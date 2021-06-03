Факт масової фальсифікації паспортів студентів-медиків під час складання іспиту КРОК виявлено в Ужгороді, - Геращенко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
В Ужгороді поліція виявила факт масової фальсифікації паспортів студентів, які повинні були складати спеціальний іспит для медиків - "КРОК".
Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив заступник міністра МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Встановлено, що 20 студентів за гроші найняли інших студентів, які повинні були вклеїти свої фотографії в паспорти тих, хто мав здавати іспит. (Кількість фальсифікаторів може бути ще більшою). Завдяки порядній позиції окремих співробітників медичного університету, які помітили факт вклейки чужих фото і викликали поліцію, масова фальсифікація іспиту на високе звання медика була припинена", - написав Геращенко.
Наразі співробітники відділу міграційної поліції спільно зі слідчими Головного управління поліції Закарпаття проводять документування злочину і спілкуються з усіма фігурантами. Крім цього поліцейські перевіряють, чи причетні до махінацій викладачі та адміністрація навчального закладу.
Вирішується питання про відкриття за цим фактом кримінального провадження за ч.3 ст. 358 Кримінального кодексу України, тобто підробка документів.
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свічка@svecha62
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Это вы, граждане такие..
И депутаты воры это тоже вы, и менты продажные и учителя взяточники, и чиновники сосущие кровь, это все вы....
Іди ж ти " куда положено"
Холён. Свеж. Импозантен. Блистателен.
Всегда готов проломить заскорузлость информационного пространства, навалиться всей мощью интеллекта, измочалить вездесущей осведомлённостью и ошеломить плодотворной гипотезой.