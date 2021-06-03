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Кримінального авторитета з двома подільниками затримали на Закарпатті. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Технології

Затриманий - "смотрящий" за одним із районів Закарпатської області. Він на замовлення вибивав із підприємців неіснуючі борги.

Про це повідомляє департаментстратегічних розслідувань Національної поліції України, інформує Цензор.НЕТ.

"Встановили причетність "авторитета" до організації вимагання 7500 доларів США у місцевого мешканця. Залучив спільника, який теж має кримінальне минуле, для вибивання згаданої суми як неіснуючий борг. При цьому фігуранти погрожували потерпілому та навіть завдали йому тілесних ушкоджень. Крім цього, встановлено, що "замовив" вимагання "боргу" ще один мешканець Закарпаття – приватний підприємець", - сказано в повідомленні.

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Авторитета і двох його подільників затримали при силовій підтримці КОРДу і полку поліції особливого призначення. У них вилучили холодну зброю.

Справу розслідують за ч. 2, 3 ст. 189 (вимагання), ч. 1 ст. 255-1 (встановлення та поширення злочинного впливу), ч. 1 ст. 255-3 (звернення за злочинним впливом) Кримінального кодексу України.

Кримінального авторитета з двома подільниками затримали на Закарпатті 01
Кримінального авторитета з двома подільниками затримали на Закарпатті 02
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03.06.2021 17:03 Відповісти
не авторитет .
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03.06.2021 17:05 Відповісти
Так ему ж государство материальную помащь выписало как депутату Криминального авторитета с двумя подельниками задержали на Закарпатье - Цензор.НЕТ 6445
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03.06.2021 17:06 Відповісти
Балога не бандюк, він економічний злочинець
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03.06.2021 22:01 Відповісти
А тут есть авторитеты? )))))))))))))) Ржака. Цензор, жги ещё ))))
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03.06.2021 17:26 Відповісти
 
 