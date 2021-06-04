УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14635 відвідувачів онлайн
Новини Фото Політика України
35 413 158
бренд (36) одяг (72) Burberry (1) Оксана Дмитрієва (12)

"Слуга народу" Дмитрієва прийшла на засідання парламенту в блузці за 28,5 тис. грн, - журналістка Стешенко. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Сорочка Burberry, яку депутатка "Слуги народу" Оксана Дмитрієва одягла на засідання Верховної Ради, коштує 858 євро.

На одяг парламентарія звернула увагу журналістка Анна Стешенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Поки всі колеги обговорюють законопроєкт президента "про олігархів", можна пройтися по рядах у блузці Burberry зі вставками в тонку смужку й аплікацією логотипу з нової колекції майже за 1000 євро. Або майже 30.000 грн. При середній зарплаті нардепа 35-40.000 грн на місяць і пенсії 3.500 грн", - написала Стешенко.

Вона зазначила, що Дмитрієва часто з'являється на засіданнях парламенту в дорогому одязі.

"І, повірте, чхати вони хотіли на те, що їх фотографують у дорогих брендах. А ви це читаєте. Носили і будуть носити", - вважає Стешенко.

Слуга народу Дмитрієва прийшла на засідання парламенту в блузці за 28,5 тис. грн, - журналістка Стешенко 01
Слуга народу Дмитрієва прийшла на засідання парламенту в блузці за 28,5 тис. грн, - журналістка Стешенко 02
Слуга народу Дмитрієва прийшла на засідання парламенту в блузці за 28,5 тис. грн, - журналістка Стешенко 03
Слуга народу Дмитрієва прийшла на засідання парламенту в блузці за 28,5 тис. грн, - журналістка Стешенко 04

Слуга народу Дмитрієва прийшла на засідання парламенту в блузці за 28,5 тис. грн, - журналістка Стешенко 05
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+52
тому що кінець епохи бідності! але не для електорального бидла😆
показати весь коментар
03.06.2021 21:16
+38
Пенсионеры,а какой фирмы и по какой цене носите рубашки вы?
И вообще, у вас есть зач то купить?
показати весь коментар
03.06.2021 21:17
+26
действительно, - слуги народа должны ходить в мехах и золоте ктакже как их хазяин -мудрый нарид.
показати весь коментар
03.06.2021 21:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
БОЖЕ..... такого гавна как эта идиотская бомжовская рубашка давно не видел...в сэконде не купил бы и за 3 гривны. на улице не подобрал бы....страшнее вещи трудно представить этот антикварный балахон странный за 1 тысячу долларов.... ну у людей и вкус...не элегантности ни чего в этой распашонке....(( сколько же только хлама смешного выпускают многие брэнды..на кого люди в них только похожи....(( "Слуга народу" Дмитрієва прийшла на засідання парламенту в блузці за 28,5 тис. грн, - журналістка Стешенко - Цензор.НЕТ 8038
показати весь коментар
04.06.2021 10:06 Відповісти
"Пришла на заседаниЕ парламента..."
показати весь коментар
04.06.2021 10:22 Відповісти
Видно папанька,который ее делегировал в "слуги народа", на девиц денег не жалеет...
показати весь коментар
04.06.2021 11:20 Відповісти
Важко вигадати більшу насмішку над вумним нарідом ніж назва їхньої брехливої партії "СЛУГА народу". Гарні слуги у нашого народу. Усі розумні, заможні і хитрі. От тільки нарід якому прислужують ці слуги чомусь досі так і залишаєтся неосвіченим, бідним і тупим. Як так виходить? ))
показати весь коментар
04.06.2021 11:31 Відповісти
Молодець, супер 🌷🌷🌷🌷🌷🌺🌺🌺🌺🌺💐💐💐💐💐🌹🌹🌹🌹🌹❤️❤️❤️❤️❤️ Кажда жінка має так виглядати пристойно і гарно! А звідки гроші взяла, це не має хвилювати тих хто заздростить, а може ЛЮБОВНИК ПОДАРУВАВ !!!
показати весь коментар
04.06.2021 11:36 Відповісти
точно, так всё и было..... а хахель в лотерею выиграл.... и мама у него удачливая
бизнссвумен.......
показати весь коментар
04.06.2021 12:31 Відповісти
Без лоха і жись плоха...
Де б вона була, якби не 73 % зебілів "Слуга народу" Дмитрієва прийшла на засідання парламенту в блузці за 28,5 тис. грн, - журналістка Стешенко - Цензор.НЕТ 5677
показати весь коментар
04.06.2021 15:38 Відповісти
А сама рубашка, умереть-не встать! "Слуга народу" Дмитрієва прийшла на засідання парламенту в блузці за 28,5 тис. грн, - журналістка Стешенко - Цензор.НЕТ 6637 "Слуга народу" Дмитрієва прийшла на засідання парламенту в блузці за 28,5 тис. грн, - журналістка Стешенко - Цензор.НЕТ 737 дизайнер наверное с бодуна ваял "Слуга народу" Дмитрієва прийшла на засідання парламенту в блузці за 28,5 тис. грн, - журналістка Стешенко - Цензор.НЕТ 737 неудивительно, что ее впарили укро-лохам, а кому же еще?! "Слуга народу" Дмитрієва прийшла на засідання парламенту в блузці за 28,5 тис. грн, - журналістка Стешенко - Цензор.НЕТ 737
показати весь коментар
04.06.2021 12:31 Відповісти
евросток он там сток.... а тут он уже писк моды.....
показати весь коментар
04.06.2021 12:33 Відповісти
выдпоріть Burberry і повісьте на вішак якого небудь столичного секонд-хенда за 200 гривень, її ніхо не купить.
показати весь коментар
04.06.2021 18:23 Відповісти
ну прибарахлилась девачка.... любой бы на её месте..........
показати весь коментар
04.06.2021 12:32 Відповісти
Якщо слуги так вдягаються, то що вже носять їх хазяї - 73%ий нарід?
показати весь коментар
04.06.2021 12:33 Відповісти
Для наріда, брендовая одежда в секонде, еще доступней!
показати весь коментар
04.06.2021 14:01 Відповісти
Оксанка уся така в тренді в цьому бренді. "Слуга народу" Дмитрієва прийшла на засідання парламенту в блузці за 28,5 тис. грн, - журналістка Стешенко - Цензор.НЕТ 1057
Правильно, вже настав час дратувати лохів, які привели їх до влади.
показати весь коментар
04.06.2021 12:39 Відповісти
Роздратованные лохи могут на этой рубашке и повесить.
показати весь коментар
04.06.2021 20:49 Відповісти
Эта рубашка точно не от пижамы? "Слуга народу" Дмитрієва прийшла на засідання парламенту в блузці за 28,5 тис. грн, - журналістка Стешенко - Цензор.НЕТ 82
показати весь коментар
04.06.2021 12:44 Відповісти
"Слуга народу" Дмитрієва прийшла на засідання парламенту в блузці за 28,5 тис. грн, - журналістка Стешенко - Цензор.НЕТ 2678 "Слуга народу" Дмитрієва прийшла на засідання парламенту в блузці за 28,5 тис. грн, - журналістка Стешенко - Цензор.НЕТ 7389 "Слуга народу" Дмитрієва прийшла на засідання парламенту в блузці за 28,5 тис. грн, - журналістка Стешенко - Цензор.НЕТ 5268
показати весь коментар
04.06.2021 13:16 Відповісти
жизнь удалась....Слава Украине!
показати весь коментар
04.06.2021 12:45 Відповісти
за сдачу земли ТНК слуги урода сколько получили? По миллиону долларов?
показати весь коментар
04.06.2021 12:59 Відповісти
Нарид, а в чем проблема? Шо кукарекал бубочка в 19 году? Шо у него и его квартала будет конец. Ихней эпохи. Бедности. Вот за 2 года, как ЗЕбанутые у власти и у них закончился конец. Ихней бедности благодаря 13 млн лохов, которые выбрали этих зебанутых идиотов.
показати весь коментар
04.06.2021 13:26 Відповісти
Куртка степанова и рубаха уксаны)))
показати весь коментар
04.06.2021 23:56 Відповісти
"Слуга народу" Дмитрієва прийшла на засідання парламенту в блузці за 28,5 тис. грн, - журналістка Стешенко - Цензор.НЕТ 618
показати весь коментар
04.06.2021 13:37 Відповісти
величайший кидок - действительно,без аналогов в мировой политической практике,гениальная комбинация,браво !
показати весь коментар
04.06.2021 14:12 Відповісти
Буржуйские недобитки.
показати весь коментар
04.06.2021 13:43 Відповісти
30 тис грн всього?! Нищебродка
показати весь коментар
04.06.2021 14:14 Відповісти
Следили бы за собой, а не за чужими шмотками. Всегда найдутся скулящие нищеброды, завидующие более успешным людям. Такие в 1917 все грабили и делили поровну, как на даче у Пшонки.
показати весь коментар
04.06.2021 14:26 Відповісти
То есть Сталин, грабивший банки, был УСПЕШНЫМ человеком ? "Слуга народу" Дмитрієва прийшла на засідання парламенту в блузці за 28,5 тис. грн, - журналістка Стешенко - Цензор.НЕТ 7702
показати весь коментар
04.06.2021 19:51 Відповісти
Вы бизнесмен или вечно ноющий бюджетник на нелюбимой, низкооплачиваемой работе? После ответа будет понятно, если смысл разговаривать дальше.
показати весь коментар
07.06.2021 20:32 Відповісти
Да какая разница!!!

Может наследство получила, может заработала - дальнобои люди с деньгами, может любовник подарил, а может украла.

Главное, что селючка в модной рубашке с "лейблом"!
показати весь коментар
04.06.2021 15:25 Відповісти
В Реєстр олігархів її "Слуга народу" Дмитрієва прийшла на засідання парламенту в блузці за 28,5 тис. грн, - журналістка Стешенко - Цензор.НЕТ 3229
показати весь коментар
04.06.2021 16:29 Відповісти
Ну, от і "журналістське розслідування". "Слуга народу" Дмитрієва прийшла на засідання парламенту в блузці за 28,5 тис. грн, - журналістка Стешенко - Цензор.НЕТ 8627 Ну, любить красиво вдягатися жінка. І що з того? Може то турецька підробка, чи секонд? А, навіть, якщо і оригінал, то може собі дозволити (завідувала стоматологічним відділенням до депутатства)
показати весь коментар
04.06.2021 16:35 Відповісти
Ну насчет красиво - тут бабушка очень сильно надвое сказала...
показати весь коментар
04.06.2021 19:39 Відповісти
Это вы еще цены ее труханов не видели) Вот тогда бы обалдели)"Слуга народу" Дмитрієва прийшла на засідання парламенту в блузці за 28,5 тис. грн, - журналістка Стешенко - Цензор.НЕТ 3820
показати весь коментар
04.06.2021 17:11 Відповісти
При любой цене они пахнут обычной джидайской мочой.
показати весь коментар
04.06.2021 20:48 Відповісти
А-ХА-ХА))) "Кінець епохи бідності"...але НЕ ДЛЯ ВСІХ. Для друзів ЗЕленого ублюдка - закінчилася точно.
показати весь коментар
04.06.2021 19:35 Відповісти
Сделала Зеленскому рекламу - эту шмотку теперь ему припомнят раз 200.
Вот Ленин ходил в пролетарской кепке, что не мешало, правда, ему ездить
на двух Роллс-Ройсах.
показати весь коментар
04.06.2021 19:55 Відповісти
СЛУГАВОР(овка) голодному не товарищ.
показати весь коментар
04.06.2021 20:48 Відповісти
интересно, а как она заглатывает... глубоко или так себе... если нормально - можно попробовать...
показати весь коментар
04.06.2021 21:26 Відповісти
"Слуга народу" Дмитрієва прийшла на засідання парламенту в блузці за 28,5 тис. грн, - журналістка Стешенко - Цензор.НЕТ 4166
показати весь коментар
04.06.2021 21:37 Відповісти
Это точно! "Слуга народу" Дмитрієва прийшла на засідання парламенту в блузці за 28,5 тис. грн, - журналістка Стешенко - Цензор.НЕТ 6347
показати весь коментар
05.06.2021 23:04 Відповісти
Цікаво, а перед Господом вона постане у цій сорочці?
показати весь коментар
04.06.2021 21:40 Відповісти
Это вы всё от зависти говорите, потому как она купила тряпку за бешенную цену, а у вас и на проезд нету!
показати весь коментар
04.06.2021 21:42 Відповісти
А вы завидуете вору, в дорогих часах, купленных за ваши деньги ?
показати весь коментар
04.06.2021 22:23 Відповісти
офіційна зарплата депутата з усякими виплатами - під 100 тис грн, ще й конверти з 5к у.е. "слугам" від Зеленського - то в чому вони мають ходити?
показати весь коментар
04.06.2021 22:57 Відповісти
Да хоть нагишом! Качество работы парламента лучше не станет, но будет значительно веселее. Кандидат в императоры Зелепень этого и добивается - чтобы народ меньше думал, а больше веселился...
показати весь коментар
04.06.2021 23:11 Відповісти
"Блузка", а не "рубашка", дегенераты.
показати весь коментар
05.06.2021 00:37 Відповісти
Какая там блузка... это верх от пижамы! причем, бабушкиной! "Слуга народу" Дмитрієва прийшла на засідання парламенту в блузці за 28,5 тис. грн, - журналістка Стешенко - Цензор.НЕТ 9614
показати весь коментар
05.06.2021 23:07 Відповісти
Не насосала, а заработала.
показати весь коментар
05.06.2021 15:16 Відповісти
Ну как можно жить на 40 тыс гвн
показати весь коментар
05.06.2021 17:03 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 