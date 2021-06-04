Житель Змієва взяв свою колишню дружину і 4-річну дитину в заручники. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події
У Харкові 29-річний чоловік утримував у заручниках колишню дівчину та їхнього спільного сина. Спецоперація зі звільнення заручників та затримання "сміливця" тривала пів ночі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент карного розшуку Нацполіції в Telegram.
"29-річний негідник навідався до своєї колишньої дівчини вночі з вимогою побачити 4-річного сина. Між екс-закоханими виник конфлікт, із аргументів - у чоловіка був лише ніж та зухвалість. Фігурант почав погрожувати жінці розправою та насильно утримував її і сина в домоволодінні потрепілої", - сказано в повідомленні.
Як уточнили в поліції, повідомлення про напад надійшло до правоохоронців 2 червня о 22:36 від мешканки с. Гайдари, подруги потерпілої.
Зазначається також, що 30-річний житель Змієва є колишнім чоловіком потерпілої і під час нападу перебував у стані алкогольного сп'яніння.
На місці події працювали співробітники управління карного розшуку, слідчого управління, відділу поліції 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області. Введено поліцейську операцію.
"Зляканого 4-річного хлопчика зловмисник передав працівникам поліції першим, через дві години правоохоронці визволили і заручницю. На щастя, ніхто не постраждав", - зазначили у відомстві.
Фото: сайт поліції
За силової підтримки спецпризначенців КОРДу та процесуального керівництва прокуратури зловмисника затримано на місці, його нічна зухвалість кваліфікована слідчими за ч. 1 ст. 147, ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України.
Слідчі дії тривають. Наразі зухвальцю повідомлено про підозру, вирішується питання обрання міри запобіжного заходу - тримання під вартою
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