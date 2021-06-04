"Слуга народу" Дмитрієва прийшла на засідання парламенту в блузці за 28,5 тис. грн, - журналістка Стешенко. ФОТО

Сорочка Burberry, яку депутатка "Слуги народу" Оксана Дмитрієва одягла на засідання Верховної Ради, коштує 858 євро.

На одяг парламентарія звернула увагу журналістка Анна Стешенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Поки всі колеги обговорюють законопроєкт президента "про олігархів", можна пройтися по рядах у блузці Burberry зі вставками в тонку смужку й аплікацією логотипу з нової колекції майже за 1000 євро. Або майже 30.000 грн. При середній зарплаті нардепа 35-40.000 грн на місяць і пенсії 3.500 грн", - написала Стешенко.

Вона зазначила, що Дмитрієва часто з'являється на засіданнях парламенту в дорогому одязі.

"І, повірте, чхати вони хотіли на те, що їх фотографують у дорогих брендах. А ви це читаєте. Носили і будуть носити", - вважає Стешенко.







