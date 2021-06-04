Думали, що Україна в Євросоюзі: Двоє громадян Німеччини незаконно перетнули державний кордон. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Політика України
Прикордонники затримали двох громадян Німеччини, які незаконно перетнули кордон України, тому що думали, що країна розташована в Євросоюзі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
Військовослужбовці відділу "Грушів" зафіксували спрацювання сигналізаційного приладу, який встановлений на кордоні. До вказаного місця одразу вибув прикордонний наряд, який і виявив поблизу українсько-польського кордону двох чоловіків на велосипедах.
Згодом з’ясувалося, що порушники – 21 та 36 річні громадяни Німеччини. З собою вони мали документи та пояснили, що мандрують світом на велосипедах. Цього разу їхній веломаршрут пролягав з Німеччини до Таїланду через Польщу, Білорусь та РФ. З Дюссельдорфа вони вирушили близько двох тижнів тому. Їхати з Польщі в Україну навпростець німці вирішили адже думали, що наша країна входить в ЄС і перетинати кордон в пунктах пропуску не обов’язково.
Наразі на іноземців оформлені документи адмінпровадження за незаконне перетинання державного кордону України.
Будь ласка, зачекайте...
Мне тоже от слов "пересекли границу Украины, потому что думали, что страна находится в Евросоюзе" - на душе теплее стало...
продвигайте Украину в Евросоюз ногами, великами, чем угодно
Значить, так і буде.)
Так что немцев живущих по сторону цивилизации, я полностью понимаю и не осуждаю. Они привыкли жить цивильно.
Ой, Ваню, це ти прийшов? А це ж хто? Ой, Ваню, я в тебе така затуркана, така затуркана.