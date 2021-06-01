Контррозвідка СБУ блокувала розкрадання і реалізацію комплектуючих до військової авіаційної техніки на Хмельниччині. ФОТОрепортаж

Контррозвідники Служби безпеки України блокували в Хмельницькій області розкрадання і реалізацію військового майна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Організатори діяли на замовлення комерційних структур, які продавали продукцію на державні підприємства оборонно-промислового комплексу та за кордон.

За версією слідства, військовослужбовець однієї з військових частин Міноборони України впродовж тривалого часу викрадав зі складів комплектуючі до військової авіаційної техніки. Продукцію він передавав спільникам для збуту замовникам.

У ході проведення обшуків у домоволодінні зловмисника правоохоронці виявили і вилучили майже 120 виробів, підготовлених до відправки замовникам. Серед них:

блоки до радіолокатора переднього огляду "Оріон-А" (входить до складу прицільно-навігаційного комплексу ПНС-24 "Пума", що встановлюється на літаки Су-24);

блоки до цифрового радіолокаційного комплексу "Орбіта", (входить до ПНС-24 "Пума", що встановлюється на літак Су-24);

блоки до станції попередження опромінювання літака ракетами Л-006 "Липа";

комплект випромінювача "ДІСС-7";

насоси і компоненти до них паливної системи двигунів типу АЛ-21Ф літаків Су-24М (МР) та МіГ-23Б.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ст. 191 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Встановлюються всі особи, причетні до вчинення незаконних дій.

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Заходи із припинення протиправної діяльності здійснювались спільно з ТУ ДБР, розташованим у м. Хмельницький, під процесуальним керівництвом Хмельницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону.







Фото: сайт СБУ