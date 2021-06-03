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Ізраїль (1229) Дубілет (57) Приватбанк (691)

Заочно заарештованого ексголову правління "Приватбанку" Дубілета сфотографували в Ізраїлі. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

Приватні детективи сфотографували Олександра Дубілета поруч з його будинком у Герцлії. Він ішов на пляж.

Фото опублікувало видання Сalcalist, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Під час спостереження, яке ізраїльські слідчі ведуть у рамках складного міжнародного розслідування (за участю спецслужб усього світу й у співпраці з правоохоронними органами) за його будинком у Герцлії, слідчі сфотографували Дубілета, що виходить з дому і йде по пляжу", - сказано в статті.

Заочно заарештованого ексголову правління Приватбанку Дубілета сфотографували в Ізраїлі 01

Нагадаємо, 2 червня суд заочно заарештував Олександра Дубілета. Тепер його можуть оголосити в міжнародний розшук по лінії Інтерполу, а якщо він повернеться в Україну, то його затримають і доставлять до суду для обрання запобіжного заходу. Дубілета підозрюють у двох епізодах розтрати коштів "Приватбанку" на загальну суму в більш ніж 8 млрд гривень.
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Топ коментарі
+23
Вы коломойского и портнова сначла посадите, а то когда они были в Израиле : " Израиль их не выдаст " ну вот они бегают как олени по Украине и....
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03.06.2021 21:04
+20
а кто знает телефон доверия ХАМАС?))
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03.06.2021 20:41
+11
славный путь настоящих украинских реформаторов. Нареформировал и потом свалил на историческую родину.
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03.06.2021 20:40
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не достанут...Израиль своего гражданина не отдаст
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03.06.2021 20:36 Відповісти
В Украину не отдадут...но у себя судить и посадить могут...
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03.06.2021 20:39 Відповісти
Вы коломойского и портнова сначла посадите, а то когда они были в Израиле : " Израиль их не выдаст " ну вот они бегают как олени по Украине и....
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03.06.2021 21:04 Відповісти
каломойша потому и уехал из израиля, поскольку беню ждут в сша...
Как же были праві некоторые товарищи....
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03.06.2021 21:33 Відповісти
Так они и сидели в Израиле, пока не пришли к власти Бенины "гаранты недоторканости" Зеля, Слуги уродов, карманный прокурор Венедиктова и СБУшник Баканов. А вот например Эдык-педык Ставицкий, бывший министр Украины после Майдана дриснул в Израиль с наворованными сотнями миллионов долларов, сменил фамилию на Розенберг, и плевать он хотел на запросы об экстрадиции от Украины. Кстати эти запросы неоднократно направлялись в Израиль на протяжении нескольких лет. И что? А ни чего, потому что Израиль с Украиной по вопросам экстрадиции считает нужным пользоваться регламентом Европейской конвенцией о выдаче правонарушителей 1957 года, которым не установлено конкретных сроков рассмотрения запросов о выдаче. Типа если нарушил закон, то конечно выдадим, но только когда рассмотрим запрос, а рассматривать будем может год, может десять, а может пятьдесят, сроков рассмотрения НЕТ.
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03.06.2021 22:49 Відповісти
И это маловероятно очень. Он гражданин той страны и давно. И если есть бизнес в иных странах (конечно есть) значит налоги идут с прибыли в свою страну. Комедь поломают для сми, и точка. Та страна тем и живёт изначально. В целом правильно конечно.
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03.06.2021 22:49 Відповісти
Таки шо такоэ?
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03.06.2021 20:38 Відповісти
Он что на пляж в бронежилете ходит?
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03.06.2021 20:39 Відповісти
Та ще бронєтрусняки...
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03.06.2021 20:44 Відповісти
славный путь настоящих украинских реформаторов. Нареформировал и потом свалил на историческую родину.
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03.06.2021 20:40 Відповісти
😁
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03.06.2021 20:43 Відповісти
а кто знает телефон доверия ХАМАС?))
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03.06.2021 20:41 Відповісти
Лука должен знать )))) они звонили ему, оправдывались... грех не захотели на душу брать )))))
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03.06.2021 20:43 Відповісти
Не было такого. Хамас просто очень сильно мозмутился и обиделся за то что его в связи с белорусссией вспомнили. И на чистом фарси сказали, что для них это западло и что они ничего общего не хотят иметь с болотными рабами.
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03.06.2021 20:49 Відповісти
я сказал тоже... только другими словами
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03.06.2021 20:51 Відповісти
так звоніть в мосад чи шабак- там теж є дані Заочно арестованного экс-главу правления "Приватбанка" Дубилета сфотографировали в Израиле - Цензор.НЕТ 1142
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03.06.2021 20:46 Відповісти
Званітє на Банківську..
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03.06.2021 21:33 Відповісти
Шоб такі Я вас відал в оптічєскій пріцел..
Шютка...
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03.06.2021 20:42 Відповісти
ну все просто все, ограбят Украину ивановы , а оказываются- все жидота, на самом деле
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03.06.2021 20:45 Відповісти
тю, а що йому боятися? він громадянин ізраїлю, а той свої майже ні ні(є випадки коли за економічні злочини своїх громадян віддавали сша, країнам єс та швейцарії,але негусто)! тому хто там дуже вболівав за ізраїлю в світлі останнього конфлікту з хамас- ви задоволені результатом? кошерним ...єм по губам громадян україни, а ті тіки плямкають
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03.06.2021 20:45 Відповісти
Скоро все там будут из нынешних!!!!!!
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03.06.2021 20:46 Відповісти
Спочатку вони сподіваються Україну розпродати і залишки фуйлу віддати, а там можна і на відпочинок.
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03.06.2021 20:58 Відповісти
Так модно в Украине украв пятами накивал и пенсия с субсидиями ему по известному органу... Заочно арестованного экс-главу правления "Приватбанка" Дубилета сфотографировали в Израиле - Цензор.НЕТ 8894
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03.06.2021 20:47 Відповісти
"В ходе наблюдения, которое израильские следователи ведут в рамках сложного международного расследования (с участием спецслужб всего мира и в сотрудничестве с правоохранительными органами)" - Андрюші Пєрдаку з ОПи лиш не кажіть подробиці розслідування.
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03.06.2021 20:49 Відповісти
Частные детективы сфотографировали Александра Дубилета рядом с его домом в Герцлии

Отлично. Теперь очередь за исполнителем. Заочно арестованного экс-главу правления "Приватбанка" Дубилета сфотографировали в Израиле - Цензор.НЕТ 1144
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03.06.2021 20:49 Відповісти
"В ходе наблюдения, которое израильские следователи ведут в рамках сложного международного расследования (с участием спецслужб всего мира и в сотрудничестве с правоохранительными органами) Источник: https://censor.net/ru/p3269377

однак - несильно хилые часные дефективы...)))
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03.06.2021 21:24 Відповісти
Все как обычно.... "отличная" страна Израиль!... у нас как кто-то что-то украл или накосячил, так сразу в Израиль потому, что оказывается это их гражданин! а может украинцам нужно все-таки как-то быть более бдительными и осторожными в отношении евреев?? не в первый раз ведь!.... Заочно арестованного экс-главу правления "Приватбанка" Дубилета сфотографировали в Израиле - Цензор.НЕТ 5431
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03.06.2021 21:03 Відповісти
Мудрий наріТ у нас все вирішує , на жаль 😅
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03.06.2021 23:08 Відповісти
По случайному совпадению, все крупные махинаторы в Украине - в основном евреи, независимо от места рождения! Заочно арестованного экс-главу правления "Приватбанка" Дубилета сфотографировали в Израиле - Цензор.НЕТ 5747
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03.06.2021 21:10 Відповісти
Тю....это не тайна что он там... Он сам об это неоднократно заявлял официально !
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03.06.2021 21:14 Відповісти
Странно... В Украине с эскортом телохранителей ходят, а в Израиле как обычные люди.
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03.06.2021 21:24 Відповісти
в израиль они приехали не грабить, а просирать бабло награбленое, они желаемый контингент
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03.06.2021 21:38 Відповісти
одну маленькую атомную бомбу на тот гребанный израиль и 99% украинской ылиты жидовской национальности сгорит в горниле
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03.06.2021 21:39 Відповісти
Еврейский подданный. Как Ставицкий. Как все *****. А был когда то лучшим банкиром в стране. Не страна, а кладезь воров.
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03.06.2021 21:43 Відповісти
кладезь еврейских воров
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04.06.2021 09:25 Відповісти
Дом в Герцлии стоит в среднем 3-4 миллиона долларов. Ну для Дубилета наверное копейки. Заочно заарештованого ексголову правління "Приватбанку" Дубілета сфотографували в Ізраїлі - Цензор.НЕТ 3921
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03.06.2021 22:02 Відповісти
Столько украсть и правнукам хватит...
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03.06.2021 22:05 Відповісти
Расселение еврееев : ЗЕ в Крым , Дубилет а Израиль
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03.06.2021 22:33 Відповісти
Кстати , власти Израиля не выдали Беню американцам , но его вежливо попросили покинуть страну !
Что будет с Дубилетом , пока не ясно )
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03.06.2021 23:06 Відповісти
Ізраїль своїх не видає
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03.06.2021 23:09 Відповісти
і за за злочини проти гоєв за межами Ізраїля не карає. От якби він заперечував тут холокост )) або вчинив злочин проти єврєю чи держави Ізраіль...то тоді б посадили ...А так, навіть якщо є вже вирок суду..то треба щоб юридичний радник уряду Ізраіля особисто в суд звернувся ..і то може зменшити призначене покарання..
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03.06.2021 23:14 Відповісти
Чому такі бідні,бо дурні. Довіряти керувати своєю державою чужинцям,можуть лише бідні.
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04.06.2021 06:37 Відповісти
И шо?, евреи ведь евреев никому не выдают, так что имеете то шо имеете.
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04.06.2021 07:33 Відповісти
Заарештований, але без конвою і кайданок!!!???
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04.06.2021 07:45 Відповісти
Израиль - пристанище негодяев всех мастей!
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04.06.2021 07:46 Відповісти
последние 5000 лет.. если вы читали "Ветхий завет" и другие источники..
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04.06.2021 08:13 Відповісти
Неувязочка!
Арестовали гражданина Украины, а фото гражданина Израиля.
Заочно заарештованого ексголову правління "Приватбанку" Дубілета сфотографували в Ізраїлі - Цензор.НЕТ 1449
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04.06.2021 09:32 Відповісти
його можуть оголосити в міжнародний розшук - так чого не оголошують ???
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04.06.2021 10:22 Відповісти
При нагоді повідомляю ...

Рада определила понятие "антисемитизм": за что хотят штрафовать на 17 тысяч
https://realist.online/news/rada-opredelila-ponjatie-antisemitizm-za-chto-khotjat-shtrafovat-na-17-tysjach

В законопроекте предлагают считать антисемитизмом:- возражение в праве самоидентификации лиц еврейского происхождения;
- призыв, сокрытие или оправдание убийства, нанесение вреда лицам еврейского происхождения из-за радикальных убеждений или экстремистских религиозных взглядов;
- стереотипные и ложные высказывания о таких лицах;
- публичное осуждение лиц еврейского происхождения как коллективно ответственных за реальные или мнимые правонарушения, совершенные одним лицом или группой лиц;
- отрицание Холокоста;
- изготовление и распространение материалов с антисемитскими высказываниями, использование антисемитских символов;
- повреждение зданий, сооружений, принадлежащих еврейским общинам по мотивам антисемитизма;призывы к антисемитизму.
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04.06.2021 10:28 Відповісти
А де ж ще йому бути? Свій, до свого зі своїм, чи то пак, зі спиждженим.
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04.06.2021 10:40 Відповісти
так кто сфотографировал его? частные детективы или следователи?
может сам министр мвд Израиля это делал? тема не раскрыта.
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04.06.2021 11:23 Відповісти
 
 