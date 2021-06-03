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Трьох українців, які рятували поляків, нагородили медаллю Virtus et Fraternitas. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Дев'ять людей із Чехії, Румунії, Словаччини, України та Угорщини, які допомагали польським громадянам у ХХ столітті, були нагороджені медалями Virtus et Fraternitas. Їх вручив президент Польщі Анджей Дуда.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

Медалі Virtus et Fraternitas (від лат. "Доброчесність і братство") вручаються особам, які несли допомогу полякам або громадянам Польщі інших національностей, що стали жертвами тоталітарних злочинів 1917-90 років. Ця відзнака також присуджується людям, які шанують пам’ять польських жертв злочинів.

Під час церемонії, яка відбулася в середу в Президентському палаці, Анджей Дуда нагородив медалями дев'ять осіб з Чехії, Румунії, Словаччини, України та Угорщини.

Цього року серед нагороджених медалями Virtus et Fraternitas є Петро Базелюк та Марія Базелюк з України, які під час війни переховували поляків з Гути Степанської - Мєчислава Слоєвського та його 7-річного сина Едварда.

Президент також нагородив медаллю Петра Грудзевича з села Дитятин в Україні, який у 1986 році виступив проти радянських чиновників, які вимагали зняти хрест із могили майже 100 солдатів Польської армії, що загинули в бою проти більшовиків у 1920 році.

Трьох українців, які рятували поляків, нагородили медаллю Virtus et Fraternitas 01
Фото: Instytut Pileckiego

Трьох українців, які рятували поляків, нагородили медаллю Virtus et Fraternitas 02
Фото: Instytut Pileckiego

Трьох українців, які рятували поляків, нагородили медаллю Virtus et Fraternitas 03
Фото: Instytut Pileckiego

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Трьох українців, які рятували поляків, нагородили медаллю Virtus et Fraternitas 04
Фото: Instytut Pileckiego
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Топ коментарі
+8
З поляками в нас набагато більше того, що об'єднує, ніж того, що розділяє.
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02.06.2021 22:51
+4
Історія,це минуле,це життєвий досвід ,який слід пам"ятати і робити з нього висновки !!!)))
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02.06.2021 22:54
+2
Як скажете, шановний П'ятак. Але, якщо мені не зраджує пам'ять, то перед "що" і "ніж" коми ставляться завжди.
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02.06.2021 22:57
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З поляками в нас набагато більше того, що об'єднує, ніж того, що розділяє.
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02.06.2021 22:51 Відповісти
Історія,це минуле,це життєвий досвід ,який слід пам"ятати і робити з нього висновки !!!)))
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02.06.2021 22:54 Відповісти
Після "того" коми зайві.
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02.06.2021 22:54 Відповісти
Як скажете, шановний П'ятак. Але, якщо мені не зраджує пам'ять, то перед "що" і "ніж" коми ставляться завжди.
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02.06.2021 22:57 Відповісти
Бухота каже що пиво краще ніж вода. Коми потрібні?
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02.06.2021 23:04 Відповісти
Гадаю, що так. І перед "що", і перед "ніж". Звісно, міг щось призабути (30 років зі школи пройшло) , але з української в мене тверда "пятірка" була.
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02.06.2021 23:14 Відповісти
Одні двієчники
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02.06.2021 23:26 Відповісти
перед "ніж" не треба
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03.06.2021 00:44 Відповісти
Ви помиляєтесь.
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02.06.2021 23:54 Відповісти
Саме тому два лева на Личаковському цвинтарі закриті фанерою.
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03.06.2021 15:59 Відповісти
Чому не Зеленського,Єрмака та Татарина ??? Цеж рятівники всіх і вся,всіх часів та народів !!!))))
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02.06.2021 22:51 Відповісти
Эта награда также присуждается людям, которые чтят память польских жертв преступлений.Источник: https://censor.net/ru/p3269133
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Неоднозначно Троих украинцев, спасавших поляков, наградили медалью Virtus et Fraternitas - Цензор.НЕТ 7951
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02.06.2021 23:04 Відповісти
Судя из того что у Слоевского был сын Эдик, то прятал он польских евреев...
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02.06.2021 23:05 Відповісти
А в мене дядько є з таким самим іменем - тільки народився на кілька років раніше від цього чоловіка Потомок білоруських переселенців (17 століття) Він теж має стосунок до євреїв? Що ви до імен і прізвищ так любите чапляться? Скільки разів говорить - "Людина не винна тому що якийсь виродок носить таке саме ім"я чи прізвище яке тотожне іменам і прізвищам купи добропорядних людей!"
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03.06.2021 06:36 Відповісти
И после этого посмотрите на испуганного дурачка-клоуна
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04.06.2021 17:59 Відповісти
 
 