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Держприкордонслужба (4341) кордон (3111) іноземець (311)

Думали, що Україна в Євросоюзі: Двоє громадян Німеччини незаконно перетнули державний кордон. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Прикордонники затримали двох громадян Німеччини, які незаконно перетнули кордон України, тому що думали, що країна розташована в Євросоюзі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Військовослужбовці відділу "Грушів" зафіксували спрацювання сигналізаційного приладу, який встановлений на кордоні. До вказаного місця одразу вибув прикордонний наряд, який і виявив поблизу українсько-польського кордону двох чоловіків на велосипедах.

Згодом з’ясувалося, що порушники – 21 та 36 річні громадяни Німеччини. З собою вони мали документи та пояснили, що мандрують світом на велосипедах. Цього разу їхній веломаршрут пролягав з Німеччини до Таїланду через Польщу, Білорусь та РФ. З Дюссельдорфа вони вирушили близько двох тижнів тому. Їхати з Польщі в Україну навпростець німці вирішили адже думали, що наша країна входить в ЄС і перетинати кордон в пунктах пропуску не обов’язково.

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Наразі на іноземців оформлені документи адмінпровадження за незаконне перетинання державного кордону України.

Думали, що Україна в Євросоюзі: Двоє громадян Німеччини незаконно перетнули державний кордон 01
Думали, що Україна в Євросоюзі: Двоє громадян Німеччини незаконно перетнули державний кордон 02

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+38
Треба відпустити без ніякої кари хоча б за те, що ми побували в ЄС.
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04.06.2021 16:16
+35
пацанам респект !!! Думали, что Украина в Евросоюзе: Двое граждан Германии незаконно пересекли государственную границу - Цензор.НЕТ 8043

продвигайте Украину в Евросоюз ногами, великами, чем угодно
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04.06.2021 16:16
+32
еврооптимисты)
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04.06.2021 16:14
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еврооптимисты)
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04.06.2021 16:14 Відповісти
І тут раптом, із навісної велосипедної сумки єврооптиміста вилазить хрипливий зелений чоловічок, розліплює мутні баньки, і бекає: "Пааачєму ми да сіх пор нє в Єврасаюююзє? Наааааато? Збазіііітє мьєня!"
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04.06.2021 16:49 Відповісти
Даже не думайте
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04.06.2021 16:15 Відповісти
на велике через мордор - забавно
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04.06.2021 16:15 Відповісти
Перед тем, как на это решаться, немцаа надо было почитать сколько таких вело-путешественников уже закончило свой жизненный путь на дорогах Роиси.
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04.06.2021 16:28 Відповісти
І в нас немало. Один француз щороку їздив на мотоциклі через Європу з туром в підтримку програми Червоного хреста по боротьбі з ВІЛ. Смертельна ДТП десь на трасі в Закарпатті, фура збила
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04.06.2021 16:55 Відповісти
Треба відпустити без ніякої кари хоча б за те, що ми побували в ЄС.
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04.06.2021 16:16 Відповісти
В голові цих німецьких хлопців, ми європейці. А в голові 73% - ми малороси.
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04.06.2021 16:40 Відповісти
10000%
Мне тоже от слов "пересекли границу Украины, потому что думали, что страна находится в Евросоюзе" - на душе теплее стало...
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04.06.2021 18:39 Відповісти
Думали, що Україна в Євросоюзі: Двоє громадян Німеччини незаконно перетнули державний кордон - Цензор.НЕТ 3453
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04.06.2021 19:17 Відповісти
Та мутка там якась. Ви справді вірите, що вони такі затуркані?
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05.06.2021 10:52 Відповісти
Всё может быть... Мне сама мысль мила..".Украины, находится в Евросоюзе"
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05.06.2021 12:37 Відповісти
пацанам респект !!! Думали, что Украина в Евросоюзе: Двое граждан Германии незаконно пересекли государственную границу - Цензор.НЕТ 8043

продвигайте Украину в Евросоюз ногами, великами, чем угодно
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04.06.2021 16:16 Відповісти
далі не поїдуть? чи оформлять штраф, пройдуть через кпп і далі за маршрутом?
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04.06.2021 16:17 Відповісти
Так. Ми в ЄС Думали, что Украина в Евросоюзе: Двое граждан Германии незаконно пересекли государственную границу - Цензор.НЕТ 9803
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04.06.2021 16:18 Відповісти
мы в говне
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04.06.2021 16:21 Відповісти
Arkady Korshun.с лугандона пишешь? если так-то таки да,ты в говне!
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05.06.2021 00:10 Відповісти
вот-вот, а политики сопли жуют вы еще не..., мы еще не...
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04.06.2021 16:21 Відповісти
Это вам не на велоЗЕПЕДах колесить,молодца...
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04.06.2021 16:21 Відповісти
Полностью верю. Зная как здесь(в ЕС) перескакивают границы- хоть пешком, хоть на воздушном шарике. Немцы могли невнимательно прочитать кучу новостей в "Гугле" про "европейскую ассоциацию Украины" и прочую "европейскую перспективу" и ничего не понять крутить себе педали дальше по поселковым тропам.
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04.06.2021 16:29 Відповісти
Якщо вже німці думають, що Україна в ЄС - це добре!)
Значить, так і буде.)
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04.06.2021 16:31 Відповісти
Дякую, хлопці. Хоч хтось про нас доброї думки)
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04.06.2021 16:33 Відповісти
Как-то помню во времена порошенковского безвиза, прилетел в аэропорт веце (город недалеко от дюссельдорфа), пол часа пешего хода и я в Нидерландах. Ни границ, ни таможников, только на дорожных знаках меняются языки. Тормознул попутку и через 20 мин в ейдховене. Но самое крутое место в котором мне удалось побывать - это аэропорт мюлоз-фрайбург-базель. Там влево пойдешь - франция, прямо - германия, в лево - швейцария. И все без границ. Во времена были!
Так что немцев живущих по сторону цивилизации, я полностью понимаю и не осуждаю. Они привыкли жить цивильно.
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04.06.2021 16:37 Відповісти
На ночь туристы ставят палатки а не передвигаются на велосипедах!
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04.06.2021 16:39 Відповісти
Зачем европейцам палатки, если ночлег+ завтрак в украинском мотеле им обойдется в смешные 20 евро.
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04.06.2021 16:42 Відповісти
А у нас еще есть мотели вдали от основных трасс, а ведь они попали к нам со стороны диких сел?!
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04.06.2021 16:45 Відповісти
Если в Германии, только за ночлег минимум 50евро. Да и то- зимой.
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04.06.2021 16:48 Відповісти
значить там якась дорога через кордон все-таки є, якщо навігатор намалював їм тудою маршрут
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04.06.2021 16:46 Відповісти
Пророки!
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04.06.2021 17:07 Відповісти
Посміявся з єврооптимістів .
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04.06.2021 17:41 Відповісти
Пропустите их дальше: в Беларуси им переломают и ножки и педальки.
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04.06.2021 20:29 Відповісти
покатушка удалась по гитлерски операция барбарисса
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04.06.2021 20:34 Відповісти
Ага... Нічні мандрівники. Не знали... Думали, що Україна в Євросоюзі: Двоє громадян Німеччини незаконно перетнули державний кордон - Цензор.НЕТ 4767
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04.06.2021 20:58 Відповісти
Да все они знали, просто прикинулись батонами, иначе б ехали по трасе а не лесными тропами. И вообще на рисунке маршрут через Беларусь нарисован
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04.06.2021 21:49 Відповісти
може не захотели на трассе пыль глотать с выхлопными газами
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05.06.2021 00:13 Відповісти
Погранцаы поехали «порешать» по быстрому.... А немцы невдуплили, что значит Stukar Baksov". А когда погранцы поняли, что нечем поживиться- решили хоть PR устроить... Это тот же погранотряд, который Ягодин и устилуг «охраняет» ( читай-окучивает), там, где у таможенника с 700 тыс $ батьки-заробітчани.
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04.06.2021 23:18 Відповісти
Немцы, конечно, интеллектом не блещут, но интернет «при нем». Херня какая-то. Что-топогранцы придумали, перегнули...
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04.06.2021 23:25 Відповісти
Прямо, як в анекдоті, коли чоловік дружину з мужиком застав:
Ой, Ваню, це ти прийшов? А це ж хто? Ой, Ваню, я в тебе така затуркана, така затуркана. Думали, що Україна в Євросоюзі: Двоє громадян Німеччини незаконно перетнули державний кордон - Цензор.НЕТ 1946
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05.06.2021 10:51 Відповісти
 
 