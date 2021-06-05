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змагання (229) 72 окрема механізована бригада (198) міномет (88)

Конкурс на найкращий мінометний розрахунок провели в зоні ООС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

У районі проведення операції об'єднаних сил завершився конкурс на найкращий мінометний розрахунок. Відразу у двох номінаціях перемогу здобули військовослужбовці 72-ї окремої механізованої бригади Чорних Запорожців.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У повідомленні зазначається: "Право називатися найкращими мінометниками ООС упродовж чотирьох днів виборювали вісім команд-фіналістів конкурсу, попри сильний дощ, вітер і багнюку. Вони демонстрували влучність, мобільність, спритність та витривалість у чотирьох номінаціях: індивідуальній, спортивній, спеціальній і тактичній".

Як зазначають у пресцентрі ООС, традиційно вирішальну крапку у змаганнях поставили заключні дисципліни – тактика та стрільба. Саме за них судді давали найбільше балів, чим сповна скористався розрахунок 82-мм міномета бригади Чорних Запорожців. Дещо поступаючись конкурентам за підсумками попередніх дисциплін, він продемонстрував найкращий результат зі стрільби і, зрештою, виборов перемогу.

У повідомленні наголошується: "Переможці отримали кубки та грамоти від командувача Об’єднаних сил, а також грошові сертифікати на 5000 гривень. Вітаючи фіналістів, заступник командувача генерал-майор Едуард Москальов зазначив, що тут, на полігоні, зібралися найкращі мінометники, які за роки війни неодноразово демонстрували ворогу міць української артилерії. Тож переможених у цих змаганнях немає, просто хтось трішки краще виконав поставлене завдання".

"Своєю наполегливою працею і продемонстрованими результатами ви показали, що наші військові мінометники завжди готові до виконання бойових завдань і можуть дати потужну відсіч ворогу. Дякую за службу!" – додав генерал-майор Едуард Москальов

Дивіться також: Стали відомі переможці конкурсу на найкращу артилерійську батарею ЗСУ. ФОТОрепортаж

Конкурс на найкращий мінометний розрахунок провели в зоні ООС 01
Конкурс на найкращий мінометний розрахунок провели в зоні ООС 02
Конкурс на найкращий мінометний розрахунок провели в зоні ООС 03
Конкурс на найкращий мінометний розрахунок провели в зоні ООС 04
Конкурс на найкращий мінометний розрахунок провели в зоні ООС 05
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Топ коментарі
+4
Конкурс на найкращий мінометний розрахунок провели в зоні ООС - Цензор.НЕТ 7783
Конкурс на найкращий мінометний розрахунок провели в зоні ООС - Цензор.НЕТ 7899
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05.06.2021 11:37
+1
А какой смысл в этой совково-армейской показухе? Поигрались, потешили начальство, а толку? Вот если бы они эту выучку в АТО показали - например, начали кацапы стрелять, а в ответ залпом прилетело и накрыло, что бы живого места не осталось, вот тогда бы был смысл. А так это возврат к Совковой армии и показухе. Скоро дачи паркетным генералам строить армия будет.
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05.06.2021 11:27
+1
А кстати знаете почему наша доблестная армия до сих пор не освободила Донбасс? Потому что российские оккупанты проводят тренировочные стрельбы обстреливая позиции нашей армии, а наши "доблестные армейцы" конкурсные пострелушки устраивают на полигонах! Поэтому критерий этих соревнований должен быть - количество зажмуренных московитов и количество расплавленной техники, а не призрачные попадания в какую то там цель!
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05.06.2021 11:46
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А какой смысл в этой совково-армейской показухе? Поигрались, потешили начальство, а толку? Вот если бы они эту выучку в АТО показали - например, начали кацапы стрелять, а в ответ залпом прилетело и накрыло, что бы живого места не осталось, вот тогда бы был смысл. А так это возврат к Совковой армии и показухе. Скоро дачи паркетным генералам строить армия будет.
показати весь коментар
05.06.2021 11:27 Відповісти
Конкурс на найкращий мінометний розрахунок провели в зоні ООС - Цензор.НЕТ 7783
Конкурс на найкращий мінометний розрахунок провели в зоні ООС - Цензор.НЕТ 7899
показати весь коментар
05.06.2021 11:37 Відповісти
А кстати знаете почему наша доблестная армия до сих пор не освободила Донбасс? Потому что российские оккупанты проводят тренировочные стрельбы обстреливая позиции нашей армии, а наши "доблестные армейцы" конкурсные пострелушки устраивают на полигонах! Поэтому критерий этих соревнований должен быть - количество зажмуренных московитов и количество расплавленной техники, а не призрачные попадания в какую то там цель!
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05.06.2021 11:46 Відповісти
Конкурс на найкращий мінометний розрахунок провели в зоні ООС - Цензор.НЕТ 6953
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05.06.2021 12:28 Відповісти
В конче-заспе нужно проводить минометные конкурсы. Там что ни рожа, то сепар.
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05.06.2021 13:11 Відповісти
 
 