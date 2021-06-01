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Чиновник однієї з філій "Нафтогазу" вимагав 1,4 млн грн за безперешкодне підключення житлового будинку до електромережі на Львівщині, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Чиновник однієї з філій НАК "Нафтогаз України" на Львівщині вимагав 1,4 млн грн за безперешкодне підключення одного з будинків до електромережі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними досудового слідства, посадова особа філії "Новояворівські електромережі", управління якою здійснює ТОВ "Нафтогаз Тепло", налагодила масштабну схему отримання хабарів. Зокрема, за 1,4 млн грн посадовець "гарантував" не створювати штучних перешкод у підключенні житлового будинку до електромереж. Він також обіцяв сприяння у стабільному забезпеченні споживачів електроенергією.

Правоохоронці затримали чиновника згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання авансу в 1 млн грн.

Затриманому готується повідомлення про підозру у вчиненні злочину за ч. 4 ст. 368-3 (підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії. Перевіряється інформація щодо інших фактів отримання хабарів та можливої причетності до корупційної схеми.

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Чиновник однієї з філій Нафтогазу вимагав 1,4 млн грн за безперешкодне підключення житлового будинку до електромережі на Львівщині, - СБУ 01
Чиновник однієї з філій Нафтогазу вимагав 1,4 млн грн за безперешкодне підключення житлового будинку до електромережі на Львівщині, - СБУ 02
Чиновник однієї з філій Нафтогазу вимагав 1,4 млн грн за безперешкодне підключення житлового будинку до електромережі на Львівщині, - СБУ 03

Автор: Анастасія Потіха
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Каким боком "Нафтогаз" к подключению жилого дома к электросети ?
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01.06.2021 13:07 Відповісти
Читайте уважніше. Відповідь у тексті.
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01.06.2021 13:12 Відповісти
И ? Не разгадал .
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01.06.2021 13:13 Відповісти
должностное лицо филиала "Новояворовские электросети", управление которой осуществляет ООО "Нафтогаз Тепло",Источник: https://censor.net/ru/p3268733
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01.06.2021 13:20 Відповісти
1.4 ляма грн в акурат 50 000 у.е по кросс курсу ..Уже наверно в автосалонах в Рав 4 или Туарег присматривал
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01.06.2021 13:21 Відповісти
для нафтогаза это гроши, на эту мелочь он хотел любовницу потягать недельку на мальдивах Чиновник однієї з філій "Нафтогазу" вимагав 1,4 млн грн за безперешкодне підключення житлового будинку до електромережі на Львівщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 333а проклятые менты шабашечку забрали))
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01.06.2021 13:49 Відповісти
Нафтогаз управляет электросетями - теперь понятно почему они убыточные 😁😁😁😁
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01.06.2021 13:30 Відповісти
и шо с того? а вы докажите шо эти копейки взятка?? то телепузику премию нафтогаз выписал и оздоровительные за два месяца Чиновник однієї з філій "Нафтогазу" вимагав 1,4 млн грн за безперешкодне підключення житлового будинку до електромережі на Львівщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 8809
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01.06.2021 13:47 Відповісти
в гривнях взятку брав...видно патріот України
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01.06.2021 13:53 Відповісти
а куда делось то хваленое "одно окно" где без контакта с чиновниками разрешения должны были давать? порох что то мудрил, а моня передумал делать такие услуги?
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01.06.2021 21:25 Відповісти
такі схеми працюють скрізь, по електромережах, по газових, якщо ці мережі на об'єкті робить не обленерго чи їхня фірма чи облгаз або їхня фірма, всім іншим киши витягнуть і купу бабало збриють щоб підключити.
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02.06.2021 10:27 Відповісти
 
 