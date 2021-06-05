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Катар (85) ОАЕ (136) бурштин (422)

Запобігли спробі незаконної відправки 12 кг бурштину в Катар та ОАЕ, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Співробітники Держприкордонслужби спільно з працівниками митної служби перешкодили вивезенню з України бурштину. За кордон планували переправити 12 кг "сонячного каменю" різного розміру і форми.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Держприкордонслужба у фейсбуці.

"Для викриття схеми прикордонники операвтино-розшукового підрозділу ОКПП "Київ" спільно зі співробітниками Київської митниці провели перевірку міжнародних поштових відправлень. У двох посилках і було виявлено каміння бурштину великих фракцій. Вага деяких камінців коштовного самоцвіту становила до 1,5 кг. У такий спосіб наш співвітчизник відправляв бурштин до Катару та ОАЕ", - наголошується в повідомленні.

За цим фактом співробітники митниці склали протоколи про порушення митних правил. Камені вилучено. Їхню вартість буде встановлено ​​додатково.

У повідомленні наголошується, що Державна прикордонна служба України здійснює активні заходи щодо недопущення незаконного вивезення бурштину з України. Загалом минулого року прикордонники запобігли незаконному вивезенню через кордон майже 600 кг бурштину, а в першому кварталі 2021 - понад 110 кг.

Дивіться також: Понад 1 тонну бурштину вилучили в злочинної групи, "сонячний камінь" планували перевозити в КНР і країни Близького Сходу, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Запобігли спробі незаконної відправки 12 кг бурштину в Катар та ОАЕ, - Держприкордонслужба 01
Запобігли спробі незаконної відправки 12 кг бурштину в Катар та ОАЕ, - Держприкордонслужба 02
Запобігли спробі незаконної відправки 12 кг бурштину в Катар та ОАЕ, - Держприкордонслужба 03
Запобігли спробі незаконної відправки 12 кг бурштину в Катар та ОАЕ, - Держприкордонслужба 04
Запобігли спробі незаконної відправки 12 кг бурштину в Катар та ОАЕ, - Держприкордонслужба 05
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Бубочкина посилка?
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05.06.2021 11:18 Відповісти
Пффф... Пил.
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05.06.2021 11:29 Відповісти
а контейнер ушел
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05.06.2021 11:32 Відповісти
наведите порядок с первоисточниками янтаря и контрабанды не будет...
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05.06.2021 11:57 Відповісти
эээ ты что не патриот? агэнт кремля?
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05.06.2021 13:20 Відповісти
Як багато! Оце заживемо!
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05.06.2021 12:45 Відповісти
Туда сотни кг идут ,а нам показывают 13 кг( янтарь + вес посылки) Запобігли спробі незаконної відправки 12 кг бурштину в Катар та ОАЕ, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 8199
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05.06.2021 13:09 Відповісти
Я вас прошу! Той бурштин контейнерами вивозять, а вони дванадцятьма кілограмами хизуються!
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05.06.2021 14:56 Відповісти
 
 