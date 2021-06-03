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Факт масової фальсифікації паспортів студентів-медиків під час складання іспиту КРОК виявлено в Ужгороді, - Геращенко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

В Ужгороді поліція виявила факт масової фальсифікації паспортів студентів, які повинні були складати спеціальний іспит для медиків - "КРОК".

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив заступник міністра МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Встановлено, що 20 студентів за гроші найняли інших студентів, які повинні були вклеїти свої фотографії в паспорти тих, хто мав здавати іспит. (Кількість фальсифікаторів може бути ще більшою). Завдяки порядній позиції окремих співробітників медичного університету, які помітили факт вклейки чужих фото і викликали поліцію, масова фальсифікація іспиту на високе звання медика була припинена", - написав Геращенко.

Факт масової фальсифікації паспортів студентів-медиків під час складання іспиту КРОК виявлено в Ужгороді, - Геращенко 01
Факт масової фальсифікації паспортів студентів-медиків під час складання іспиту КРОК виявлено в Ужгороді, - Геращенко 02
Факт масової фальсифікації паспортів студентів-медиків під час складання іспиту КРОК виявлено в Ужгороді, - Геращенко 03

Наразі співробітники відділу міграційної поліції спільно зі слідчими Головного управління поліції Закарпаття проводять документування злочину і спілкуються з усіма фігурантами. Крім цього поліцейські перевіряють, чи причетні до махінацій викладачі та адміністрація навчального закладу.

Факт масової фальсифікації паспортів студентів-медиків під час складання іспиту КРОК виявлено в Ужгороді, - Геращенко 04

Вирішується питання про відкриття за цим фактом кримінального провадження за ч.3 ст. 358 Кримінального кодексу України, тобто підробка документів.
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Топ коментарі
+19
Будущие доктора, ну нах к ним попасть...
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02.06.2021 22:08
+10
Странно этот народ рассуждает об ушлых "студентах" как буд-то они какие то иностранцы или инопланетяне..
Это вы, граждане такие..
И депутаты воры это тоже вы, и менты продажные и учителя взяточники, и чиновники сосущие кровь, это все вы....
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02.06.2021 22:42
+9
Наши медики очень ценятся в Европе... Факт массовой фальсификации паспортов студентов-медиков при сдаче экзамена КРОК выявлен в Ужгороде, - Геращенко - Цензор.НЕТ 7008
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02.06.2021 22:07
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дніще з 10 червня



свічка@svecha62





В Україні паперові трудові книжки з 10 червня почнуть виводити з обігу - їх замінять електронні трудові. Відповідні зміни передбачає закон "Щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі"
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02.06.2021 22:52 Відповісти
Наши медики очень ценятся в Европе... Факт массовой фальсификации паспортов студентов-медиков при сдаче экзамена КРОК выявлен в Ужгороде, - Геращенко - Цензор.НЕТ 7008
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02.06.2021 22:07 Відповісти
если вьіписавать всем антибиотик широкого спектра и тьі будешь классньім дохтором.
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02.06.2021 23:28 Відповісти
Будущие доктора, ну нах к ним попасть...
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02.06.2021 22:08 Відповісти
У таких и лечимся
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02.06.2021 22:14 Відповісти
Така вся держава печально, по 10 або 5 потрібно давати, буде порадок .
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03.06.2021 10:55 Відповісти
Талантливые детки. Находчивые, как минимум. Пока не хватает профессионализма, но это дело наживное
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02.06.2021 22:09 Відповісти
Польша им все равно рада) зп на скорой 70К со старта.... а вы тут про крок спорите...
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02.06.2021 22:11 Відповісти
Кому рада? Долбням шо ли?
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02.06.2021 22:31 Відповісти
жестяк...
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02.06.2021 22:13 Відповісти
Какая разница? Большинство интернов приходят на работу ну, никакие! Сейчас "учатся" на врачей дети фермеров и торгашей! Единицы умных, остальные тупыеееее....
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02.06.2021 22:26 Відповісти
А где у нас не дети фермеров и торгашей?Единицы умные,остальные тупыеее....и продажныее...Начинай с ОП,ВР,кабмина,ментуры,прокуратуры и судов...
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03.06.2021 07:11 Відповісти
А шо вы хотите? Новые лица зачем учиться? Кловун может управлять страной а студент -двоечник шо, не может быть хирургом, к примеру, или лечить детей? Яка страна - такой президент - такие и специалисты. Поржем по приколу!
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02.06.2021 22:30 Відповісти
а потом на операционный стол к такому... Факт массовой фальсификации паспортов студентов-медиков при сдаче экзамена КРОК выявлен в Ужгороде, - Геращенко - Цензор.НЕТ 6450
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02.06.2021 22:34 Відповісти
Хирург: Окей, гугл, как правильно сделать операцию на сердце?
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03.06.2021 06:48 Відповісти
Вот и первые кандидаты в академию будущего)))
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02.06.2021 22:39 Відповісти
Странно этот народ рассуждает об ушлых "студентах" как буд-то они какие то иностранцы или инопланетяне..
Это вы, граждане такие..
И депутаты воры это тоже вы, и менты продажные и учителя взяточники, и чиновники сосущие кровь, это все вы....
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02.06.2021 22:42 Відповісти
які студенти - така й медицина...
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02.06.2021 23:15 Відповісти
Ну... теперь хоть все понятно. "Медики" из "ВУЗа" скрысятничали, и не занесли положенную "за тему" долю в аваковскую контору. За что и поплатились. Будет им урок. Спасибо пану Геращенко за розъяснение.
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03.06.2021 00:16 Відповісти
Тобто , якщо усім "кому положено" заносити "усе що положено" , то усе буде Факт масової фальсифікації паспортів студентів-медиків під час складання іспиту КРОК виявлено в Ужгороді, - Геращенко - Цензор.НЕТ 4327
Іди ж ти " куда положено" Факт масової фальсифікації паспортів студентів-медиків під час складання іспиту КРОК виявлено в Ужгороді, - Геращенко - Цензор.НЕТ 1911
Факт масової фальсифікації паспортів студентів-медиків під час складання іспиту КРОК виявлено в Ужгороді, - Геращенко - Цензор.НЕТ 7093
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03.06.2021 01:48 Відповісти
Молниеносная гроза, рассекающая криминальную тьму; ужас преступного мира, летящий на крыльях ночи; безжалостный демон, карающий злодеев; - вылизыватель не только ресторанных тарелок - Тосик Геращенко, недавно утративший первенство в квалификационной категории "самый упитанный пупс МВД" (бесцеремонно отобрал жиртрест Крищенко), вмиг настигнет любого уголовника и беспощадно обглодает до костей.
Холён. Свеж. Импозантен. Блистателен.
Всегда готов проломить заскорузлость информационного пространства, навалиться всей мощью интеллекта, измочалить вездесущей осведомлённостью и ошеломить плодотворной гипотезой.
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03.06.2021 06:57 Відповісти
Ну и умные пошли же современные студенты,прогресс прямо-таки налицо! Максимум,до чего могли додуматься мы,бывшие студенты прошлого века-так это взимообмен корочками "зачеток" во время сдачи экзаменов. Мероприятие,друзья,довольно-таки не безопасне,т.к. в случае позорного "провала" результатом оного могло стать контрмероприятие со стороны грозного деканата: мощный "пинок под пятые точки" бедноых мучеников науки в направлении СА сроком на два года или какого-нибудь завода сроком на один год. После отбытия "наказания" хитрецам,под ехидное хихиканье ректора,милостиво разрешалось восстановиться в "родных пенатах" и грызть гранит науки вплоть до завершения полного курса обучения. А ,в общем,спасибо талатливым УжНУвцам, за массу хороших и веселых воспоминаний о далекой студенческой модлодости.
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03.06.2021 08:02 Відповісти
А потом удивляемся, почему у нас ....
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03.06.2021 09:00 Відповісти
...такой **********
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03.06.2021 11:15 Відповісти
не знаю - шо то за викладачі і шо то за студенти... Викладач звісно не памятає особисто імя і призвіще всіх студентів. Але найкращих і найгірших, хто перездавав не один раз, він таки памятає. Потім: у професора є асистенти, що ведуть заняття у групах. То вони точно не перепутають Іванова із Петровим чи Башировим.
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03.06.2021 09:36 Відповісти
это тестирование, которое проводят люди, не имеющие никакого отношения к сдающим этот тест. они никого из них не знают. вообще никого.
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03.06.2021 13:42 Відповісти
 
 