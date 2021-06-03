Порошенко зустрівся зі спецпосланцем уряду Німеччини Мільбрадтом: Завершення децентралізації в Україні - це питання європейської інтеграції. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж
П'ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко провів зустріч зі спецпосланцем німецького уряду з питань реформ Георгом Мільбрадтом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
У ході зустрічі Порошенко наголосив на важливості і правильності кроку, зробленого ще в 2017 році, щодо призначення Спеціального уповноваженого уряду Німеччини з питань децентралізації для допомоги Україні.
Було наголошено на необхідності продовження руху шляхом децентралізації за кращими європейськими практиками та забезпечення незворотності цього процесу, уникнення пробуксовування чи саботажу на будь-якому владному рівні. Завершення цієї реформи потребує справжнього політичного лідерства.
"Це питання не лише про успіх окремої реформи. Це питання європейської інтеграції України", - зазначив п'ятий президент.
Порошенко додав, що "Європейська Солідарність" твердо стоятиме на принципах зміцнення засад місцевого самоврядування в Україні.
Важливу увагу співрозмовники приділили ситуації на Донбасі та шляхам її розв’язання у політико-дипломатичний спосіб, а також важливості зміцнення міжнародної єдності і солідарності з Україною для відновлення сувереніту і територіальної цілісності нашої держави, включно з Кримом.
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Похожи ведь! Один смуглее, а второй сывочёлие просто.))
А ти хто такий? Гівно на черевиках Янелоха.
Превозмогая непреодолимое желание обильно насрать в самые порохатые кучеряшки, на рідній мові накрапал огроменный дифирамб о Петре Алексеевиче Порошенко в надежде отхватить сосательный леденец "Рошен" на палочке. И что имею в итоге - ни тебе леденца за труды, ни тебе дифирамба на форуме. Скупердяй и скволыга этот Порохатый Барыга (с досады аж в рифму заговорил).