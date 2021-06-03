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Грузія (1419) євроінтеграція (428) НАТО (5134) членство в НАТО (1408) Денис Шмигаль (2701)

ЄС і НАТО - спільна мета України і Грузії. Йти до неї ми повинні спільно, - Шмигаль

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у рамках робочого візиту до Грузії обговорив зі спікером Парламенту Грузії Кахабером Кучавою рух країн до ЄС і НАТО.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"ЄС і НАТО — спільна мета України та Грузії. І йти до неї ми також маємо разом. Обговорили шляхи досягнення наших цілей зі Спікером Парламенту Грузії Кахабером Кучавою", - зазначив прем'єр.

"Підкреслив, що Україна готова тісно співпрацювати з Грузією на базі механізму розширеного партнерства з НАТО, в межах "Східного партнерства" та новоствореної платформи "Асоційоване Тріо"", - додав він.

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"Україна та Грузія мають спільні пріоритети: європейська та євроатлантична інтеграція, відновлення територіальної цілісності країн у межах міжнародно визнаних кордонів, деокупація територій, відновлення миру, безпеки та довіри в регіоні в цілому", — цитує Шмигаль пресслужба Кабміну.

Глава уряду України подякував Грузії за підтримку ініціативи президента України "Кримська платформа", метою якої є деокупація Криму.

Зазначається також, що Шмигаль наголосив на важливості санкцій політики в контексті протидії загрозам з боку Російської Федерації. Зокрема, він закликав грузинську сторону зробити все, щоб не допустити зняття санкцій з будівництва "Північного потоку-2".

"Завершення цього проекту загрожує безпеці як України, так і Європи. Санкції проти Північного потоку-2 є наразі єдиним ефективним інструментом стримування російської агресії", — додав він.

ЄС і НАТО - спільна мета України і Грузії. Йти до неї ми повинні спільно, - Шмигаль 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
Імітація бурхливої державної діяльності триває!!!)))
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03.06.2021 13:31
+4
Чергова порція локшини на вуха лохтората !!!!)))
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03.06.2021 13:32
+3
ЕС и НАТО - общая цель Украины и Грузии. Идти к ней мы должны совместно, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4149
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03.06.2021 13:33
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Імітація бурхливої державної діяльності триває!!!)))
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03.06.2021 13:31 Відповісти
ЕС и НАТО - общая цель Украины и Грузии. Идти к ней мы должны совместно, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4149
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03.06.2021 13:33 Відповісти
У листопаді 2019 року перед самітом НАТО в Лондоні (3 - 4 грудня 2019) планувався візит президента Грузії Саломе Зурабішвілі в Україну. На той час, Клоун відмовився їхати на саміт НАТО, бо готувався заглянути в дупу Путіну 11 грудня 2019 в Парижі. Саломе Зурабішвілі мала намір переконати Криворізького Косовортника все таки їхати на саміт НАТО. Але клоуни тоді поставили співпрацю з НАТО на паузу, а деякі заявляли, що Україні не потрібно в НАТО, тому за кілька днів до візиту президента Грузії скасували візит без пояснення причини. Тепер клоуни, коли Грузія пішла далеко вперед до набуття ПДЧ в НАТО, розказують, що треба іти разом.
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03.06.2021 14:12 Відповісти
Чергова порція локшини на вуха лохтората !!!!)))
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03.06.2021 13:32 Відповісти
Бла- бла- бла. Що ви для цього зробили? Бикуєте, що ще?
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03.06.2021 13:39 Відповісти
Не дай бог Грузинам повестись на зедебильное вместе.Не придут никогда!
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03.06.2021 14:32 Відповісти
Почему мы ДОЛЖНЫ?? Может быть, мы ХОТИМ, мы НАМЕРЕНЫ или всё-таки должны?
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03.06.2021 19:54 Відповісти
 
 