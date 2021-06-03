ЄС і НАТО - спільна мета України і Грузії. Йти до неї ми повинні спільно, - Шмигаль
Фото Цензор.НЕТ Політика України
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у рамках робочого візиту до Грузії обговорив зі спікером Парламенту Грузії Кахабером Кучавою рух країн до ЄС і НАТО.
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
"ЄС і НАТО — спільна мета України та Грузії. І йти до неї ми також маємо разом. Обговорили шляхи досягнення наших цілей зі Спікером Парламенту Грузії Кахабером Кучавою", - зазначив прем'єр.
"Підкреслив, що Україна готова тісно співпрацювати з Грузією на базі механізму розширеного партнерства з НАТО, в межах "Східного партнерства" та новоствореної платформи "Асоційоване Тріо"", - додав він.
"Україна та Грузія мають спільні пріоритети: європейська та євроатлантична інтеграція, відновлення територіальної цілісності країн у межах міжнародно визнаних кордонів, деокупація територій, відновлення миру, безпеки та довіри в регіоні в цілому", — цитує Шмигаль пресслужба Кабміну.
Глава уряду України подякував Грузії за підтримку ініціативи президента України "Кримська платформа", метою якої є деокупація Криму.
Зазначається також, що Шмигаль наголосив на важливості санкцій політики в контексті протидії загрозам з боку Російської Федерації. Зокрема, він закликав грузинську сторону зробити все, щоб не допустити зняття санкцій з будівництва "Північного потоку-2".
"Завершення цього проекту загрожує безпеці як України, так і Європи. Санкції проти Північного потоку-2 є наразі єдиним ефективним інструментом стримування російської агресії", — додав він.
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