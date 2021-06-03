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Підприємство фігуранта санкцій РНБО Амірханяна завдало державі 280 млн грн збитків на Миколаївщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Служба безпеки України виявила заподіяння державі збитків на понад 280 млн грн одним з підприємств Миколаївщини. Операцію організував менеджмент "Первомайського спецкар'єру", фактичним власником якого є А. Амірханян. Щодо останнього у квітні 2021 року введені санкції РНБО і зараз він у розшуку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Підприємство фігуранта санкцій РНБО Амірханяна завдало державі 280 млн грн збитків на Миколаївщині, - СБУ 01

Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що керівництво кар’єру протягом 2-х років незаконно видобувало граніт після завершення дії відповідних державних ліцензій. Ділки діяли з порушенням правил використання надр, що також створювало небезпеку для довкілля.

У межах раніше розпочатого кримінального провадження правоохоронці провели низку обшуків і вилучили документацію, що підтверджує незаконну розробку надр. Наразі вирішується питання щодо арешту спецтехніки, задіяної у видобутку.

Підприємство фігуранта санкцій РНБО Амірханяна завдало державі 280 млн грн збитків на Миколаївщині, - СБУ 02
Підприємство фігуранта санкцій РНБО Амірханяна завдало державі 280 млн грн збитків на Миколаївщині, - СБУ 03

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Керівнику ТДВ "Первомайський спецкар’єр", головному інженеру і співробітнику товариства слідчими СБУ повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 4 ст. 240 Кримінального кодексу України.

Підприємство фігуранта санкцій РНБО Амірханяна завдало державі 280 млн грн збитків на Миколаївщині, - СБУ 04
Підприємство фігуранта санкцій РНБО Амірханяна завдало державі 280 млн грн збитків на Миколаївщині, - СБУ 05
Підприємство фігуранта санкцій РНБО Амірханяна завдало державі 280 млн грн збитків на Миколаївщині, - СБУ 06

Зазначається, що в грудні 2020 року СБУ викрила на хабарі менеджера однієї з комерційних структур, яка належить А. Амірханяну. Головному бухгалтеру компанії і Амірханяну повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
То есть 2 года гранит без документов продавался по всей стране? При этом никто не видел, что в карьере продолжают добычу? Пусть СБУ еще поищет тех кто должен был следить за карьером после окончания лицензии
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03.06.2021 17:09
+4
Гнать этого хитрожопого армяна в свою армению, здесь Украина!
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03.06.2021 17:26
+3
Менты и прокуратура в доле. Без этого ничего не святится.
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03.06.2021 18:06
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То есть 2 года гранит без документов продавался по всей стране? При этом никто не видел, что в карьере продолжают добычу? Пусть СБУ еще поищет тех кто должен был следить за карьером после окончания лицензии
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03.06.2021 17:09 Відповісти
руководство "Укравтодора" мужественно не открывало глаза..
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03.06.2021 17:14 Відповісти
Предприятие фигуранта санкций СНБО Амирханяна нанесло государству 280 млн грн убытков на Николаевщине, - СБУ - Цензор.НЕТ 5467
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03.06.2021 17:17 Відповісти
Менты и прокуратура в доле. Без этого ничего не святится.
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03.06.2021 18:06 Відповісти
Ара хорошо подмазывал всем...
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03.06.2021 17:10 Відповісти
Предложили они камень ,
Раньше был в карьере он ,
Но,не это тема для печали.
За гранит , что был в карьере , /
С нас армяне по две шкуры.. Раз! И сняли! /
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03.06.2021 17:12 Відповісти
нужно в первую очередь технику арестовывать и вывозить на штрафплощадку..
какой смысл изымать документы, если Ара работал "вчерную" без документов?!.
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03.06.2021 17:16 Відповісти
а де петренки? чому про їх нічого не чути?
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03.06.2021 17:25 Відповісти
Гнать этого хитрожопого армяна в свою армению, здесь Украина!
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03.06.2021 17:26 Відповісти
Нет!!!!
Вначале пусть отсидит с конфискацией, а затем с голой черно-жопой на историческую родину.
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03.06.2021 18:08 Відповісти
Можно не сомневаться кто в Киеве крышевал этого дашнака.
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03.06.2021 17:58 Відповісти
І причому тут Зеленський? Просто 2 роки Амірханян вночі, поки Зеленський спить крав камінь, гранітну крихту і підсипав дороги, заливав бітумом, і маскував під асфальт. Спеціально, щоб порохоботи потім звинуватили Великого Сцикливого у тому, що поки вірменин ділився все було добре. Але апетити зелених виросли і тепер просто відберуть карєр.
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03.06.2021 19:40 Відповісти
вспомните или найдите в нете как в рф начиналась та же фигня. начали с Чичваркина (ЕВРОСЕТЬ) охренительно доходный бизнес. пришили статью отобрали, отдали СВОИМ. и таких случаев вагон и тележка. то же и сдесь зачем получать какойто откат если можно получить все? вова делает дела так как другой вова. что вздумалось то и делает. недоростки все такие. вспомните наполеона кутузова гитлера сталина ну и этих двух. вредные и кровожадные
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03.06.2021 20:05 Відповісти
какой идиот карьеры в собственность отдает, да еще и арам!?)) Підприємство фігуранта санкцій РНБО Амірханяна завдало державі 280 млн грн збитків на Миколаївщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 942 ...там изначально криминал кормиться начнет да и власть местная своего не упустит... Підприємство фігуранта санкцій РНБО Амірханяна завдало державі 280 млн грн збитків на Миколаївщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 3182
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03.06.2021 20:25 Відповісти
 
 