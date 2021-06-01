Чиновник однієї з філій "Нафтогазу" вимагав 1,4 млн грн за безперешкодне підключення житлового будинку до електромережі на Львівщині, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Чиновник однієї з філій НАК "Нафтогаз України" на Львівщині вимагав 1,4 млн грн за безперешкодне підключення одного з будинків до електромережі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

За даними досудового слідства, посадова особа філії "Новояворівські електромережі", управління якою здійснює ТОВ "Нафтогаз Тепло", налагодила масштабну схему отримання хабарів. Зокрема, за 1,4 млн грн посадовець "гарантував" не створювати штучних перешкод у підключенні житлового будинку до електромереж. Він також обіцяв сприяння у стабільному забезпеченні споживачів електроенергією.

Правоохоронці затримали чиновника згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання авансу в 1 млн грн.

Затриманому готується повідомлення про підозру у вчиненні злочину за ч. 4 ст. 368-3 (підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії. Перевіряється інформація щодо інших фактів отримання хабарів та можливої причетності до корупційної схеми.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Харкові затримано поліцейського: за 5 тис. дол. продавав посаду в ДБР. ВІДЕО+ФОТО





