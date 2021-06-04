УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14635 відвідувачів онлайн
Новини Фото ПодіїФоторепортаж Силовики
3 387 12
Одеса (4024) Нацполіція (13929) Правоохоронні органи (2660) прокуратура (3172) проституція (144)

Двох співробітників поліції охорони затримано в Одесі за заняття сутенерством, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

За підозрою в сутенерстві правоохоронцями затримано старшого сержанта поліції, поліцейського-водія одного з батальйонів Управління поліції охорони в Одеській області, та охоронця батальйону УПО в Одеській області, який зараз звільнений зі служби, а також двох їхніх співучасниць.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Одеської обласної прокуратури.

Двох співробітників поліції охорони затримано в Одесі за заняття сутенерством, - прокуратура 01

З’ясовано, що з початку 2020 року поліцейські, разом зі спільницями, вирішили зайнятися протиправним заробітком у сфері надання послуг сексуального характеру. Спільний "бізнес" ділки вели у приміщеннях у центрі Одеси. Клієнтам надавали можливість обрати собі "тимчасову супутницю" заздалегідь, посилаючи на мобільні месенджери фото дівчат у білизні. Послуги своїх "працівниць" ділки оцінювали в 100 доларів на годину.

Двох співробітників поліції охорони затримано в Одесі за заняття сутенерством, - прокуратура 02
Двох співробітників поліції охорони затримано в Одесі за заняття сутенерством, - прокуратура 03

Зловмисники діяли згідно із заздалегідь розподіленими між собою ролями.

"Керівниця" здійснювала підбір приміщень, зручних для організації місць розпусти, та забезпечувала їхнє функціонування, а також вела фінансові питання. "Адміністраторка" салону інтимних послуг надавала рекламні оголошення в мережі інтернет, здійснювала підбір жінок із привабливою зовнішністю, які надавали сексуальні послуги, проводила із зацікавленими особами співбесіди з визначенням умов "роботи" та приймала замовлення від клієнтів.

Також дивіться: Поліція затримала організаторок борделів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохоронці своєю чергою супроводжували дівчат на адресу замовника, забезпечували їхню охорону та безпеку, контролювали час, проведений з клієнтом, та отримання грошей за надані "послуги". А також розподіляли кошти між усіма учасниками протиправної діяльності.

Двох співробітників поліції охорони затримано в Одесі за заняття сутенерством, - прокуратура 04
Двох співробітників поліції охорони затримано в Одесі за заняття сутенерством, - прокуратура 05
Двох співробітників поліції охорони затримано в Одесі за заняття сутенерством, - прокуратура 06

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Двоє поліцейських в Одесі "кришували" проституцію, - ДБР. ФОТОрепортаж


Двох співробітників поліції охорони затримано в Одесі за заняття сутенерством, - прокуратура 07

Вирішуються питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу. Сутенерам загрожує до 7 років позбавлення волі.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+5
Кто с чем борется у наших замечательных "правоохранителей", тот на том и зарабатывает
показати весь коментар
04.06.2021 15:42
+2
Да легализируйте вы проституцию и порнографию, пускай ляди честно платят налоги государству. Все равно работницы панели платят налоги, но только мусорам за крышу, а государство теряет дважды: платя зп мусорам и недополучая налогов.
показати весь коментар
04.06.2021 15:59
+2
В странах постсовка сутенерство это чисто ментовский бизнес.
показати весь коментар
04.06.2021 16:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
подработка правоохранителей..
показати весь коментар
04.06.2021 15:37 Відповісти
Надо легализовать проституцию.
показати весь коментар
04.06.2021 15:39 Відповісти
Кто с чем борется у наших замечательных "правоохранителей", тот на том и зарабатывает
показати весь коментар
04.06.2021 15:42 Відповісти
классика это ДБНОН
показати весь коментар
04.06.2021 19:39 Відповісти
Да легализируйте вы проституцию и порнографию, пускай ляди честно платят налоги государству. Все равно работницы панели платят налоги, но только мусорам за крышу, а государство теряет дважды: платя зп мусорам и недополучая налогов.
показати весь коментар
04.06.2021 15:59 Відповісти
Правоохранители в свою очередь сопровождали девушек к заказчику, обеспечивали их охрануИсточник: https://censor.net/ru/p3269539

============================
а что не так? охраняли праституток. Двох співробітників поліції охорони затримано в Одесі за заняття сутенерством, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6351
показати весь коментар
04.06.2021 16:00 Відповісти
В странах постсовка сутенерство это чисто ментовский бизнес.
показати весь коментар
04.06.2021 16:02 Відповісти
никогда такого не было и вот опять
показати весь коментар
04.06.2021 16:14 Відповісти
И снова Аваков не причем.

В полиции насилуют, избивают, вымогают, торгуют наркотой, но Аваков не причем и лучший министр внутренних дел всех времен и народов.

А, кто не верит в это, тому 500 дней СИЗО.
показати весь коментар
04.06.2021 16:37 Відповісти
Прям таки удивительно.
Посмотрите в эти честные глаза.
Протеже самого Чеботаря. Того самого.
Двох співробітників поліції охорони затримано в Одесі за заняття сутенерством, - прокуратура - Цензор.НЕТ 961
показати весь коментар
04.06.2021 16:52 Відповісти
Так мусора свое очко продавали? И почем?
показати весь коментар
04.06.2021 18:43 Відповісти
 
 