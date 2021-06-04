СБУ викрила у Києві кібербанду, що привласнила 9 млн грн громадян України та іноземців. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Кіберфахівці СБУ припинили в Києві підпільний телекомунікаційний центр. Організатори привласнювали кошти українських громадян та іноземців під виглядом участі в міжнародних інвестиційних проєктах. Від початку року зловмисники привласнили майже 9 млн грн вкладників.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що організували нелегальний бізнес двоє громадян України та іноземець. Ділки розробили і адміністрували спеціалізоване програмне забезпечення, яке імітувало торги на міжнародних біржах та криптовалютних проектах. Вони також створили мережу так званих "фішингових" вебресурсів – копій сайтів міжнародних інвесткомпаній.
Потенційних "інвесторів" організатори заманювали на підконтрольні ресурси через "ботмережу" рекламних акаунтів у популярних соцмережах. Потім зловмисники втручались у роботу систем електрозв’язку і телефонували "жертвам" з підмінених закордонних номерів телефонів. Вони виманювали кошти нібито для інвестицій та привласнювали їх.
Учасники угруповання переводили гроші у готівку через низку обмінних операцій з використанням криптовалют, електронних систем та банківських карток. Рахунки були оформлені на так званих "грошових мулів" – людей, банківські карти яких є "транзитними" для привласнених коштів.
Зловмисники також заробляли на наданні послуг "аутсорсу" іншим шахрайським проектам. Задокументовано, що до оборудки організатори залучили понад 100 найманих працівників.
У ході обшуків за місцем розташування центру правоохоронці виявили:
- комп’ютерну техніку та мобільні пристрої;
- зразки програмного забезпечення, що використовувались для привласнення коштів та виведення їх на криптогаманці;
- інші докази протиправної діяльності.
У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 200 та ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.
Вирішується питання щодо повідомлення організаторам схеми про підозри.
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