УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13720 відвідувачів онлайн
Новини Фото СуспільствоФоторепортаж
3 612 9
Маріуполь (2816) ОДА (1540) школа (1823) Донецька область (5679) Велике будівництво (718)

Повністю реконструйовану школу відкрили в Маріуполі, - ОДА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

У Маріуполі відкрили повністю реконструйовану школу №26. Завдяки ремонту вона зможе прийняти майже вдвічі більше учнів.

У Донецькій області в межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" відкрили повністю реконструйовану маріупольську школу №26. Це перша школа в області, яка була оновлена ​​за програмою президента в 2021 році,

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Донецької ОДА.

Зазначається, що свято останнього дзвоника провели вже в сучасній оновленій школі.

"Радий бачити, як на наших очах старенька пошарпана школа перетворилася на сучасний освітній центр. Впевнений, що в такому закладі дітям буде приємно навчатися, а викладачам – навчати", - зазначив голова Донецької ОДА, керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

У межах президентської програми "Велике будівництво" будівлю школи №26 оновили як зсередини, так і зовні. На пришкільній території облаштували комплекс спортивних майданчиків з тренажерами, футбольне поле зі штучним покриттям і бігову доріжку. У спортзалі встановили нове і якісне обладнання.

Загальна вартість ремонту становить 123 млн гривень.

Після ремонту школа зможе прийняти практично вдвічі більше учнів - 960 дітей. Зараз уже набрано 4 перші класи.

Нагадаємо, заступник глави Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що в планах програми президента на 2021 рік продовження розвитку соціальної інфраструктури: школи - 95, садочки - 70, стадіони - 80, басейни - 29, приймальні відділення - 177 об'єктів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Будівництво нового вантового моста в Кременчуці почнеться в жовтні, - Полтавська ОДА

Повністю реконструйовану школу відкрили в Маріуполі, - ОДА 01
Повністю реконструйовану школу відкрили в Маріуполі, - ОДА 02
Повністю реконструйовану школу відкрили в Маріуполі, - ОДА 03

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
народ - зеленые пиаряться - в Украине - 15000 школ
показати весь коментар
01.06.2021 12:09 Відповісти
Пиаряться ещё и за чужой счёт , причём здесь приЗЕдент и бюджет города Мариуполя , за чей счёт - эта школа была отремонтирована , как и многие другие школы , которые сейчас ремонтируются в Марике , из за чего детям приходится терпеть временные неудобства и ходить в другие школы во вторую смену
показати весь коментар
01.06.2021 14:32 Відповісти
конечно же, наш главный олигофрен тут ни при чём. Это типа политика для потребителей пустоголовых сериалов
показати весь коментар
01.06.2021 15:40 Відповісти
Посмотрим на состояние этой школы после 2-3 лет эксплуатации.
показати весь коментар
01.06.2021 12:34 Відповісти
ремонт делают так- снимают всю старую штукатурку, меняют все окна и двери, делают гидроизоляцию фундамента. Это я видел собственными глазами. Двор, территория-плитка. Всё очень солидно и добротно. В городе Мариуполь есть достаточно толковые менеджеры, мэр и другие. Это сильно бросается в глаза после Киева, где у руля дебил, покрывающий воров. так что школа прослужит.
показати весь коментар
01.06.2021 15:39 Відповісти
1. Когда эта новая штукатурка растрекается и начнет отваливаться?
2 Окна ставят 5-и камерные с двойным стеклопакетом? Нет! Ставят самые дишманские 3-х камерные с одинарным стеклопакетом. А учитывая их площадь, теплопотери будут колосальные. Да и срок службы у таких окон небольшой.
3 Двери деревянные или картонные? Разницу в цене понимаете? Картонные двери дети уделают за год!
4. Тротуарная плитка какого качества? Начнет крошится через год-два? А на бюджетных стройках я другой не видел.

5 Линолеум на полу "промышленный Tarkett" или самый дишманский Китай?

7 Кондиционеры где? Нету. А знаете почему? Потому что никто не удосужился увеличить школе лимит электроэнергии. Забота о детях, говорите ... Ню, ню ...
показати весь коментар
01.06.2021 15:57 Відповісти
Я, честно, не строитель. Таких нюансов не знаю. Вы считаете, таким образом воруют деньги? Тогда зачем обдирать здание до бетона? По моему украсть можно быстрее и проще. А можно и не красть, но это сложно представить. Приезжайте в Мариуполь, он с 14 го года здорово изменился
показати весь коментар
01.06.2021 16:33 Відповісти
ну в Україні якість матеріалів велика проблема. усе через рік стає непридатним і не скажеш, що рік назад зроблено.
показати весь коментар
01.06.2021 16:46 Відповісти
Я "не считаю" что так воруют деньги. Я знаю это на 100%. На штукатурке, согласно АВК, можно спрятать и украсть больше всего. Именно поэтому обдирают до голого бетона где надо и не надо.

Чиновничьия "дилема" предельно проста: Можно сделать грамотно и на десятилетия, но лично ничего не этом не заработать. Либо сделать через жо...пу, получив миллионный откат. Причем внешне это будет выглядеть вполне пристойно (см.фото) и даже простоит год-два. Как думаете: Что выберет чиновник?
показати весь коментар
01.06.2021 16:49 Відповісти
 
 