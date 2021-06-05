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Зе!Деолігархізація, гармонія "русского мира", каса безповоротних кредитів. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ".

Зе!Деолігархізація, гармонія русского мира, каса безповоротних кредитів. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Зе!Деолігархізація

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Зе!Деолігархізація, гармонія русского мира, каса безповоротних кредитів. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Найголовніше

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Зе!Деолігархізація, гармонія русского мира, каса безповоротних кредитів. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Заважає абсолюто все ...

Зе!Деолігархізація, гармонія русского мира, каса безповоротних кредитів. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Все змінюється...

Зе!Деолігархізація, гармонія русского мира, каса безповоротних кредитів. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Збіг?

Зе!Деолігархізація, гармонія русского мира, каса безповоротних кредитів. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Викривач

Зе!Деолігархізація, гармонія русского мира, каса безповоротних кредитів. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Прекрасне рішення

Зе!Деолігархізація, гармонія русского мира, каса безповоротних кредитів. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Ще одна весна...

Зе!Деолігархізація, гармонія русского мира, каса безповоротних кредитів. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Артисти "русского мира"

Зе!Деолігархізація, гармонія русского мира, каса безповоротних кредитів. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

Поки Титанік пливе...

Зе!Деолігархізація, гармонія русского мира, каса безповоротних кредитів. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 11

Каса безповоротних кредитів

Більше фотошопів дивіться тут.
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Топ коментарі
+41
Коломойський - «все олигархи были за Зеленского». Та навіть Юля попереджала у 2017-у .....

Зе!Деолигархизация, гармония "русского мира", касса безвозвратных кредитов. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7711
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05.06.2021 00:45
+41
Зе!Деолигархизация, гармония "русского мира", касса безвозвратных кредитов. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8254
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05.06.2021 02:28
+40
Зе!Деолигархизация, гармония "русского мира", касса безвозвратных кредитов. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4796
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05.06.2021 08:09
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Это НЕ фотожаба. Лента новостей

Зе!Деолигархизация, гармония "русского мира", касса безвозвратных кредитов. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9102
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05.06.2021 00:10 Відповісти
Потом офис первых детей, первой мамы,первой папы,тещи ну и офис первых квартальцев!
Куда без них!
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05.06.2021 03:23 Відповісти
Зе!Деолигархизация, гармония "русского мира", касса безвозвратных кредитов. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6534
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05.06.2021 08:08 Відповісти
Юрий Бирюков
*
*
Я вот думал, что Минобороны меня чем-то удивить уже не сможет. Но нет, смогли. Вчера на заседание Комитета по нацбезопасности ВР принесли документ за подписью замминистра, с просьбой рассмотреть и утвердить изменения к годовому плану закупок. Михайло Забродський написал об этом фантастическом звиздеце - МО собралось для проведения парада приобрести 3 легковых автомобиля за общую сумму в 73 000 000 гривен. В нулях я не ошибся, именно такой ОФИЦИАЛЬНЫЙ документ есть в ВР.
Семьдесят три миллиона гривен.
За три машины.
Я порылся в интернете, в общем, если выбьют скидку, то проведут парад на Rolls-Royce Cullinan. Во-первых, это красиво. Во-вторых, это очень красиво."Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!", именно так сказала, по легенде, Мария-Антуанетта. Чиновникам Минобороны стоит почитать про ее последующую судьбу. Зе!Деолигархизация, гармония "русского мира", касса безвозвратных кредитов. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7102
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05.06.2021 08:11 Відповісти
Зе!Деолігархізація, гармонія "русского мира", каса безповоротних кредитів. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2458

И почему мы до сих пор не в НАТО?
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05.06.2021 11:04 Відповісти
ze-Ленін, напевно, вже забув, як коломойський заявляв у одному з інтерв'ю, що => «все олигархи были за Зеленского»:

Зе!Деолигархизация, гармония "русского мира", касса безвозвратных кредитов. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8623
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05.06.2021 00:35 Відповісти
В ОП прокоментували інформацію щодо оплати Оленою Зеленською комуналки за квартиру в окупованому Криму

"Перша леді України Олена Зеленська не є органом державної влади або іншим суб'єктом владних повноважень, що формує державну політику з будь-яких питань, а Офіс Президента України не є розпорядником запитуваної вами в листі інформації», - йдеться у відповіді Офісу президента України на запит "Крим.Реалії".

Водночас в ОПУ додали, що "Крим - це українська територія, яка обов'язково буде повернена під контроль України, а всі громадяни України, які придбали власність у Криму до 2014 року на законних підставах, мають справедливе право зберігати її".
"Президент України Володимир Зеленський і Перша леді України Олена в черговий раз підкреслюють, що АР Крим є невід'ємною частиною території України, а анексія щодо цих територій Російською Федерацією є незаконною і ганебною", - додали в Офісі президента України.
Нагадаємо, раніше голова окупаційної адміністрації півострова Сергій Аксьонов в ефірі російського телебачення заявив, що оплата комунальних послуг за нерухомість дружини президента України Володимира Зеленського Олени в окупованому Криму проводиться власником регулярно.
"Можу сказати, що дружина пана Зеленського досі є власником майна на території "республіки Крим", заборгованості по комунальних платежах немає, значить окупантам в лапках він все платить активно, спокійно. Нічого не бентежить, ну тримає (нерухомість) на той випадок, якщо доведеться просити політичного притулку у нас", - сказав Аксьонов.
https://prm.ua/v-op-prokomentuvaly-informatsiiu-shchodo-oplaty-olenoiu-zelenskoiu-komunalky-za-kvartyru-v-okupovanomu-krymu/
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05.06.2021 00:43 Відповісти
Так це ж не шоколадна фабрика, а якась "хатинка".
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05.06.2021 06:39 Відповісти
Зе!Деолигархизация, гармония "русского мира", касса безвозвратных кредитов. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7779
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05.06.2021 08:13 Відповісти
Бо Янелох лякався.
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05.06.2021 08:37 Відповісти
ну как же, помним помним - самий багатий президент самой нищей страни в Европе
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06.06.2021 01:31 Відповісти
У кацапскіх ботів памяті немає. Зе!Деолігархізація, гармонія "русского мира", каса безповоротних кредитів. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8659
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06.06.2021 23:01 Відповісти
А мільйони $ з 146 мільйонного російського ринку своєї "продукції" у вигляді щоу,фільмів таі серіалів до офшорів - то таке!
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05.06.2021 08:41 Відповісти
Коломойський - «все олигархи были за Зеленского». Та навіть Юля попереджала у 2017-у .....

Зе!Деолигархизация, гармония "русского мира", касса безвозвратных кредитов. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7711
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05.06.2021 00:45 Відповісти
В Украине есть 10 олигархов и все Порошенки)))
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05.06.2021 00:49 Відповісти
смотрю шустрика. выступает малюська. ну что сказать - он дебил. правда с задатками клоуна.
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05.06.2021 00:56 Відповісти
Зе!Деолигархизация, гармония "русского мира", касса безвозвратных кредитов. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9098
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05.06.2021 01:45 Відповісти
Зе!Деолигархизация, гармония "русского мира", касса безвозвратных кредитов. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8018
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05.06.2021 08:16 Відповісти
Матрос Железяка!
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06.06.2021 11:00 Відповісти
Зе!Деолигархизация, гармония "русского мира", касса безвозвратных кредитов. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1907
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05.06.2021 01:46 Відповісти
а что. кроме этих двух ********** в стране больше некого выбирать?
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06.06.2021 01:32 Відповісти
Ну чого ж, є звичайно. Кого б з цих кандидатів у президентському рейтингу обрали б ви? Рейтинг на 20.05.21.
Володимир Зеленський - 30,2%, Петро Порошенко - 12,8%, Юрій Бойко - 11,9%, Юлія Тимошенко - 11,1%, Ігор Смешко - 7,6%, Євген Мураєв - 5,1%, Володимир Гройсман - 4,8%, Андрій Садовий - 3,4%, Олег Ляшко - 3,0%, Віталій Кличко - 2,4%, Арсеній Яценюк - 1,9%, Олег Тягнибок - 1,6%, Кіра Рудик - 0,1%, Інший кандидат - 4,1%.

https://24tv.ua/skilki_ukrayintsiv_progolosuvali_bi_za_zelenskogo_zaraz_reyting_n1326108
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06.06.2021 11:55 Відповісти
Зе!Деолигархизация, гармония "русского мира", касса безвозвратных кредитов. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9167
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05.06.2021 01:47 Відповісти
Зе!Деолигархизация, гармония "русского мира", касса безвозвратных кредитов. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8254
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05.06.2021 02:28 Відповісти
Картинка не правильная!
С этой надписью бараны должны быть выстрижены до шкуры,а местами и до костей.
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05.06.2021 03:27 Відповісти
Так "стрижка" ще тільки почалася, спочатку в хвіст, а потім вже в гриву.
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05.06.2021 06:41 Відповісти
От така піде?

Зе!Деолігархізація, гармонія "русского мира", каса безповоротних кредитів. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5634
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05.06.2021 09:15 Відповісти
ТАК! Це після перших 2років.
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05.06.2021 09:34 Відповісти
ах, как свежо, утончённо, остроумно, талантливо, изысканно.
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05.06.2021 07:10 Відповісти
Зе!Деолигархизация, гармония "русского мира", касса безвозвратных кредитов. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5262
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05.06.2021 08:14 Відповісти
и они еще пародировали Кличко!.. Зе!Деолігархізація, гармонія "русского мира", каса безповоротних кредитів. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6012
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05.06.2021 17:13 Відповісти
всё верно сказано. то есть, большинство людей хороших, но их мало по количеству, хотелось бы больше. всё логично.
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05.06.2021 19:07 Відповісти
Паниковский - Балаганову: Шура! Вы знаете,как я вас уважаю!Я всегда говорил,что вы - дурак!
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06.06.2021 10:58 Відповісти
Это он говорил после "косячка" забитого...
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08.06.2021 11:36 Відповісти
Цей серіал чудово ілюструє ситуацію в Україні. "СН" - тупа жалюгідна пародія.

Зе!Деолигархизация, гармония "русского мира", касса безвозвратных кредитов. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6955
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05.06.2021 07:16 Відповісти
Да у тебя дома хата горит, а ты к соседям лезешь? ))) Это диагноз. Или работа. Зе!Деолігархізація, гармонія "русского мира", каса безповоротних кредитів. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1050
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05.06.2021 20:07 Відповісти
В нашій безславній історії всі так звані олігархи, завжди дуже погано закінчували від них не залишалося ні роду ні імені ні навіть могили і цю долю не завидну вони завжди розділяли з народом, який або служив їм бездумно або просто мовчки терпів. Так буде і цього разу.
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05.06.2021 07:21 Відповісти
Бо всегда нарид голосовал за клованов
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05.06.2021 11:17 Відповісти
Зе!Деолигархизация, гармония "русского мира", касса безвозвратных кредитов. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4796
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05.06.2021 08:09 Відповісти
Істинна правда. Біда ще й в тому,що якщо вірити соціологічним опитуванням,то ці люди з часом не розумнішають.Хоча Зеленський своєю тупістю,недалекоглядністю і жадібністю зробив все,щоб вони прозріли. Але,судячи з усього, їм глибоко байдуже майбутнє своє і своїх дітей...
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08.06.2021 11:43 Відповісти
Картинка не правильная!
С этой надписью бараны должны быть выстрижены до шкуры,а местами и до костей.
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05.06.2021 08:31 Відповісти
Так шо, Лу Каприо утонет, а Пуинслет все-таки спасется?
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05.06.2021 09:24 Відповісти
Зе!Деолігархізація, гармонія "русского мира", каса безповоротних кредитів. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2828
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05.06.2021 10:38 Відповісти
Летящие по волнам...
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06.06.2021 10:54 Відповісти
Как же я буду ржать с 4-х процентных, когда зе пойдет на второй срок и победит. Вот это будут тут пердаки тягу давать)) А к тому все и идет. Походу будем видеть теже рожи. Спекшегося балабола гецьмана, юльку, вышки бойко и зе. Вот и очередной выбор без выбора
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05.06.2021 11:51 Відповісти
пожоже, у вас диагноз милованова Зе!Деолігархізація, гармонія "русского мира", каса безповоротних кредитів. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7893 ...
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05.06.2021 17:22 Відповісти
Ржать будешь с себя, когда ещё больше вырастут цены и комуналка, ещё сильнее обесценится гивна, ещё больше закроется предприятий и ещё туже затянут на твоём горле ошейник. А те "рожи", о которых ты говоришь, просто пожмут плечами и свалят из этого дурдома.
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05.06.2021 22:38 Відповісти
Спасибо. Я уже поржал вдоволь с доллара с 16 до 30. Отжатого за твои и мои деньги Привата, который из самого успешного скатывается в клоаку аля Ощад, и растворившейся команды успешных реформаторов. Одна в Лондоне прячется, другой в штатах, остальные вообще хз где. Предприятия, коммнулака?) Точно. Я ведь и забыл уже, что коммуналка при гецьмане дешевела, а предприятия перестали разваливать и даже парочку построили. Меня уже сложно чемто удивить молодой человек.
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09.06.2021 15:53 Відповісти
То есть цены в двое выше с 19-го года при более низком курсе вполне устраивают? Зе!Деолігархізація, гармонія "русского мира", каса безповоротних кредитів. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2141 Ну-ну, продолжай в том же духе, только потом не удивляйся что при "барыге" более сытно зубожилось и геноцыдилось.
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10.06.2021 13:01 Відповісти
Тело, которое после Майдана умудрилось за 5 лет не посадить ни одного регионала, имея ручного кума алкаша ген прокурором, больше президентом не будет. Балабол аля Ющенко № 2
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18.06.2021 16:00 Відповісти
Какая манипуляция...... "Вы вси олигархи" (с) А проект Закона почитать- не? П.....ц.....
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05.06.2021 20:05 Відповісти
Напрасные хлопоты. Чем лживей картинки, тем ниже % на выборах. Зе!Деолігархізація, гармонія "русского мира", каса безповоротних кредитів. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9318
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05.06.2021 20:09 Відповісти
ПОДГОРАЕТ???!!!! ЗЕЛЯ, ВПЕРЁД!!! Зе!Деолігархізація, гармонія "русского мира", каса безповоротних кредитів. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5116 Зе!Деолігархізація, гармонія "русского мира", каса безповоротних кредитів. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4000 Зе!Деолігархізація, гармонія "русского мира", каса безповоротних кредитів. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7729
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05.06.2021 20:11 Відповісти
Как же? Петя вопит что Закон про олигархов "направлен ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО" против него. А вы тут "все олигархи".... Вы уж определитесь как-то. Зе!Деолігархізація, гармонія "русского мира", каса безповоротних кредитів. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4304 Зе!Деолігархізація, гармонія "русского мира", каса безповоротних кредитів. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4304 Зе!Деолігархізація, гармонія "русского мира", каса безповоротних кредитів. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4304
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05.06.2021 20:18 Відповісти
Зе!Деолігархізація, гармонія "русского мира", каса безповоротних кредитів. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6469.
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06.06.2021 23:32 Відповісти
Зе!Деолігархізація, гармонія "русского мира", каса безповоротних кредитів. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2470.
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07.06.2021 18:54 Відповісти
 
 