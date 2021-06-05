На митниці перехопили партію ліків на 10 млн гривень, яку намагалися вивезти до Польщі. ФОТО

У суботу, 5 червня, в українському пункті пропуску "Рава-Руська" затримали автомобіль, який намагався вивезти ліки з України в Польщу. Орієнтовна вартість препаратів становить понад 10 мільйонів гривень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру Державної митної служби.

На пункт пропуску заїхав транспортний засіб на іноземній реєстрації під керуванням 35-річного громадянина України. Для проходження митного контролю водій обрав смугу руху "зелений коридор".

Однак під час огляду серед особистих речей у багажному відділенні авто митники виявили 300 ампул лікарських засобів.

Орієнтовна вартість 1 ампули - близько 35-40 тисяч гривень. Зі слів водія, ліки попросили перевезти через кордон і про їхню вартість він не знав.





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За цим фактом складено протокол про порушення митних правил передбачений ст. 471 Митного кодексу України. Ліки, орієнтовна вартість яких понад 10 млн гривень, вилучено. Справу направлять до суду.