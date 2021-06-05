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Фільм "Пекельна хоругва або Різдво козацьке" отримав приз глядацьких симпатій національної кінопремії "Золота дзиґа". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Шоу-бізнес

Актор і сценарист Сашко Лірник (Олександр Власюк) оприлюднив інформацію, що фільм "Пекельна хоругва", де він виступив автором сценарію, переміг у номінації "Приз глядацьких симпатій" національної кінопремії "Золота дзиґа".

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Лірник зазначив: "Завдяки вам, вашій підтримці наш фільм "Пекельна хоругва або Різдво козацьке" переміг у номінації "Приз глядацьких симпатій" національної кінопремії "Золота дзиґа" (український Оскар) із відривом майже в десятеро!

Кіно має робитися для глядачів, а не для критиків чи офіціозу. Саме тому "Приз глядацьких симпатій" - найсправедливіша і найчесніша нагорода для нас! Глядачів не обдуриш і не купиш".

Він продовжив: "Я знав, що наш фільм найкращий! І ви, наші глядачі, це підтвердили в той час, коли нас намагалися замовчати і забути. Нас навіть не включили в жодну номінацію, нібито нас не існує. Але ви, українські глядачі, все поставили на свої місця. А я знав і вірив у вас! Дякую!"

"Дякую всій знімальній групі, режисеру, продюсеру, оператору, акторам і вітаю теж! Головне - глядачам дорослим і дітям! Пам‘ятаєте, як ми "пробивали" покази нашого фільму? Всі разом. І тут ми разом! Я щасливий, що вам сподобалася наша робота, і українці нарешті мають своє культове різдвяне кіно. Найкраще українське кіно.
Нагородження відбудеться в суботу ,12 червня, о 19:00", - резюмував Лірник.

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Фільм Пекельна хоругва або Різдво козацьке отримав приз глядацьких симпатій національної кінопремії Золота дзиґа 01

Фільм Пекельна хоругва або Різдво козацьке отримав приз глядацьких симпатій національної кінопремії Золота дзиґа 02
Фільм Пекельна хоругва або Різдво козацьке отримав приз глядацьких симпатій національної кінопремії Золота дзиґа 03
Фільм Пекельна хоругва або Різдво козацьке отримав приз глядацьких симпатій національної кінопремії Золота дзиґа 04
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05.06.2021 11:45 Відповісти
*********! Срочно сюда, тут дзигуют!!
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05.06.2021 11:50 Відповісти
так дайте уже ссылку на фильм, цензорята...
подпольные не приветствуются, но принимаются... )))
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05.06.2021 12:14 Відповісти
Я переглядаю зараз серіал "ДВІЙКА" де розповідається про зародження порно індустріі в Штатах...Так от,там одна проститутка перекваліфікувалась в режисера і зняла фільм "Неутомима ма...да",який взяв перше місце у номінаціі "Великий член"...Я до того,що пора вже на "Оскар" виходити,а не на всілякі "дзиги"...
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05.06.2021 17:32 Відповісти
я одного не розумію і фільми наші знімаються і виграють вони всілякі призи, а от по телебаченню чомусь іх не показують. чому б не ввести як на радіо ліміт на показ .
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05.06.2021 21:03 Відповісти
 
 