На Львівщині продавали підроблені ПЛР-тести з "негативним" результатом, - СБУ. ФОТОрепортаж

На Львівщині викрили схему фальсифікації результатів ПЛР-тестів на коронавірус. Зловмисники підробляли результати досліджень, QR-коди, бланки і печатки діючих установ, що виконують лабораторні дослідження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За даними СБУ, організували оборудку комерсанти, які надавали послуги з оформлення документів для виїзду за кордон. Як додаткову "послугу" вони "пропонували" клієнтам готові ПЛР-тести з "негативним" результатом. Фальсифіковані документи використовувались для швидкого та безперешкодного перетину кордону, а також для ухилення від обов’язкової 14-денної самоізоляції після в’їзду в Україну.

За оперативною інформацією, протиправна схема почала діяти фактично з початком пандемії у 2020 році. Довідку ділки підробляли впродовж доби. Її вартість сягала від 600 до 800 грн, залежно від рівня якості фальшивки (довідки з QR-кодом та бланками певних установ оцінювалися дорожче). Протягом місяця зловмисники виготовляли клієнтам до 200 підробок.

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За висновками експертів, дії зловмисників могли сприяти поширенню пандемії COVID-19 та зашкодити іміджу України на міжнародній арені.

Під час 6 обшуків правоохоронці вилучили:

офіційну документацію;

сфальсифіковані довідки про результати ПЛР-тестів;

підроблені печатки;

інші докази, що підтверджують незаконну діяльність.

У межах кримінального провадження тривають слідчі дії.











