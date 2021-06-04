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дощі (104) Маріуполь (2820)

На Маріуполь обрушилася потужна злива: вулиці перетворилися на річки, затоплено будинки й повалено дерева. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

У Маріуполі цілу ніч йшов проливний дощ, заливаючи будинки і вулиці тонами води у всіх районах міста. Рясні опади вище норми створили безліч аварійних ситуацій.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання MRPL.city, про наслідки негоди маріупольці повідомляють у Telegram-каналі Контакт-центру і в соціальних мережах.

Так, жителі повідомляють, що в селищі Ляпино затопило будинки. На фото видно, що в городах і садках стоїть вода. Жителі приватного сектору попросили допомоги рятувальників.

"Метр води в будинку. Нанесло шлаку перед дворами. Якщо зараз знову піде дощ, все знову буде у дворі", - йдеться в повідомленні.

Майже з кожного району Маріуполя надійшли повідомлення про те, що рясні опади затопили квартири в багатоповерхівках. В усьому винні дахи, що протікають.

"Бул. Морський, 38, сильно тече дах, топить квартири по всіх поверхах, тече по електрощитовій, може статися замикання", - написала місцева жителька Олеся.

На Маріуполь обрушилася потужна злива: вулиці перетворилися на річки, затоплено будинки й повалено дерева 01

Така ж ситуація сталася і в Приморському районі - вода залила 4 поверхи в будинку №9 на проспекті Луніна. Варто зазначити, що площею Луніна стрімко текли цілі річки.

У Центральному районі на бульварі Шевченка, 93, залило квартири з 9 по 4 поверхи.

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"По лічильниках ллється вода. Іскриться все. Так і до пожежі недовго. Дерев'яні двері набрякли і люди насилу можуть потрапити додому. Треба перевірити зливоскиди. Якщо вони не справляються зовсім. Чекати капітальний ремонт даху немає можливості", - повідомили місцеві жителі.

Крім того, очевидці зазначили, що по вулиці Італійській, 123 і Пилипа Орлика, 86 впали великі дерева. А в районі 67 будинку на проспекті Будівельників вода вимила ґрунт з-під тротуару, в результаті чого просіла плитка.

На Маріуполь обрушилася потужна злива: вулиці перетворилися на річки, затоплено будинки й повалено дерева 02

Для усунення наслідків негоди направлено рятувальників аварійно-водолазної служби та ДСНС. Працівники ДТЕК також усувають аварійні ситуації. За інформацією Контакт-центру, аварійно-відновлювальні роботи щодо електроенергії в Центральному та Приморському районах триватимуть орієнтовно до 20:00

Крім того, в селищі Ляпино затопило будинки. На відео видно, що в городах і садках стоїть вода.

Раніше повідомлялося, що похмура і дощова погода не залишить Маріуполь до кінця тижня. Сьогодні, 4 червня, небо весь день буде приховано за хмарами. Протягом усього дня також очікується невеликий дощ. Вночі +14 °, вдень +18 °.

На Маріуполь обрушилася потужна злива: вулиці перетворилися на річки, затоплено будинки й повалено дерева 03
На Маріуполь обрушилася потужна злива: вулиці перетворилися на річки, затоплено будинки й повалено дерева 04
На Маріуполь обрушилася потужна злива: вулиці перетворилися на річки, затоплено будинки й повалено дерева 05
Фото: MRPL.city

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+16
ЗЕ, мерщій лети в Маріуполь! Такий шанс там побігати.На Мариуполь обрушился мощный ливень: улицы превратились в реки, затоплены дома и повалены деревья - Цензор.НЕТ 5924
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04.06.2021 14:41
+11
Город строили красножопые недоумки. Закатали в асфальт,.. Ливнёвки? Не, не слышали...только в фильмах ужасов загнивающего Запада.
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04.06.2021 14:38
+8
та таке і в Європі буває, розслабтесь, зрадорозгонщики.
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04.06.2021 14:40
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Город строили красножопые недоумки. Закатали в асфальт,.. Ливнёвки? Не, не слышали...только в фильмах ужасов загнивающего Запада.
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04.06.2021 14:38 Відповісти
та таке і в Європі буває, розслабтесь, зрадорозгонщики.
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04.06.2021 14:40 Відповісти
ап чьом ти, узькомозглику?
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04.06.2021 18:01 Відповісти
ну пояснення достойне узкочєлюстного.
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04.06.2021 19:29 Відповісти
А что за 30 лет ума не хватило сделать Ливнёвки?
Или опять красножопые недоумки виноваты?
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04.06.2021 14:43 Відповісти
А тебе, порашетролль, известно, что Севастополь после Крымской войны 30 лет в руинах стоял?Вам кацапам ума не хватило его сразу отстроить?
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04.06.2021 14:56 Відповісти
можно падумать Германия ни разу не тонула. есть ливневки, только не всегда их возможности совпадают с потребностями.
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04.06.2021 15:05 Відповісти
Многие думают, что Европа это Парадиз.
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04.06.2021 15:44 Відповісти
у цих спитай? https://weather.com/de-DE/wetter/deutschland/news/2020-08-16-uberflutete-strassen-aquaplaning-unfalle-unwetter-ziehen-ubers
На Маріуполь обрушилася потужна злива: вулиці перетворилися на річки, затоплено будинки й повалено дерева - Цензор.НЕТ 4873"
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04.06.2021 16:14 Відповісти
У нас теж ливньовки закатали асфальтом. Зате ж як красіво стало. На Маріуполь обрушилася потужна злива: вулиці перетворилися на річки, затоплено будинки й повалено дерева - Цензор.НЕТ 4722
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04.06.2021 14:44 Відповісти
Не ври. В Запоре часто бываю. Ливнёвки работают.
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04.06.2021 14:48 Відповісти
Багато ти знаєш. На Маріуполь обрушилася потужна злива: вулиці перетворилися на річки, затоплено будинки й повалено дерева - Цензор.НЕТ 3198
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04.06.2021 14:59 Відповісти
Не любишь правду слышать?
Повторяю, в Запоре проблемы с ливнёвкой только на Набережной.
Только потому, туда вся вода вниз стекает из города.
И ещё в районе Порта.
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04.06.2021 15:02 Відповісти
ну так на видео из Мариуполя именно такие районы, куда вода "вся вниз стекает из города"
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04.06.2021 15:26 Відповісти
Особенно чётко они работают когда дождей нет, а вот в дождь, с Космоса и от вокзала ЖД-1 вся вода прямо к автовокзалу шурует и море там, огромное море...
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04.06.2021 15:15 Відповісти
На Маріуполь обрушилася потужна злива: вулиці перетворилися на річки, затоплено будинки й повалено дерева - Цензор.НЕТ 8224"
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04.06.2021 16:12 Відповісти
До "недоумков" не было асфальта вообще. Не надо чушь писать
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04.06.2021 22:10 Відповісти
Хватит брехать - "укладка асфальта" после жопоруких краснозадых сходит после первой зимы.
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04.06.2021 22:21 Відповісти
А что у нас в Техасе и Луизиане кажды год это тоже красножопые? У вас хоть дома на разваливаются... а здесь картон сплошной, так м олностью надо переделывать 😉
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04.06.2021 23:38 Відповісти
техас вообще бывшая мексика, как вы яхту назовёте. так она и поплывёт и асфальт тоже.
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05.06.2021 00:17 Відповісти
Ну да, тогда и Луизиана - Франция На Маріуполь обрушилася потужна злива: вулиці перетворилися на річки, затоплено будинки й повалено дерева - Цензор.НЕТ 1506
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05.06.2021 01:28 Відповісти
ЗЕ, мерщій лети в Маріуполь! Такий шанс там побігати.На Мариуполь обрушился мощный ливень: улицы превратились в реки, затоплены дома и повалены деревья - Цензор.НЕТ 5924
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04.06.2021 14:41 Відповісти
На Маріуполь обрушилася потужна злива: вулиці перетворилися на річки, затоплено будинки й повалено дерева - Цензор.НЕТ 591
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04.06.2021 17:48 Відповісти
Наголосовали зебилы
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04.06.2021 14:48 Відповісти
Ага, дожди по всей стране.
И только во Львове засуха.
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04.06.2021 14:52 Відповісти
😂
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04.06.2021 14:56 Відповісти
Эка новость, в Марике в любой дождь потоп, особенно внизу, на Торговой, Мало-фонтанной, у жд вокзала.
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04.06.2021 15:12 Відповісти
в Запорике ситуация лучше?
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04.06.2021 15:27 Відповісти
Масштабы не те.
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04.06.2021 15:38 Відповісти
Не совсм. Ниже напишу.
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04.06.2021 18:25 Відповісти
местная власть как всегда опзжопники ,которых выбрали в Мариуполе будут помогать населению воду откачивать
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04.06.2021 15:23 Відповісти
без разницы....интересно как в МЕлитополе..боюсь черешня помёрзнет...
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04.06.2021 15:23 Відповісти
Ну Мариуполь такое, в Крым как, хляби небесные разверзлись, нет?
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04.06.2021 15:33 Відповісти
При Порошенко такой фигни не было.
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04.06.2021 16:31 Відповісти
все леса вырубили?
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04.06.2021 17:44 Відповісти
Так. Я наконец добрался домой и могу спокойно объяснить что тут происходит.
Ребята, за последние 30 лет такого в Марике не было вообще. Мало какое инфраструктурное сооружение в городе рассчитано на такой напор воды... У меня в огороде просто озеро, его там никогда, вообще никогда, небыло!.. А теперь.. Можно рыбу разводить!)
Соседям дома позаливало наглухо, ливневки не справляются, даже те, что недавно чистили...
В общем, харэ ерничать - в Марике реальные проблемы. А я вообще прозреваю с тех проблем, которые сейчас в траншеях и блиндажах у мужиков!!! Если у меня огород плавает - что там с капонирами и блиндажами?!?!?!
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04.06.2021 18:32 Відповісти
Кста!!!
Вот сейчас на погодных сайтах переменная облачность над Мариком. Так вот ничего подобного - ливень начался снова.
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04.06.2021 18:33 Відповісти
Кліматична зброя від кацапів ?
В них є пару полігонів в Томскє і Васильсурске

Щось забагато дощів для України
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04.06.2021 20:03 Відповісти
На Житомирщині теж дощі, поналивало вже більш, ніж треба.
І знову передають.

Тримайтеся !
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05.06.2021 01:32 Відповісти
Ще багато років тому в радянській газеті (коли трясло Степанакерт) була велика стаття, називалася "Погодная война". Там писалося, що можна штучно викликати і зливу, і цунамі, і "землетрясение". Щось там було про спосіб закинути ракету в сейсмічно обумовлену точку...
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04.06.2021 18:45 Відповісти
А в Криму як погодка? Хло воду поставляє справно?
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04.06.2021 19:31 Відповісти
Чи це тільки теорії параноіків що зараз працює кліматична зброя і дощі нетипічно йдуть два тижні в Україні На Маріуполь обрушилася потужна злива: вулиці перетворилися на річки, затоплено будинки й повалено дерева - Цензор.НЕТ 9689
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04.06.2021 19:56 Відповісти
везет им
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04.06.2021 20:29 Відповісти
Повышение температуры на 1* вызывает увеличение влажности в 7%. Это к вопросу о дождях и ураганах.
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05.06.2021 08:21 Відповісти
 
 