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Ветеран АТО Сергій Шевченко, який бореться з лімфобластним лейкозом, потребує фінансової допомоги, - волонтер Сініцин. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Ветеран АТО Сергій Шевченко вже півтора року бореться з лімфобластним лейкозом.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук волонтер Роман Сініцин, інформує Цензор.НЕТ.

"Це ветеран АТО Сергій Шевченко (позивний Шева). У віці 40 років він пішов добровольцем, щоб передати молодим воїнам свій досвід бойових дій, здобутий у Боснії. Повернувся живим і майже неушкодженим, але вдома його чекало нове випробування. Вже півтора року триває його бій з лімфобластним лейкозом. Хіміотерапія проходить важко, з численними ускладненнями. За прогнозами лікарів йому знадобиться ще 6 місяців лікування. Сергій тримається гідно, але є питання, яке він не може вирішити самотужки. Пов’язані з лікуванням витрати становлять 25-30 тис. грн на місяць. Родина, а це мама (медик, пенсіонер) і тато (інвалід), вичерпала свої ресурси. Пожертв, які вдалося зібрати раніше, теж не вистачає. Давайте допоможемо Шеві. Йому важливо відчувати нашу підтримку", - зазначає волонтер, прикріплюючи реквізити для переказу грошових коштів.

Приватбанк 4731 2191 2281 4902  Шевченко Сергій.

Ветеран АТО Сергій Шевченко, який бореться з лімфобластним лейкозом, потребує фінансової допомоги, - волонтер Сініцин 01

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Автор: Наталя Джума
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01.06.2021 12:46 Відповісти
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01.06.2021 12:48 Відповісти
Таких людей должно бесплатно лечить государство .
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01.06.2021 12:49 Відповісти
Нормальное государство
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01.06.2021 13:05 Відповісти
Йому терміново потрібна Інформаційна Терапія https://informterapia.webnode.com.ua Річний курс коштуватиме приблизно 12-14 тисяч гривень.
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01.06.2021 13:53 Відповісти
 
 