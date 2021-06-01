Повністю реконструйовану школу відкрили в Маріуполі, - ОДА. ФОТОрепортаж

У Маріуполі відкрили повністю реконструйовану школу №26. Завдяки ремонту вона зможе прийняти майже вдвічі більше учнів.

У Донецькій області в межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" відкрили повністю реконструйовану маріупольську школу №26. Це перша школа в області, яка була оновлена ​​за програмою президента в 2021 році,

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Донецької ОДА.

Зазначається, що свято останнього дзвоника провели вже в сучасній оновленій школі.

"Радий бачити, як на наших очах старенька пошарпана школа перетворилася на сучасний освітній центр. Впевнений, що в такому закладі дітям буде приємно навчатися, а викладачам – навчати", - зазначив голова Донецької ОДА, керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

У межах президентської програми "Велике будівництво" будівлю школи №26 оновили як зсередини, так і зовні. На пришкільній території облаштували комплекс спортивних майданчиків з тренажерами, футбольне поле зі штучним покриттям і бігову доріжку. У спортзалі встановили нове і якісне обладнання.

Загальна вартість ремонту становить 123 млн гривень.

Після ремонту школа зможе прийняти практично вдвічі більше учнів - 960 дітей. Зараз уже набрано 4 перші класи.

Нагадаємо, заступник глави Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що в планах програми президента на 2021 рік продовження розвитку соціальної інфраструктури: школи - 95, садочки - 70, стадіони - 80, басейни - 29, приймальні відділення - 177 об'єктів.

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