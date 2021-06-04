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СБУ викрила у Києві кібербанду, що привласнила 9 млн грн громадян України та іноземців. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Кіберфахівці СБУ припинили в Києві підпільний телекомунікаційний центр. Організатори привласнювали кошти українських громадян та іноземців під виглядом участі в міжнародних інвестиційних проєктах. Від початку року зловмисники привласнили майже 9 млн грн вкладників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що організували нелегальний бізнес двоє громадян України та іноземець. Ділки розробили і адміністрували спеціалізоване програмне забезпечення, яке імітувало торги на міжнародних біржах та криптовалютних проектах. Вони також створили мережу так званих "фішингових" вебресурсів – копій сайтів міжнародних інвесткомпаній.

Потенційних "інвесторів" організатори заманювали на підконтрольні ресурси через "ботмережу" рекламних акаунтів у популярних соцмережах. Потім зловмисники втручались у роботу систем електрозв’язку і телефонували "жертвам" з підмінених закордонних номерів телефонів. Вони виманювали кошти нібито для інвестицій та привласнювали їх.

СБУ викрила у Києві кібербанду, що привласнила 9 млн грн громадян України та іноземців 01

Учасники угруповання переводили гроші у готівку через низку обмінних операцій з використанням криптовалют, електронних систем та банківських карток. Рахунки були оформлені на так званих "грошових мулів" – людей, банківські карти яких є "транзитними" для привласнених коштів.

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Зловмисники також заробляли на наданні послуг "аутсорсу" іншим шахрайським проектам. Задокументовано, що до оборудки організатори залучили понад 100 найманих працівників.

СБУ викрила у Києві кібербанду, що привласнила 9 млн грн громадян України та іноземців 02

У ході обшуків за місцем розташування центру правоохоронці виявили:

  • комп’ютерну техніку та мобільні пристрої;
  • зразки програмного забезпечення, що використовувались для привласнення коштів та виведення їх на криптогаманці;
  • інші докази протиправної діяльності.

СБУ викрила у Києві кібербанду, що привласнила 9 млн грн громадян України та іноземців 03

У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 200 та ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.

Вирішується питання щодо повідомлення організаторам схеми про підозри.

СБУ викрила у Києві кібербанду, що привласнила 9 млн грн громадян України та іноземців 04
Фото: сайт СБУ

Автор: Наталя Джума
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дайте угадаю: денег не нашли, пострадавшим - страдать?
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03.06.2021 13:37 Відповісти
зебилы они такие доверчивые - даже не жаль - глупость должна быть наказана
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03.06.2021 13:39 Відповісти
Написали бы какой сайт этой биржи
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03.06.2021 13:54 Відповісти
))) Не напружуйтеся! Вони вас самі знайдуть та запропонують "проінвестувати". Усім моїм знайомим ці шановні пани, із гугнявим голосом та десятком "інвестиційних" жаргонізмів у одному реченні, телефонували самі.
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03.06.2021 14:21 Відповісти
фсбу, заробивши на кришуванні шахрайської контори, вирішило її закрити.
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03.06.2021 14:25 Відповісти
 
 