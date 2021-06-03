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ДТП (4211) Рівне (388) ДСНС (4461)

Позашляховик на величезній швидкості врізався в таксі у Рівному: четверо постраждалих. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Позашляховик на величезній швидкості протаранив таксі у Рівному. Унаслідок ДТП постраждали чотири людини, таксиста з понівеченого автомобіля діставали рятувальники.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС у Facebook.

Так, 2 червня о 21:30 на спецлінію "101" надійшло повідомлення про ДТП за участю двох легкових автомобілів в обласному центрі на перехресті вулиць Гагаріна та Грушевського.

Прибувши на місце ДТП, рятувальники встановили, що ДТП трапилася за участю автомобілів марок Skoda та BMW. В останньому авто затисло водія.

Позашляховик на величезній швидкості врізався в таксі у Рівному: четверо постраждалих 01

Бійці ДСНС оперативно за допомогою спецінструмента деблокували травмованого водія та передали працівникам швидкої медичної допомоги.

Позашляховик на величезній швидкості врізався в таксі у Рівному: четверо постраждалих 02

Потім відключили клеми акумуляторних батарей у транспортних засобах та змили пально-мастильні матеріали з проїжджої частини.

Загалом внаслідок ДТП четверо травмованих. Усіх доставлено до лікарні, де їхній стан оцінюють медики.

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На місці події працювали рятувальники, поліцейські та медики.

Позашляховик на величезній швидкості врізався в таксі у Рівному: четверо постраждалих 03

Усі обставини ДТП буде встановлювати слідчо-оперативна група поліції.

Позашляховик на величезній швидкості врізався в таксі у Рівному: четверо постраждалих 04
Позашляховик на величезній швидкості врізався в таксі у Рівному: четверо постраждалих 05
Позашляховик на величезній швидкості врізався в таксі у Рівному: четверо постраждалих 06
Позашляховик на величезній швидкості врізався в таксі у Рівному: четверо постраждалих 07
Позашляховик на величезній швидкості врізався в таксі у Рівному: четверо постраждалих 08
Позашляховик на величезній швидкості врізався в таксі у Рівному: четверо постраждалих 09
Позашляховик на величезній швидкості врізався в таксі у Рівному: четверо постраждалих 10
Позашляховик на величезній швидкості врізався в таксі у Рівному: четверо постраждалих 11
Позашляховик на величезній швидкості врізався в таксі у Рівному: четверо постраждалих 12
Фото: пресслужба ДСНС

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
Где то я уже это слышал, а, в Харкове было дело...
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03.06.2021 10:14
+4
Такси начало движение на запрещающий желтый свет, джипер проскакивал на красный по ходу... так что обоюдная вина!!!
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03.06.2021 10:04
+4
Тільки ви марки переплутали, таксі - беха (як не дивно).
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03.06.2021 10:19
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Такси начало движение на запрещающий желтый свет, джипер проскакивал на красный по ходу... так что обоюдная вина!!!
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03.06.2021 10:04 Відповісти
Говоришь на красный по ходу... и на желтый... это как не виноватый грабитель, нех... с кошельками шлятся.
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03.06.2021 10:14 Відповісти
а с каких это пор разрешен проезд на желтый (не мигающий) свет светофора???
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03.06.2021 11:18 Відповісти
Где то я уже это слышал, а, в Харкове было дело...
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03.06.2021 10:14 Відповісти
Такий ідіотський стиль їзди. Тут і шкода ще на червоне дьоргалась, і беха вже на червоне проскакувала.
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03.06.2021 10:07 Відповісти
Тільки ви марки переплутали, таксі - беха (як не дивно).
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03.06.2021 10:19 Відповісти
Згоден.
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03.06.2021 10:25 Відповісти
Таксі Шкода, на 4-му фото видно.
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03.06.2021 10:49 Відповісти
да ну...- на кодиаке еще не таксуют...)))
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03.06.2021 11:20 Відповісти
- ще як таксують... от безысходности...
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03.06.2021 12:20 Відповісти
Вова ще три роки покерує державою той майбахи виїдуть таксувати
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03.06.2021 16:18 Відповісти
они оба спешили на эту встречу, похоже. надеюсь, смазку не забыли второпях.
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03.06.2021 10:15 Відповісти
ааа... это зайцевы 2
такси поехало на жёлтый, будут оба виноваты!
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03.06.2021 10:19 Відповісти
Виноватым будет менее занесший.
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03.06.2021 11:05 Відповісти
Там, курва, всі грамотні. Два авто, BMW і сусід справа проминули світлофор ще до появи зеленого світла. Просто дісталося прудкішому і дурнішому. Цікаво, через скільки днів той другий знову почне так рушати. Бо це не лікується.
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03.06.2021 10:33 Відповісти
Поїхали вони на зелене світло , а той летів спішив, ну то таке нехай всі виздоравлююють
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03.06.2021 10:38 Відповісти
У такси БМВ подушек безопасности нет? На фото не видно сработавших. Явно из битков евроблях.
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03.06.2021 10:39 Відповісти
уклон..болт от куда у барыг деньги на такси бизнес...(
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03.06.2021 10:42 Відповісти
одно радует если б это было в парашке то мчс и скорая приехали бы на буханке и зиле.....))
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03.06.2021 10:44 Відповісти
каждый "стартун" рано или поздно словит своего "проскакуна". надеюсь у энурезника хоть клиентов в бэхе не было
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03.06.2021 11:26 Відповісти
Харьков-2, водила Дронов, дубль два.
Желтый свет для тех, кто должен успеть закончить проезд перекрестка.
Вечно спешащие дебило-шумахеры наоборот, хотят успеть поперед всех со своими кошолками...
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03.06.2021 12:00 Відповісти
В Канаді і Америці при зміні світла на світлофорі з червоного на зелений, жовтий сигнал не включається взагалі. І це супер! Тобто деякий час з всіх сторін горить тільки червоне світло, так що їхати по перехресті можутььтільки ті авто яким під час руху світло змінювалось з зеленого на жовте. І якщо ти виїхав з-за повороту і побачив що на світлофорі горить жовте світло, тот з 100% впевненістю знаєш що свіло зміниться на червоне і не будеш тиснути на газ, а звільняти швидкість.
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03.06.2021 12:46 Відповісти
ишака таксиста наказать по любому. он должен был начинать движение только на зеленый.
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03.06.2021 13:05 Відповісти
Такое впечатление, что комментирующие проживают в Германии или Швейцарии. На дорогах Украины творится сплошной беспредел, тотальное, намеренное и циничное пренебрежение ПДД. Удивительно только, чтотпри таком стиле вожденя " а ля быдло" не такой уж большой процент аварий. А " нормальные пацаны" на красный вообще не тормозят.(((
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03.06.2021 13:56 Відповісти
 
 