГ отправить, как они любят.
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01.06.2021 11:23
+20
эти люди опасны своим безумием, которое не лечится
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01.06.2021 11:37
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Таки лечить надо в лучших традициях советской психиатрии.
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01.06.2021 11:21 Відповісти
Так це і є пацієнти з Ігрєні...
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01.06.2021 11:25 Відповісти
Правильно, всех престарелых совкодросчеров
- определить в дурку на пожизненное...
На Днепропетровщине планировали провести "псевдовыборы" и возобновить "структуры СССР", - СБУ - Цензор.НЕТ 7203
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01.06.2021 11:32 Відповісти
в CБУ як малі діти
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01.06.2021 11:21 Відповісти
кому эти фрики опасны ???
Но жирную палку в отчете СБУ нарисовало
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01.06.2021 11:22 Відповісти
Кому опасны? Историю про распятого мальчика вспомни ...
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01.06.2021 11:27 Відповісти
эти люди опасны своим безумием, которое не лечится
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01.06.2021 11:37 Відповісти
И правом на голосование.
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01.06.2021 11:41 Відповісти
так думали і про фріків лднр. А потім пришли "братья" дали бабоси фрікам, підсунули їм своїх фсбшніків які рулять і хопа "народниє республіки". А фріки залишились фріками якими поюзали і кинули.
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01.06.2021 11:44 Відповісти
для тех, кто не в курсе - символика совка запрещена На Днепропетровщине планировали провести "псевдовыборы" и возобновить "структуры СССР", - СБУ - Цензор.НЕТ 2201
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01.06.2021 11:46 Відповісти
ДНР - начали с нулевых обкатывать, задолго до Майдана 2013, тоже многие говорили, "кому они опасны".

Они опасны тем что они исповедуют антиукраинскую идеологию и если их захотят использовать, они могут нанести вред стране.
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01.06.2021 11:58 Відповісти
Их бы в ГУЛАГ отправить, как они любят.
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01.06.2021 11:23 Відповісти
в этом случае наоборот, такие как эти персонажи как раз занимались отбором и отправкой в ГУЛАГ других
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01.06.2021 12:35 Відповісти
секта
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01.06.2021 11:24 Відповісти
Ни ума, ни фантазии... У Тупина все исполнители из психиатрических заведений? Больше никто не соглашается?
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01.06.2021 11:25 Відповісти
самое смешное и на россии за подобными приходили. Видимо к наиболее радикальному филиалу секты.
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01.06.2021 11:51 Відповісти
так Вавка сказала что в СССР не все так неоднозначно было и да Днепропетровск Родина Бени и да Беня если СССР то нафиг ТЫ и бабло.... какой же ты тогда в СССР олигарх-тогда за это ТЕБЯ БЫ ТОЧНО РАСТРЕЛЯЛИ БЫ... так в лучшем случае спажник в будке...
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01.06.2021 11:26 Відповісти
Забрать гражданство Украины и депортировать в московию и точка
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01.06.2021 11:27 Відповісти
Теее, то напівміри, розстрілять і нема проблем!
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01.06.2021 11:55 Відповісти
запєніть, як вони *******. А потом распять расстрелять во славу сталінагітлєрапітуна
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01.06.2021 12:38 Відповісти
к сожалению, их даже слишком много
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01.06.2021 11:46 Відповісти
А в козаки-разбойники они не играли случайно там? На Днепропетровщине планировали провести "псевдовыборы" и возобновить "структуры СССР", - СБУ - Цензор.НЕТ 8235
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01.06.2021 11:28 Відповісти
в козаки-разбойники не уверен, а в зарницу точно готовились На Днепропетровщине планировали провести "псевдовыборы" и возобновить "структуры СССР", - СБУ - Цензор.НЕТ 6201
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01.06.2021 11:44 Відповісти
тяпки им в рукки и в колхоз = заря коммунизьма= на буряки
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01.06.2021 11:29 Відповісти
Якшо чесно були там і нормальні закони , наприклад 10 р з конфіскаціею майна, а ми за 30 р незалежності так докерувалися шо вже землю продаемо.
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01.06.2021 11:30 Відповісти
Вот что значит перестать принимать лекарства...
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01.06.2021 11:31 Відповісти
Для початку вдягнути у куфайку і з кайлом будувати камунізьм на лагерній баланді.
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01.06.2021 11:31 Відповісти
Этот кремлёвский сценарий надо искоренять в зародыше. Деятели должны сесть на 10 лет....Если СБУ их выпустит из своих подвалов живыми, значит офис президента выполняет приказ кремля по созданию новых резерваций "руцкого мира"...
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01.06.2021 11:32 Відповісти
"Зато в ссср пломбир был вкусным" - главный аргумент этих полудурков На Днепропетровщине планировали провести "псевдовыборы" и возобновить "структуры СССР", - СБУ - Цензор.НЕТ 300
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01.06.2021 11:37 Відповісти
100пудово или постанова от СБУ или съемки сериала о буднях сумасшедшего дома. Ну кто в это поверит? На Днепропетровщине планировали провести "псевдовыборы" и возобновить "структуры СССР", - СБУ - Цензор.НЕТ 4919
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01.06.2021 11:42 Відповісти
І в інших областях таке виявляли. Це системна робота з-за парєбріка.
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01.06.2021 15:55 Відповісти
когда уже вся эта вата угомонится? На Днепропетровщине планировали провести "псевдовыборы" и возобновить "структуры СССР", - СБУ - Цензор.НЕТ 4506
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01.06.2021 11:43 Відповісти
в гробу
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01.06.2021 11:47 Відповісти
Я считаю, что
каждому нужно давать то чего он хочет.
Демократам - демократию.

Совкам - карательную психиатрию
и ГУЛАГ.
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01.06.2021 11:48 Відповісти
Так, а чому не розстріляні?
Як в СеРеСеРі.
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01.06.2021 11:52 Відповісти
от Ви такі жорстокі, расстрєлять... Навіщо так жостко? - На 20 лєт на Колиму, по-гуманному
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01.06.2021 12:40 Відповісти
А вот если бы десять-двадцать таких ушлепков-предателей было показательно ликвидировано, например за вооруженное сопротивление при аресте, то желающих скорее всего бы почти не осталось. А так эта прорашистская мразь видит, на примерах Штеп, Цемахов, Аксеновых и прочей шелупони, что их скорее всего отмажут, обменяют Рашке, или вообще выберут в мэры.
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01.06.2021 12:25 Відповісти
Я в шоке! СКОЛЬКО ЛЕТ УЖЕ ПОСЛЕ СССР ПРОШЛО, А ОНИ ВСЕ НАЗАД ОГЛЯДЫВАЮТСЯ!!! А Раше все не ймется, все новые провокации придумывает!
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01.06.2021 12:30 Відповісти
Когда уже все совкодрочеры издохнут ? 🤦🙄🤔😡
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01.06.2021 12:41 Відповісти
serh Так и пломбир они спёрли , у Американцев 🤦🙄🤣
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01.06.2021 12:47 Відповісти
Ватка організовується? Так це справа СБУ.
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01.06.2021 12:55 Відповісти
Растрелять.
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01.06.2021 15:47 Відповісти
Цырк тридцать лет как сгорел, а эти клоуны еще ни хрена не поняли.
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01.06.2021 16:10 Відповісти
"Креативность" российских кураторов этого цирка впечатляет.
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01.06.2021 19:45 Відповісти
 
 