На Маріуполь обрушилася потужна злива: вулиці перетворилися на річки, затоплено будинки й повалено дерева. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
У Маріуполі цілу ніч йшов проливний дощ, заливаючи будинки і вулиці тонами води у всіх районах міста. Рясні опади вище норми створили безліч аварійних ситуацій.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання MRPL.city, про наслідки негоди маріупольці повідомляють у Telegram-каналі Контакт-центру і в соціальних мережах.
Так, жителі повідомляють, що в селищі Ляпино затопило будинки. На фото видно, що в городах і садках стоїть вода. Жителі приватного сектору попросили допомоги рятувальників.
"Метр води в будинку. Нанесло шлаку перед дворами. Якщо зараз знову піде дощ, все знову буде у дворі", - йдеться в повідомленні.
Майже з кожного району Маріуполя надійшли повідомлення про те, що рясні опади затопили квартири в багатоповерхівках. В усьому винні дахи, що протікають.
"Бул. Морський, 38, сильно тече дах, топить квартири по всіх поверхах, тече по електрощитовій, може статися замикання", - написала місцева жителька Олеся.
Така ж ситуація сталася і в Приморському районі - вода залила 4 поверхи в будинку №9 на проспекті Луніна. Варто зазначити, що площею Луніна стрімко текли цілі річки.
У Центральному районі на бульварі Шевченка, 93, залило квартири з 9 по 4 поверхи.
"По лічильниках ллється вода. Іскриться все. Так і до пожежі недовго. Дерев'яні двері набрякли і люди насилу можуть потрапити додому. Треба перевірити зливоскиди. Якщо вони не справляються зовсім. Чекати капітальний ремонт даху немає можливості", - повідомили місцеві жителі.
Крім того, очевидці зазначили, що по вулиці Італійській, 123 і Пилипа Орлика, 86 впали великі дерева. А в районі 67 будинку на проспекті Будівельників вода вимила ґрунт з-під тротуару, в результаті чого просіла плитка.
Для усунення наслідків негоди направлено рятувальників аварійно-водолазної служби та ДСНС. Працівники ДТЕК також усувають аварійні ситуації. За інформацією Контакт-центру, аварійно-відновлювальні роботи щодо електроенергії в Центральному та Приморському районах триватимуть орієнтовно до 20:00
Крім того, в селищі Ляпино затопило будинки. На відео видно, що в городах і садках стоїть вода.
Раніше повідомлялося, що похмура і дощова погода не залишить Маріуполь до кінця тижня. Сьогодні, 4 червня, небо весь день буде приховано за хмарами. Протягом усього дня також очікується невеликий дощ. Вночі +14 °, вдень +18 °.
Будь ласка, зачекайте...
Или опять красножопые недоумки виноваты?
"
Повторяю, в Запоре проблемы с ливнёвкой только на Набережной.
Только потому, туда вся вода вниз стекает из города.
И ещё в районе Порта.
И только во Львове засуха.
Ребята, за последние 30 лет такого в Марике не было вообще. Мало какое инфраструктурное сооружение в городе рассчитано на такой напор воды... У меня в огороде просто озеро, его там никогда, вообще никогда, небыло!.. А теперь.. Можно рыбу разводить!)
Соседям дома позаливало наглухо, ливневки не справляются, даже те, что недавно чистили...
В общем, харэ ерничать - в Марике реальные проблемы. А я вообще прозреваю с тех проблем, которые сейчас в траншеях и блиндажах у мужиков!!! Если у меня огород плавает - что там с капонирами и блиндажами?!?!?!
Вот сейчас на погодных сайтах переменная облачность над Мариком. Так вот ничего подобного - ливень начался снова.
В них є пару полігонів в Томскє і Васильсурске
Щось забагато дощів для України
І знову передають.
Тримайтеся !