Зе!Деолігархізація, гармонія "русского мира", каса безповоротних кредитів. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ".
Зе!Деолігархізація
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Найголовніше
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Заважає абсолюто все ...
Все змінюється...
Збіг?
Викривач
Прекрасне рішення
Ще одна весна...
Артисти "русского мира"
Поки Титанік пливе...
Каса безповоротних кредитів
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Будь ласка, зачекайте...
Куда без них!
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Я вот думал, что Минобороны меня чем-то удивить уже не сможет. Но нет, смогли. Вчера на заседание Комитета по нацбезопасности ВР принесли документ за подписью замминистра, с просьбой рассмотреть и утвердить изменения к годовому плану закупок. Михайло Забродський написал об этом фантастическом звиздеце - МО собралось для проведения парада приобрести 3 легковых автомобиля за общую сумму в 73 000 000 гривен. В нулях я не ошибся, именно такой ОФИЦИАЛЬНЫЙ документ есть в ВР.
Семьдесят три миллиона гривен.
За три машины.
Я порылся в интернете, в общем, если выбьют скидку, то проведут парад на Rolls-Royce Cullinan. Во-первых, это красиво. Во-вторых, это очень красиво."Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!", именно так сказала, по легенде, Мария-Антуанетта. Чиновникам Минобороны стоит почитать про ее последующую судьбу.
И почему мы до сих пор не в НАТО?
"Перша леді України Олена Зеленська не є органом державної влади або іншим суб'єктом владних повноважень, що формує державну політику з будь-яких питань, а Офіс Президента України не є розпорядником запитуваної вами в листі інформації», - йдеться у відповіді Офісу президента України на запит "Крим.Реалії".
Водночас в ОПУ додали, що "Крим - це українська територія, яка обов'язково буде повернена під контроль України, а всі громадяни України, які придбали власність у Криму до 2014 року на законних підставах, мають справедливе право зберігати її".
"Президент України Володимир Зеленський і Перша леді України Олена в черговий раз підкреслюють, що АР Крим є невід'ємною частиною території України, а анексія щодо цих територій Російською Федерацією є незаконною і ганебною", - додали в Офісі президента України.
Нагадаємо, раніше голова окупаційної адміністрації півострова Сергій Аксьонов в ефірі російського телебачення заявив, що оплата комунальних послуг за нерухомість дружини президента України Володимира Зеленського Олени в окупованому Криму проводиться власником регулярно.
"Можу сказати, що дружина пана Зеленського досі є власником майна на території "республіки Крим", заборгованості по комунальних платежах немає, значить окупантам в лапках він все платить активно, спокійно. Нічого не бентежить, ну тримає (нерухомість) на той випадок, якщо доведеться просити політичного притулку у нас", - сказав Аксьонов.
https://prm.ua/v-op-prokomentuvaly-informatsiiu-shchodo-oplaty-olenoiu-zelenskoiu-komunalky-za-kvartyru-v-okupovanomu-krymu/
Володимир Зеленський - 30,2%, Петро Порошенко - 12,8%, Юрій Бойко - 11,9%, Юлія Тимошенко - 11,1%, Ігор Смешко - 7,6%, Євген Мураєв - 5,1%, Володимир Гройсман - 4,8%, Андрій Садовий - 3,4%, Олег Ляшко - 3,0%, Віталій Кличко - 2,4%, Арсеній Яценюк - 1,9%, Олег Тягнибок - 1,6%, Кіра Рудик - 0,1%, Інший кандидат - 4,1%.
https://24tv.ua/skilki_ukrayintsiv_progolosuvali_bi_za_zelenskogo_zaraz_reyting_n1326108
С этой надписью бараны должны быть выстрижены до шкуры,а местами и до костей.
С этой надписью бараны должны быть выстрижены до шкуры,а местами и до костей.