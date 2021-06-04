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Житель Змієва взяв свою колишню дружину і 4-річну дитину в заручники. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

У Харкові 29-річний чоловік утримував у заручниках колишню дівчину та їхнього спільного сина. Спецоперація зі звільнення заручників та затримання "сміливця" тривала пів ночі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент карного розшуку Нацполіції в Telegram.

"29-річний негідник навідався до своєї колишньої дівчини вночі з вимогою побачити 4-річного сина. Між екс-закоханими виник конфлікт, із аргументів - у чоловіка був лише ніж та зухвалість. Фігурант почав погрожувати жінці розправою та насильно утримував її і сина в домоволодінні потрепілої", - сказано в повідомленні.

Як уточнили в поліції, повідомлення про напад надійшло до правоохоронців 2 червня о 22:36 від мешканки с. Гайдари, подруги потерпілої.

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Зазначається також, що 30-річний житель Змієва є колишнім чоловіком потерпілої і під час нападу перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Житель Змієва взяв свою колишню дружину і 4-річну дитину в заручники 01

На місці події працювали співробітники управління карного розшуку, слідчого управління, відділу поліції 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області. Введено поліцейську операцію.

"Зляканого 4-річного хлопчика зловмисник передав працівникам поліції першим, через дві години правоохоронці визволили і заручницю. На щастя, ніхто не постраждав", - зазначили у відомстві.

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Житель Змієва взяв свою колишню дружину і 4-річну дитину в заручники 02

Фото: сайт поліції

За силової підтримки спецпризначенців КОРДу та процесуального керівництва прокуратури зловмисника затримано на місці, його нічна зухвалість кваліфікована слідчими за ч. 1 ст. 147, ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України.

Слідчі дії тривають. Наразі зухвальцю повідомлено про підозру, вирішується питання обрання міри запобіжного заходу - тримання під вартою

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Житель Змієва взяв свою колишню дружину і 4-річну дитину в заручники 03

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
Судя по состоянию хаты, очередная буянящая алкашня. Ни себе ни людям не дают покоя, пока последние мозги не пропьют
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03.06.2021 15:25
+3
Не пойму, как она может быть девушкой, если у них есть ребёнок? Житель Змієва взяв свою колишню дружину і 4-річну дитину в заручники - Цензор.НЕТ 1162
А... понял.... "бывшую девушку". Житель Змієва взяв свою колишню дружину і 4-річну дитину в заручники - Цензор.НЕТ 7141
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03.06.2021 15:33
+3
И снова ***** манипулирует с помощью ребенка. Нада этих баб опускать на землю!
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03.06.2021 16:19
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03.06.2021 15:22 Відповісти
зачем?
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03.06.2021 15:25 Відповісти
Для профилактики глистов в мозгу)
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03.06.2021 15:31 Відповісти
УХ ТЫ !!!
сенсационная тема диссертации :
Цистицеркоз лечить отрезанием яиц!
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03.06.2021 15:45 Відповісти
возьму ка я в заложники соседа...
по крайней мере музыка за стенкой будет молчать Житель Змиева взял свою бывшую жену и 4-летнего ребенка в заложники - Цензор.НЕТ 3945
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03.06.2021 15:24 Відповісти
***
соседи музыку врубили
но не поднимется рука
заколотить по батарее
ведь там нирвана а не лепс
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03.06.2021 15:32 Відповісти
Возьму в заложники соседа
И яйца дверью я зажму...
Пусть поорет он до беда
Тогда ему я всё прощу...
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03.06.2021 15:48 Відповісти
***
лежишь мечтаешь как придушишь
как спрячешь тело в гараже
тут бац... звОнит будильник
уже???
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03.06.2021 15:52 Відповісти
лежишь мечтаешь как придушишь
как спрячешь тело в гараже
тут бац... звОнит звонок-будильник
сосед идёт ко мне уже???
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03.06.2021 16:01 Відповісти
Нож не наточен, туп как пень,
Пила с отверткой в гараже..
Но прискакал лесной Алень.
Стоит под дверью, ждёт уже.

Ничё, что не готова дама?
Какой настырный удалец..
До жути разыгралась драма,-
Теперь пойдёт на холодец!
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03.06.2021 16:42 Відповісти
Просто отключи ему свет. Меньше дадут.
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03.06.2021 15:44 Відповісти
как отключить?
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03.06.2021 16:03 Відповісти
на щитке в подъезде )))
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03.06.2021 16:12 Відповісти
на щитке
АГА... ЩАС.... токо завещание напишу...
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03.06.2021 16:27 Відповісти
та там же все безопасно! в каждом подъезде есть щиток, где кроме счетчиков стоят автоматы (если выбивает свет их можно опять включить...ну или если у соседа громко играет - выключить)))) оте автоматы (по 2 на квартиру.).. просто опускаете их вниз...щелк...и сосед без света...пока дотумкает...пройдет какое-то время))))) а может и не дотумкать))) гласное двери своей квартиры тихо закрывать))))
Житель Змієва взяв свою колишню дружину і 4-річну дитину в заручники - Цензор.НЕТ 2425 Житель Змієва взяв свою колишню дружину і 4-річну дитину в заручники - Цензор.НЕТ 9086

...
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03.06.2021 16:34 Відповісти
Судя по состоянию хаты, очередная буянящая алкашня. Ни себе ни людям не дают покоя, пока последние мозги не пропьют
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03.06.2021 15:25 Відповісти
"под процессуальным руководством прокуратуры злоумышленник был задержан на месте" " А после в телерепортаже, касирша скромно скажет, что груди подставляла под обрез" - отрівок песни по мотивам сопровождений при задержаниях.
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03.06.2021 15:28 Відповісти
Не пойму, как она может быть девушкой, если у них есть ребёнок? Житель Змієва взяв свою колишню дружину і 4-річну дитину в заручники - Цензор.НЕТ 1162
А... понял.... "бывшую девушку". Житель Змієва взяв свою колишню дружину і 4-річну дитину в заручники - Цензор.НЕТ 7141
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03.06.2021 15:33 Відповісти
У девушки не может быть ребенка,шо за хрень ты несеш???
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03.06.2021 15:54 Відповісти
Может.
Приёмный.
Но в их случае - ребёнок у них совместный. Житель Змієва взяв свою колишню дружину і 4-річну дитину в заручники - Цензор.НЕТ 3674
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03.06.2021 15:57 Відповісти
"посетил свою бывшую девушку" - да она минимум 5 лет как женщина!
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03.06.2021 16:13 Відповісти
Ото ж. Житель Змієва взяв свою колишню дружину і 4-річну дитину в заручники - Цензор.НЕТ 8059
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03.06.2021 16:22 Відповісти
надеюсь его грохнули при задержании...или хотя бы сломали ноги..
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03.06.2021 15:44 Відповісти
И снова ***** манипулирует с помощью ребенка. Нада этих баб опускать на землю!
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03.06.2021 16:19 Відповісти
Читайте тут таких случаев вагон и тележка https://antiwomen.ru/viewforum.php?f=9&sid=b4c6bfe92abbc8c36288b0f5596d236c
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03.06.2021 16:22 Відповісти
по хате сразу видно шо очень интелллигентная семья...
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03.06.2021 16:56 Відповісти
Довела ж паскуда.
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03.06.2021 17:45 Відповісти
В таких случаях все очень не однозначно. Если бы бабень не мешала ему видеться с ребенком как и положено по закону не приперся бы он к ней ночью с топором. Наверняка шантажировала что если не дашь бабла - ребенка не увидишь, а у него со временем "терпець урвался".
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03.06.2021 19:14 Відповісти
Зеленского уже почему-то на переговоры не вызывают ... не тот фон наверное.
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03.06.2021 20:33 Відповісти
 
 