Контррозвідка СБУ блокувала розкрадання і реалізацію комплектуючих до військової авіаційної техніки на Хмельниччині. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
Контррозвідники Служби безпеки України блокували в Хмельницькій області розкрадання і реалізацію військового майна.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.
Організатори діяли на замовлення комерційних структур, які продавали продукцію на державні підприємства оборонно-промислового комплексу та за кордон.
За версією слідства, військовослужбовець однієї з військових частин Міноборони України впродовж тривалого часу викрадав зі складів комплектуючі до військової авіаційної техніки. Продукцію він передавав спільникам для збуту замовникам.
У ході проведення обшуків у домоволодінні зловмисника правоохоронці виявили і вилучили майже 120 виробів, підготовлених до відправки замовникам. Серед них:
- блоки до радіолокатора переднього огляду "Оріон-А" (входить до складу прицільно-навігаційного комплексу ПНС-24 "Пума", що встановлюється на літаки Су-24);
- блоки до цифрового радіолокаційного комплексу "Орбіта", (входить до ПНС-24 "Пума", що встановлюється на літак Су-24);
- блоки до станції попередження опромінювання літака ракетами Л-006 "Липа";
- комплект випромінювача "ДІСС-7";
- насоси і компоненти до них паливної системи двигунів типу АЛ-21Ф літаків Су-24М (МР) та МіГ-23Б.
Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ст. 191 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Встановлюються всі особи, причетні до вчинення незаконних дій.
Заходи із припинення протиправної діяльності здійснювались спільно з ТУ ДБР, розташованим у м. Хмельницький, під процесуальним керівництвом Хмельницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону.
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