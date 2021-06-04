Двох співробітників поліції охорони затримано в Одесі за заняття сутенерством, - прокуратура. ФОТОрепортаж

За підозрою в сутенерстві правоохоронцями затримано старшого сержанта поліції, поліцейського-водія одного з батальйонів Управління поліції охорони в Одеській області, та охоронця батальйону УПО в Одеській області, який зараз звільнений зі служби, а також двох їхніх співучасниць.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Одеської обласної прокуратури.

З’ясовано, що з початку 2020 року поліцейські, разом зі спільницями, вирішили зайнятися протиправним заробітком у сфері надання послуг сексуального характеру. Спільний "бізнес" ділки вели у приміщеннях у центрі Одеси. Клієнтам надавали можливість обрати собі "тимчасову супутницю" заздалегідь, посилаючи на мобільні месенджери фото дівчат у білизні. Послуги своїх "працівниць" ділки оцінювали в 100 доларів на годину.





Зловмисники діяли згідно із заздалегідь розподіленими між собою ролями.

"Керівниця" здійснювала підбір приміщень, зручних для організації місць розпусти, та забезпечувала їхнє функціонування, а також вела фінансові питання. "Адміністраторка" салону інтимних послуг надавала рекламні оголошення в мережі інтернет, здійснювала підбір жінок із привабливою зовнішністю, які надавали сексуальні послуги, проводила із зацікавленими особами співбесіди з визначенням умов "роботи" та приймала замовлення від клієнтів.

Також дивіться: Поліція затримала організаторок борделів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохоронці своєю чергою супроводжували дівчат на адресу замовника, забезпечували їхню охорону та безпеку, контролювали час, проведений з клієнтом, та отримання грошей за надані "послуги". А також розподіляли кошти між усіма учасниками протиправної діяльності.







Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Двоє поліцейських в Одесі "кришували" проституцію, - ДБР. ФОТОрепортаж





Вирішуються питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу. Сутенерам загрожує до 7 років позбавлення волі.