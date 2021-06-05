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контрабанда (1551) ліки (729) Польща (5170)

На митниці перехопили партію ліків на 10 млн гривень, яку намагалися вивезти до Польщі. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

У суботу, 5 червня, в українському пункті пропуску "Рава-Руська" затримали автомобіль, який намагався вивезти ліки з України в Польщу. Орієнтовна вартість препаратів становить понад 10 мільйонів гривень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру Державної митної служби.

На пункт пропуску заїхав транспортний засіб на іноземній реєстрації під керуванням 35-річного громадянина України. Для проходження митного контролю водій обрав смугу руху "зелений коридор".

Однак під час огляду серед особистих речей у багажному відділенні авто митники виявили 300 ампул лікарських засобів.

Орієнтовна вартість 1 ампули - близько 35-40 тисяч гривень. Зі слів водія, ліки попросили перевезти через кордон і про їхню вартість він не знав.

На митниці перехопили партію ліків на 10 млн гривень, яку намагалися вивезти до Польщі 01
На митниці перехопили партію ліків на 10 млн гривень, яку намагалися вивезти до Польщі 02

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За цим фактом складено протокол про порушення митних правил передбачений ст. 471 Митного кодексу України. Ліки, орієнтовна вартість яких понад 10 млн гривень, вилучено. Справу направлять до суду.
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Відправити водія у відставку,Незнання не звільняє від відповідальності.Покарати примусово відпрацьовувати механіком з утриманням 10%зарплатні на десять років.
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05.06.2021 12:24 Відповісти
ето олигархи и я даже знаю их фамилиии.....
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05.06.2021 12:35 Відповісти
меня убивают цены.. 35-45 тыс.грн за одну ампулу...
при зарплате даже в средние 10-13 тыс грн...как можно себе позволить такое лечение????
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05.06.2021 13:07 Відповісти
Что это за лекарство по 1000 евро за ампулу? Какой-то чес от погранцов
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05.06.2021 13:09 Відповісти
ліки від гемофілії, виробляються в Данії. Скоріш за все закуплено за державні гроші для українських пацієнтів, але вкрадені з системи охорони здоров'я з метою продажу за кеш в Европі. Міністерство охорони здоров'я вивести рядочком на Дніпрові схили і розстрілять. Усіх
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05.06.2021 13:34 Відповісти
Для лечения и профилактики кровотечений у пациентов с гемофилией А (врожденный дефицит фактора VIII).

...
представляет собой очищенный белок, который
состоит из 1445 аминокислот и имеет молекулярную массу примерно 166 кДа. Он получен
технология рекомбинантной ДНК из клеток яичника китайского хомячка...
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05.06.2021 13:52 Відповісти
На митниці перехопили партію ліків на 10 млн гривень, яку намагалися вивезти до Польщі - Цензор.НЕТ 6753

получен из клеток яичника китайского хомячка...
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05.06.2021 13:53 Відповісти
Хренасе, що ми такого могли везти в Польщу, ще й за такою ціною.
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05.06.2021 15:10 Відповісти
мабуть точно чинуші від МОЗ вкрали і вирішили нажитись на здоров"ї українців. розстріляти з конфіскацією.
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05.06.2021 22:52 Відповісти
 
 