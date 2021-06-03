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На Львівщині продавали підроблені ПЛР-тести з "негативним" результатом, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

На Львівщині викрили схему фальсифікації результатів ПЛР-тестів на коронавірус. Зловмисники підробляли результати досліджень, QR-коди, бланки і печатки діючих установ, що виконують лабораторні дослідження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За даними СБУ, організували оборудку комерсанти, які надавали послуги з оформлення документів для виїзду за кордон. Як додаткову "послугу" вони "пропонували" клієнтам готові ПЛР-тести з "негативним" результатом. Фальсифіковані документи використовувались для швидкого та безперешкодного перетину кордону, а також для ухилення від обов’язкової 14-денної самоізоляції після в’їзду в Україну.

За оперативною інформацією, протиправна схема почала діяти фактично з початком пандемії у 2020 році. Довідку ділки підробляли впродовж доби. Її вартість сягала від 600 до 800 грн, залежно від рівня якості фальшивки (довідки з QR-кодом та бланками певних установ оцінювалися дорожче). Протягом місяця зловмисники виготовляли клієнтам до 200 підробок.

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За висновками експертів, дії зловмисників могли сприяти поширенню пандемії COVID-19 та зашкодити іміджу України на міжнародній арені.

Під час 6 обшуків правоохоронці вилучили:

  • офіційну документацію;
  • сфальсифіковані довідки про результати ПЛР-тестів;
  • підроблені печатки;
  • інші докази, що підтверджують незаконну діяльність.

У межах кримінального провадження тривають слідчі дії.

На Львівщині продавали підроблені ПЛР-тести з негативним результатом, - СБУ 01
На Львівщині продавали підроблені ПЛР-тести з негативним результатом, - СБУ 02
На Львівщині продавали підроблені ПЛР-тести з негативним результатом, - СБУ 03
На Львівщині продавали підроблені ПЛР-тести з негативним результатом, - СБУ 04

Автор: Анастасія Потіха
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А справжні з позитивним не продавали? Дивно...
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03.06.2021 09:53 Відповісти
Стєпанов ПП відкрив? На Львовщине продавали поддельные ПЦР-тесты с "негативным" результатом, - СБУ - Цензор.НЕТ 550
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03.06.2021 09:54 Відповісти
А НЕ БЫЛО ЛИ ТАКОГО. ЧТО БЫ ЗАБОЛЕВШИЕ ГРАЖДАНЕ ПЛЕВАЛИ В ГЛАЗ ЗДОРОВОМУ ЗА ДЕНЬГИ?
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03.06.2021 10:01 Відповісти
Именно по причине в той же Польше сейчас украинские тесты, даже настоящие - вообще не котируются.
Надеюсь, этих прохиндеев показательно посадят на большие сроки.
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03.06.2021 10:01 Відповісти
А потом такие же ноют что Украину в Европе не хотят .
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03.06.2021 10:08 Відповісти
где создаются препятствия - там процветает коррупция. Когда официальное прохождение теста затруднено и стоит заоблачно - всегда появится альтернатива, дешево и на дому
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03.06.2021 10:46 Відповісти
ну такой уж у нас нарид, працьовитый и талановитый
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03.06.2021 10:57 Відповісти
 
 