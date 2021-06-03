Порошенко зустрівся зі спецпосланцем уряду Німеччини Мільбрадтом: Завершення децентралізації в Україні - це питання європейської інтеграції. ФОТОрепортаж

П'ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко провів зустріч зі спецпосланцем німецького уряду з питань реформ Георгом Мільбрадтом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

У ході зустрічі Порошенко наголосив на важливості і правильності кроку, зробленого ще в 2017 році, щодо призначення Спеціального уповноваженого уряду Німеччини з питань децентралізації для допомоги Україні.

Було наголошено на необхідності продовження руху шляхом децентралізації за кращими європейськими практиками та забезпечення незворотності цього процесу, уникнення пробуксовування чи саботажу на будь-якому владному рівні. Завершення цієї реформи потребує справжнього політичного лідерства.

"Це питання не лише про успіх окремої реформи. Це питання європейської інтеграції України", - зазначив п'ятий президент.

Порошенко додав, що "Європейська Солідарність" твердо стоятиме на принципах зміцнення засад місцевого самоврядування в Україні.

Важливу увагу співрозмовники приділили ситуації на Донбасі та шляхам її розв’язання у політико-дипломатичний спосіб, а також важливості зміцнення міжнародної єдності і солідарності з Україною для відновлення сувереніту і територіальної цілісності нашої держави, включно з Кримом.

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