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Поліцейська викрадала наркотики з речдоків і продавала їх на Одещині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Викрито діяльність наркоугруповання, в складі якого була працівниця поліції. Вона викрадала наркотики з речових доказів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За попередніми даними слідства, зловмисники збували наркотики і психотропи місцевим наркозалежним особам. Продавали самі та через підконтрольних наркодилерів.

У СБУ задокументували, що посадовиця поліції підмінила речові докази, а саме 0,5 кг кокаїну. Його було вилучено минулого року у межах кримінального провадження, після проведення відповідних експертиз. Кокаїн наркоділки намагались реалізувати дрібними партіями.

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів кримінального провадження та за місцем роботи співробітниці поліції правоохоронці вилучили ще декілька грамів кокаїну.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Управління СБУ в Одеській області, за ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України, тривають слідчо-оперативні дії. Встановлюється можлива причетність до протиправної діяльності інших посадовців поліції.

Читайте також: Продавали нарковмісні препарати: в Харкові припинили незаконну діяльність мережі аптек. ФОТОрепортаж

Поліцейська викрадала наркотики з речдоків і продавала їх на Одещині, - СБУ 01
Поліцейська викрадала наркотики з речдоків і продавала їх на Одещині, - СБУ 02
Поліцейська викрадала наркотики з речдоків і продавала їх на Одещині, - СБУ 03
Поліцейська викрадала наркотики з речдоків і продавала їх на Одещині, - СБУ 04

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
ха-ха !
єта дура подменила героин мукой и ...
и конечно же мыши прогрызли дырки в этом вешьдоке...
вешьдок стал через них высыпаться и бдительный хранитель доков ...
- а может он сам нюхнул и вместо кайфа в носу галушка образовалась?
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03.06.2021 12:47
+6
Недопрацьовано. Є інша бізнес-схема: 1. красти наркоту з речдоків. 2. продавати. 3. ловити тих, кому продала та конфісковувати наркоту. А далі по колу...
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03.06.2021 12:54
+6
из мусорки исчезает до 60% изъятой при обысках валюты, нацвалюты, ювелирки, комп и оргтехники. по стволам нет инфы но думаю что и там, если проверить, не шибко все срастется. и пока не слышно, чтоб хоть один мусор за это сел
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03.06.2021 12:59
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Полицейская похищала наркотики из вещдоков и продавала их на Одесчине, - СБУ - Цензор.НЕТ 6967
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03.06.2021 12:35 Відповісти
Поліцейська викрадала наркотики з речдоків і продавала їх на Одещині, - СБУ - Цензор.НЕТ 1743
там хіба що навчать ще гіршого
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03.06.2021 12:57 Відповісти
Для кого тюрма - мать родна Поліцейська викрадала наркотики з речдоків і продавала їх на Одещині, - СБУ - Цензор.НЕТ 3005
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03.06.2021 13:27 Відповісти
никогда такого не было и вот о5...
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03.06.2021 13:26 Відповісти
- Да нет, ну что вы, этого не может быть. Зачем это мне...
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03.06.2021 14:56 Відповісти
Так уничтожат же! Чего добру пропадать, оно денег стоит! Полицейская похищала наркотики из вещдоков и продавала их на Одесчине, - СБУ - Цензор.НЕТ 6631
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03.06.2021 12:35 Відповісти
У своих крысила.
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03.06.2021 12:36 Відповісти
навіщо створювати конкуренцію начальству?
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03.06.2021 12:36 Відповісти
Бизнес - леди.
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03.06.2021 12:39 Відповісти
Какая нах.. леди - ****!!!
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03.06.2021 12:42 Відповісти
Недопрацьовано. Є інша бізнес-схема: 1. красти наркоту з речдоків. 2. продавати. 3. ловити тих, кому продала та конфісковувати наркоту. А далі по колу...
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03.06.2021 12:54 Відповісти
ха-ха !
єта дура подменила героин мукой и ...
и конечно же мыши прогрызли дырки в этом вешьдоке...
вешьдок стал через них высыпаться и бдительный хранитель доков ...
- а может он сам нюхнул и вместо кайфа в носу галушка образовалась?
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03.06.2021 12:47 Відповісти
Просто из ряда вон выходящий случай .... Поліцейська викрадала наркотики з речдоків і продавала їх на Одещині, - СБУ - Цензор.НЕТ 3173 Поліцейська викрадала наркотики з речдоків і продавала їх на Одещині, - СБУ - Цензор.НЕТ 3589
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03.06.2021 12:55 Відповісти
из мусорки исчезает до 60% изъятой при обысках валюты, нацвалюты, ювелирки, комп и оргтехники. по стволам нет инфы но думаю что и там, если проверить, не шибко все срастется. и пока не слышно, чтоб хоть один мусор за это сел
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03.06.2021 12:59 Відповісти
Вряд, ли, есть мусор, который безопасно мог украсть ствол, и не сделал этого.
А, кобыла молодец.
В мусарне, хоть, одно не быдло есть?
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03.06.2021 13:14 Відповісти
Продавала корпоративний фонд....Капець святу!!!
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03.06.2021 13:13 Відповісти
А если накрывают партию наркоты в десятки и сотни килограмм? Куда они деваются? Добро, все-таки! Авакян там не балуется часом?
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03.06.2021 13:18 Відповісти
Не-е-е...
Он не балуется.
Реализует.
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03.06.2021 13:27 Відповісти
Ну не надо прям так. Наверняка и найвэлычнишому лидору немного подкидывает)
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03.06.2021 13:52 Відповісти
Янелоху?
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03.06.2021 18:21 Відповісти
Казалось бы причем тут Аваков...
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03.06.2021 13:29 Відповісти
БЕЗ ВИЗ С ПЕРУ 90 ДНЕЙ НАНЮХАТСЯ
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03.06.2021 14:23 Відповісти
Одна извилина и та,явно не в голове...
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03.06.2021 16:30 Відповісти
Проказніца ...) На зоні сумки буде шити Поліцейська викрадала наркотики з речдоків і продавала їх на Одещині, - СБУ - Цензор.НЕТ 2713
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03.06.2021 19:20 Відповісти
Онажеженщина
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03.06.2021 19:50 Відповісти
А с виду милая девушка. Мою семью полиция совсем ограбила вместе с кодом преступников взяточников, которых всеми силами защищают выродки
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03.06.2021 22:28 Відповісти
 
 