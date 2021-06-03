Заочно заарештованого ексголову правління "Приватбанку" Дубілета сфотографували в Ізраїлі. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За кордоном
Приватні детективи сфотографували Олександра Дубілета поруч з його будинком у Герцлії. Він ішов на пляж.
Фото опублікувало видання Сalcalist, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Під час спостереження, яке ізраїльські слідчі ведуть у рамках складного міжнародного розслідування (за участю спецслужб усього світу й у співпраці з правоохоронними органами) за його будинком у Герцлії, слідчі сфотографували Дубілета, що виходить з дому і йде по пляжу", - сказано в статті.
Нагадаємо, 2 червня суд заочно заарештував Олександра Дубілета. Тепер його можуть оголосити в міжнародний розшук по лінії Інтерполу, а якщо він повернеться в Україну, то його затримають і доставлять до суду для обрання запобіжного заходу. Дубілета підозрюють у двох епізодах розтрати коштів "Приватбанку" на загальну суму в більш ніж 8 млрд гривень.
Будь ласка, зачекайте...
Как же были праві некоторые товарищи....
Шютка...
Отлично. Теперь очередь за исполнителем.
однак - несильно хилые часные дефективы...)))
Что будет с Дубилетом , пока не ясно )
Арестовали гражданина Украины, а фото гражданина Израиля.
Рада определила понятие "антисемитизм": за что хотят штрафовать на 17 тысяч
https://realist.online/news/rada-opredelila-ponjatie-antisemitizm-za-chto-khotjat-shtrafovat-na-17-tysjach
В законопроекте предлагают считать антисемитизмом:- возражение в праве самоидентификации лиц еврейского происхождения;
- призыв, сокрытие или оправдание убийства, нанесение вреда лицам еврейского происхождения из-за радикальных убеждений или экстремистских религиозных взглядов;
- стереотипные и ложные высказывания о таких лицах;
- публичное осуждение лиц еврейского происхождения как коллективно ответственных за реальные или мнимые правонарушения, совершенные одним лицом или группой лиц;
- отрицание Холокоста;
- изготовление и распространение материалов с антисемитскими высказываниями, использование антисемитских символов;
- повреждение зданий, сооружений, принадлежащих еврейским общинам по мотивам антисемитизма;призывы к антисемитизму.
может сам министр мвд Израиля это делал? тема не раскрыта.