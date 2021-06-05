Конкурс на найкращий мінометний розрахунок провели в зоні ООС. ФОТОрепортаж

У районі проведення операції об'єднаних сил завершився конкурс на найкращий мінометний розрахунок. Відразу у двох номінаціях перемогу здобули військовослужбовці 72-ї окремої механізованої бригади Чорних Запорожців.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У повідомленні зазначається: "Право називатися найкращими мінометниками ООС упродовж чотирьох днів виборювали вісім команд-фіналістів конкурсу, попри сильний дощ, вітер і багнюку. Вони демонстрували влучність, мобільність, спритність та витривалість у чотирьох номінаціях: індивідуальній, спортивній, спеціальній і тактичній".

Як зазначають у пресцентрі ООС, традиційно вирішальну крапку у змаганнях поставили заключні дисципліни – тактика та стрільба. Саме за них судді давали найбільше балів, чим сповна скористався розрахунок 82-мм міномета бригади Чорних Запорожців. Дещо поступаючись конкурентам за підсумками попередніх дисциплін, він продемонстрував найкращий результат зі стрільби і, зрештою, виборов перемогу.

У повідомленні наголошується: "Переможці отримали кубки та грамоти від командувача Об’єднаних сил, а також грошові сертифікати на 5000 гривень. Вітаючи фіналістів, заступник командувача генерал-майор Едуард Москальов зазначив, що тут, на полігоні, зібралися найкращі мінометники, які за роки війни неодноразово демонстрували ворогу міць української артилерії. Тож переможених у цих змаганнях немає, просто хтось трішки краще виконав поставлене завдання".

"Своєю наполегливою працею і продемонстрованими результатами ви показали, що наші військові мінометники завжди готові до виконання бойових завдань і можуть дати потужну відсіч ворогу. Дякую за службу!" – додав генерал-майор Едуард Москальов

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