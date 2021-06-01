УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
18362 відвідувача онлайн
Новини Фото ПодіїФоторепортаж Агресія Росії проти України Силовики
5 673 3
контррозвідка (458) Міноборони (5264) Правоохоронні органи (2660) СБУ (10010) крадіжка (527)

Контррозвідка СБУ блокувала розкрадання і реалізацію комплектуючих до військової авіаційної техніки на Хмельниччині. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Контррозвідники Служби безпеки України блокували в Хмельницькій області розкрадання і реалізацію військового майна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Організатори діяли на замовлення комерційних структур, які продавали продукцію на державні підприємства оборонно-промислового комплексу та за кордон.

За версією слідства, військовослужбовець однієї з військових частин Міноборони України впродовж тривалого часу викрадав зі складів комплектуючі до військової авіаційної техніки. Продукцію він передавав спільникам для збуту замовникам.

У ході проведення обшуків у домоволодінні зловмисника правоохоронці виявили і вилучили майже 120 виробів, підготовлених до відправки замовникам. Серед них:

  • блоки до радіолокатора переднього огляду "Оріон-А" (входить до складу прицільно-навігаційного комплексу ПНС-24 "Пума", що встановлюється на літаки Су-24);
  • блоки до цифрового радіолокаційного комплексу "Орбіта", (входить до ПНС-24 "Пума", що встановлюється на літак Су-24);
  • блоки до станції попередження опромінювання літака ракетами Л-006 "Липа";
  • комплект випромінювача "ДІСС-7";
  • насоси і компоненти до них паливної системи двигунів типу АЛ-21Ф літаків Су-24М (МР) та МіГ-23Б.

Контррозвідка СБУ блокувала розкрадання і реалізацію комплектуючих до військової авіаційної техніки на Хмельниччині 01

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ст. 191 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Встановлюються всі особи, причетні до вчинення незаконних дій.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Контррозвідка СБУ заблокувала вивезення з України обладнання для військових кораблів. ФОТОрепортаж

Заходи із припинення протиправної діяльності здійснювались спільно з ТУ ДБР, розташованим у м. Хмельницький, під процесуальним керівництвом Хмельницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону.

Контррозвідка СБУ блокувала розкрадання і реалізацію комплектуючих до військової авіаційної техніки на Хмельниччині 02
Контррозвідка СБУ блокувала розкрадання і реалізацію комплектуючих до військової авіаційної техніки на Хмельниччині 03
Контррозвідка СБУ блокувала розкрадання і реалізацію комплектуючих до військової авіаційної техніки на Хмельниччині 04
Фото: сайт СБУ

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Свинарчуки Порошенка крали в армию. Свинарчуки зеленского крадут из нее. Почувствуйте разницу!!! Контрразведка СБУ блокировала хищение и реализацию комплектующих к военной авиационной технике на Хмельнитчине - Цензор.НЕТ 647
показати весь коментар
01.06.2021 13:56 Відповісти
Навіщо рабам годувати армію, якщо на них вистачить поліції?
показати весь коментар
01.06.2021 14:44 Відповісти
Якщо позавчора заблокували завезення військової техніки то згідно з логікою зе-влади її вивіз треба заохочувати.
показати весь коментар
01.06.2021 14:04 Відповісти
 
 