Повністю реконструйовану школу відкрили в Маріуполі, - ОДА. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж
У Маріуполі відкрили повністю реконструйовану школу №26. Завдяки ремонту вона зможе прийняти майже вдвічі більше учнів.
У Донецькій області в межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" відкрили повністю реконструйовану маріупольську школу №26. Це перша школа в області, яка була оновлена за програмою президента в 2021 році,
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Донецької ОДА.
Зазначається, що свято останнього дзвоника провели вже в сучасній оновленій школі.
"Радий бачити, як на наших очах старенька пошарпана школа перетворилася на сучасний освітній центр. Впевнений, що в такому закладі дітям буде приємно навчатися, а викладачам – навчати", - зазначив голова Донецької ОДА, керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.
У межах президентської програми "Велике будівництво" будівлю школи №26 оновили як зсередини, так і зовні. На пришкільній території облаштували комплекс спортивних майданчиків з тренажерами, футбольне поле зі штучним покриттям і бігову доріжку. У спортзалі встановили нове і якісне обладнання.
Загальна вартість ремонту становить 123 млн гривень.
Після ремонту школа зможе прийняти практично вдвічі більше учнів - 960 дітей. Зараз уже набрано 4 перші класи.
Нагадаємо, заступник глави Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що в планах програми президента на 2021 рік продовження розвитку соціальної інфраструктури: школи - 95, садочки - 70, стадіони - 80, басейни - 29, приймальні відділення - 177 об'єктів.
Будь ласка, зачекайте...
2 Окна ставят 5-и камерные с двойным стеклопакетом? Нет! Ставят самые дишманские 3-х камерные с одинарным стеклопакетом. А учитывая их площадь, теплопотери будут колосальные. Да и срок службы у таких окон небольшой.
3 Двери деревянные или картонные? Разницу в цене понимаете? Картонные двери дети уделают за год!
4. Тротуарная плитка какого качества? Начнет крошится через год-два? А на бюджетных стройках я другой не видел.
5 Линолеум на полу "промышленный Tarkett" или самый дишманский Китай?
7 Кондиционеры где? Нету. А знаете почему? Потому что никто не удосужился увеличить школе лимит электроэнергии. Забота о детях, говорите ... Ню, ню ...
Чиновничьия "дилема" предельно проста: Можно сделать грамотно и на десятилетия, но лично ничего не этом не заработать. Либо сделать через жо...пу, получив миллионный откат. Причем внешне это будет выглядеть вполне пристойно (см.фото) и даже простоит год-два. Как думаете: Что выберет чиновник?