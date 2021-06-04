Житель Змієва взяв свою колишню дружину і 4-річну дитину в заручники. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Харкові 29-річний чоловік утримував у заручниках колишню дівчину та їхнього спільного сина. Спецоперація зі звільнення заручників та затримання "сміливця" тривала пів ночі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент карного розшуку Нацполіції в Telegram.

"29-річний негідник навідався до своєї колишньої дівчини вночі з вимогою побачити 4-річного сина. Між екс-закоханими виник конфлікт, із аргументів - у чоловіка був лише ніж та зухвалість. Фігурант почав погрожувати жінці розправою та насильно утримував її і сина в домоволодінні потрепілої", - сказано в повідомленні.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Як уточнили в поліції, повідомлення про напад надійшло до правоохоронців 2 червня о 22:36 від мешканки с. Гайдари, подруги потерпілої.

Також читайте: 53-річного жителя Київщини затримано за секс із неповнолітніми: йому загрожує до 5 років ув'язнення, - поліція

Зазначається також, що 30-річний житель Змієва є колишнім чоловіком потерпілої і під час нападу перебував у стані алкогольного сп'яніння.

На місці події працювали співробітники управління карного розшуку, слідчого управління, відділу поліції 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області. Введено поліцейську операцію.

"Зляканого 4-річного хлопчика зловмисник передав працівникам поліції першим, через дві години правоохоронці визволили і заручницю. На щастя, ніхто не постраждав", - зазначили у відомстві.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 17-річний житель Кривого Рогу підпалив свою вагітну дівчину. ФОТО

Фото: сайт поліції

За силової підтримки спецпризначенців КОРДу та процесуального керівництва прокуратури зловмисника затримано на місці, його нічна зухвалість кваліфікована слідчими за ч. 1 ст. 147, ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України.

Слідчі дії тривають. Наразі зухвальцю повідомлено про підозру, вирішується питання обрання міри запобіжного заходу - тримання під вартою

Також читайте: Торік в Україні 2 208 дітей отримали вирок суду, з них 259 були засуджені до позбавлення волі