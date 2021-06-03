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Порошенко зустрівся зі спецпосланцем уряду Німеччини Мільбрадтом: Завершення децентралізації в Україні - це питання європейської інтеграції. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

П'ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко провів зустріч зі спецпосланцем німецького уряду з питань реформ Георгом Мільбрадтом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

У ході зустрічі Порошенко наголосив на важливості і правильності кроку, зробленого ще в 2017 році, щодо призначення Спеціального уповноваженого уряду Німеччини з питань децентралізації для допомоги Україні.

Було наголошено на необхідності продовження руху шляхом децентралізації за кращими європейськими практиками та забезпечення незворотності цього процесу, уникнення пробуксовування чи саботажу на будь-якому владному рівні. Завершення цієї реформи потребує справжнього політичного лідерства.

"Це питання не лише про успіх окремої реформи. Це питання європейської інтеграції України", - зазначив п'ятий президент.

Порошенко додав, що "Європейська Солідарність" твердо стоятиме на принципах зміцнення засад місцевого самоврядування в Україні.

Важливу увагу співрозмовники приділили ситуації на Донбасі та шляхам її розв’язання у політико-дипломатичний спосіб, а також важливості зміцнення міжнародної єдності і солідарності з Україною для відновлення сувереніту і територіальної цілісності нашої держави, включно з Кримом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нічого про Україну без України": Порошенко запропонував сенаторам США організувати зустріч Байдена і Зеленського до переговорів з Путіним

Порошенко зустрівся зі спецпосланцем уряду Німеччини Мільбрадтом: Завершення децентралізації в Україні - це питання європейської інтеграції 01
Порошенко зустрівся зі спецпосланцем уряду Німеччини Мільбрадтом: Завершення децентралізації в Україні - це питання європейської інтеграції 02
Порошенко зустрівся зі спецпосланцем уряду Німеччини Мільбрадтом: Завершення децентралізації в Україні - це питання європейської інтеграції 03

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
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Порошенко встретился со спецпосланником правительства Германии Мильбрадтом: Завершение децентрализации в Украине - это вопрос европейской интеграции - Цензор.НЕТ 9457
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03.06.2021 11:35
+21
Порошенко встретился со спецпосланником правительства Германии Мильбрадтом: Завершение децентрализации в Украине - это вопрос европейской интеграции - Цензор.НЕТ 1856
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03.06.2021 11:29
+15
Порошенко встретился со спецпосланником правительства Германии Мильбрадтом: Завершение децентрализации в Украине - это вопрос европейской интеграции - Цензор.НЕТ 6381
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03.06.2021 11:42
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А где Ольгинские рашотролли? Нарвутся на штраф от Бортникова, лентяи.
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03.06.2021 11:41 Відповісти
Тут вони, гівнометники. Елена Голиц та Віктор Зубко у тандемі. Порошенко зустрівся зі спецпосланцем уряду Німеччини Мільбрадтом: Завершення децентралізації в Україні - це питання європейської інтеграції - Цензор.НЕТ 3229
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03.06.2021 13:35 Відповісти
Ко-ко, ти ще кудкудахчеш?
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03.06.2021 16:20 Відповісти
Порошенко зустрівся зі спецпосланцем уряду Німеччини Мільбрадтом: Завершення децентралізації в Україні - це питання європейської інтеграції - Цензор.НЕТ 1722
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03.06.2021 16:27 Відповісти
Порошенко встретился со спецпосланником правительства Германии Мильбрадтом: Завершение децентрализации в Украине - это вопрос европейской интеграции - Цензор.НЕТ 6381
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03.06.2021 11:42 Відповісти
Не может быть. Слуги урода говорили шо до Бубочки в Украине ничего не делали. Видимо, Порошенко врет и немцы. Сговорились
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03.06.2021 11:45 Відповісти
а почему рошенковцы не кричат о развале, к которому ведет децентрализация? Порошенко встретился со спецпосланником правительства Германии Мильбрадтом: Завершение децентрализации в Украине - это вопрос европейской интеграции - Цензор.НЕТ 5981
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03.06.2021 11:47 Відповісти
Да? А шо, это развал и про это кричали порошенковцы?
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03.06.2021 11:51 Відповісти
ну да. Они ж как бы за унитарную. У нас и в Конституции написано, что Украина - унитарная страна. Но когда Петю волновала Конституция?
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03.06.2021 12:10 Відповісти
И как децентрализация противоречит Конституции? Там шо, создаются федеральные органы власти? Для тупых зетипиллов - децентрализация -это решение хозяйственных задач на уровне громад. Деньги - громадам. Так понятно?
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03.06.2021 12:22 Відповісти
Потому что она не ведет к развалу. К развалу ведет ЗЕ-дебилизм.
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03.06.2021 11:55 Відповісти
Порошенко встретился со спецпосланником правительства Германии Мильбрадтом: Завершение децентрализации в Украине - это вопрос европейской интеграции - Цензор.НЕТ 2537
Порошенко встретился со спецпосланником правительства Германии Мильбрадтом: Завершение децентрализации в Украине - это вопрос европейской интеграции - Цензор.НЕТ 1231

Похожи ведь! Один смуглее, а второй сывочёлие просто.))
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03.06.2021 11:51 Відповісти
Та ось, смуглее.
Порошенко зустрівся зі спецпосланцем уряду Німеччини Мільбрадтом: Завершення децентралізації в Україні - це питання європейської інтеграції - Цензор.НЕТ 3261
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03.06.2021 12:55 Відповісти
Тоже похож. Но меньше.
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03.06.2021 13:06 Відповісти
Та пофіг. Голосне, в першому випадку -зміст, в другому- його повна відсутність.
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03.06.2021 13:12 Відповісти
Судьбоносная встреча .Ну , теперь децентрализация в Украине точно завершится .
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03.06.2021 12:58 Відповісти
Порошок опять пиарится.
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03.06.2021 13:07 Відповісти
Специалист по федерализации дает советы по децентрализации? Порошенко зустрівся зі спецпосланцем уряду Німеччини Мільбрадтом: Завершення децентралізації в Україні - це питання європейської інтеграції - Цензор.НЕТ 8707
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03.06.2021 13:14 Відповісти
Порошенко-ніхто і звуть його-ніяк.
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03.06.2021 13:17 Відповісти
Порошенко - це п'ятий президент України. Звуть його Петро.

А ти хто такий? Гівно на черевиках Янелоха.
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03.06.2021 17:31 Відповісти
Це для таких як ти. Для нормальних людей він брехун і паскудник.
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03.06.2021 18:05 Відповісти
Шо за жизнь пошла?!
Превозмогая непреодолимое желание обильно насрать в самые порохатые кучеряшки, на рідній мові накрапал огроменный дифирамб о Петре Алексеевиче Порошенко в надежде отхватить сосательный леденец "Рошен" на палочке. И что имею в итоге - ни тебе леденца за труды, ни тебе дифирамба на форуме. Скупердяй и скволыга этот Порохатый Барыга (с досады аж в рифму заговорил).
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03.06.2021 18:03 Відповісти
специально для пэдрошенко децентрализировали -теперь он может быть президентом львовской области, где за него голосовали
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04.06.2021 09:09 Відповісти
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