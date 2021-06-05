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Центр масової вакцинації розпочав роботу в Тернополі: кого та чим вакцинують. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Здоров'я

У суботу, 5 червня, вранці в Тернополі відкрився перший центр вакцинації проти коронавірусу COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", центр розпочав роботу на базі комунального підприємства Тернопільської міськради "Центр дозвілля та молодіжних ініціатив імені Довженка".

Там вакцинують китайським препаратом CoronaVac.

Вранці там зібралося кілька десятків людей. Вони стояли в черзі з дотриманням дистанції, проте не всі у масках.

Спочатку на вакцинацію не пропускали людей без декларації з лікарем. Для них була окрема черга, наприкінці загальної черги.

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Водночас всі, хто прийшли із деклараціями чи без, були записані в чергу через додаток "Дія".

"Черга з деклараціями закінчилася і почали запрошувати людей без декларації. Кожні 15 хвилин у центр заходить одна людина без декларації", - повідомляють журналісти.

Центр масової вакцинації розпочав роботу в Тернополі: кого та чим вакцинують 01
Центр масової вакцинації розпочав роботу в Тернополі: кого та чим вакцинують 02
Центр масової вакцинації розпочав роботу в Тернополі: кого та чим вакцинують 03
Центр масової вакцинації розпочав роботу в Тернополі: кого та чим вакцинують 04
Центр масової вакцинації розпочав роботу в Тернополі: кого та чим вакцинують 05
Центр масової вакцинації розпочав роботу в Тернополі: кого та чим вакцинують 06
Центр масової вакцинації розпочав роботу в Тернополі: кого та чим вакцинують 07
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Тема чем прививают в статье не раскрыта...хотя и без этого ясно что это китайский шмурдяк...
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05.06.2021 13:11 Відповісти
Желающих колоть китайский фуфломицин - почти нет. Вот зебилы купили бы пфайзер, то очередь была бы раз в 100 больше.
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05.06.2021 13:13 Відповісти
Центр массовой вакцинации заработал в Тернополе: кого и чем прививают - Цензор.НЕТ 7698
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05.06.2021 13:16 Відповісти
Ну Вы смешной! Американцы не работают на откатах,Степанову где то ж надо харчеватся,ему глубоко все равно сколько померло или помрет.Даже при том,что доза Пфайзера стоит 3.72 бакса (знаю по себе),главное откаты,откаты и еще раз откаты!!!Это нынешняя Украина вся такая,100% корупция.
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05.06.2021 13:58 Відповісти
А звідки тоді б взялися гроші на естрадно-циркову школу майбутнього від Гідранта)
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05.06.2021 21:00 Відповісти
когось чимось прививають

все
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05.06.2021 13:18 Відповісти
я сьогодні провакцинувався- пфайзером.
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05.06.2021 13:23 Відповісти
хорошо.
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05.06.2021 19:54 Відповісти
 
 