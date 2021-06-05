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Двоє росіян незаконно припливли в Україну, пояснивши це бажанням відпочити в Одесі, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Фото Цензор.НЕТ Події

Два громадянини РФ уплав дісталися до України, пояснивши незаконний перетин кордону бажанням відпочити в Одесі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

Громадян РФ затримав 5 червня прикордонний патруль, який ніс службу в районі населеного пункту Лукашівка (Чернігівська область).

"Чоловіки, 1980 і 1982 років народження, незаконно перетнули кордон із території РФ на територію України, перепливши річку Ворскла", - наголошується в повідомленні.

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Іноземці мали із собою тільки водійське посвідчення і рюкзак з особистими речами. "Росіяни розповіли правоохоронцям, що мали намір дістатися до Одеси, щоб відпочити на морі. Обрали незаконний шлях через дію карантинних обмежень", - повідомила пресслужба.

Також прикордонники з'ясували, що одному з них у 2019 році забороняли в'їзд в Україну на 3 роки за порушення українського законодавства.

Громадян РФ затримано. За незаконний перетин державного кордону України їм загрожує адміністративна відповідальність. Їхню подальшу долю вирішить суд.

Крім цього, обом громадянам РФ буде заборонено в'їзд в Україну терміном на 10 і 5 років відповідно.

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Топ коментарі
+38
Отличный обменный фонд!!! Обвинить в подготовке теракта и впаять лет по 10, а там и обменять сможем.
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05.06.2021 13:42
+24
тю - привязать шото тяжелое и хай бы плыли по Днепру в Одессу.
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05.06.2021 13:35
+21
Останніми днями деверсанти лізуть в Україну майже щодня.
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05.06.2021 13:36
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тю - привязать шото тяжелое и хай бы плыли по Днепру в Одессу.
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05.06.2021 13:35 Відповісти
Шпили Одессы очень шпилстые 😂
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05.06.2021 14:49 Відповісти
Останніми днями деверсанти лізуть в Україну майже щодня.
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05.06.2021 13:36 Відповісти
я тоже подумал что кацапские спецслужбы проверяют нашу границу на надежность
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05.06.2021 21:16 Відповісти
Двое россиян незаконно приплыли в Украину, пояснив это желанием отдохнуть в Одессе, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 3432
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05.06.2021 13:37 Відповісти
ДЕБИЛЫ @ЛЯ !!!
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06.06.2021 13:33 Відповісти
Вышвырнуть пловцов за поребрик ибо не@ уй рашистам шастать в Украину !
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05.06.2021 13:38 Відповісти
Отличный обменный фонд!!! Обвинить в подготовке теракта и впаять лет по 10, а там и обменять сможем.
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05.06.2021 13:42 Відповісти
И фотки тапочек приложить Двое россиян незаконно приплыли в Украину, пояснив это желанием отдохнуть в Одессе, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 8891
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05.06.2021 13:43 Відповісти
И пару кусков хозяйственного мыла с надписью "Динамит". Двое россиян незаконно приплыли в Украину, пояснив это желанием отдохнуть в Одессе, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 7961
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05.06.2021 13:48 Відповісти
Полностью согласен, но там можно и 15 лет давать за терроризм)
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05.06.2021 17:08 Відповісти
Слабоватая легенда у диверсантов. Прищимить и узнать где схрон с взрывчаткой
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05.06.2021 13:44 Відповісти
У кацапа розуму хвата тільки на легенлу про шпілі вілі.
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05.06.2021 14:10 Відповісти
Камень на шею и обратно в море...
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05.06.2021 13:45 Відповісти
Двое россиян незаконно приплыли в Украину, пояснив это желанием отдохнуть в Одессе, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 7669
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05.06.2021 13:47 Відповісти
Навіщо було їх витягати з тієї Ворскли,нехай би рибу годували. Двое россиян незаконно приплыли в Украину, пояснив это желанием отдохнуть в Одессе, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 9729
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05.06.2021 13:54 Відповісти
Петров, Боширов??? Неее..?
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05.06.2021 13:54 Відповісти
мишкин и чепига
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05.06.2021 21:31 Відповісти
__и такой точно вариант ,но с заплывом в Севастополь.Представили ?!
А потом последствия.Так отож. Двое россиян незаконно приплыли в Украину, пояснив это желанием отдохнуть в Одессе, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 7042 Двое россиян незаконно приплыли в Украину, пояснив это желанием отдохнуть в Одессе, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 6488
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05.06.2021 13:54 Відповісти
Моторола любил отдыхать в Харькове, этим пришёл наряд на Одессу.
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05.06.2021 13:56 Відповісти
Об физически крепкие - явно грушники-диверсанты Двоє росіян незаконно припливли в Україну, пояснивши це бажанням відпочити в Одесі, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 4388
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05.06.2021 14:01 Відповісти
- Ви не підкажете де тут останівка маршрутки на Одесу?
- Зупинка тут, а ти москалику вже приплив!!!

Двоє росіян незаконно припливли в Україну, пояснивши це бажанням відпочити в Одесі, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 2922
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05.06.2021 14:03 Відповісти
Они могут уже пустыми переходить границу. Столько закладок сепары оставили по Украине, что сейчас шпиона с поличным не поймаешь.
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05.06.2021 14:17 Відповісти
А зачем ловить? Погоды то какие стоят холодные! Простудился и утоп...бывает.
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05.06.2021 21:44 Відповісти
Одні теж казали, що шпілі дивитись поїхали.
Шото якісь мутні особи - ці кацапчики. Не розкидайтесь обмінним фондом. Чим більше сидить, тим краще.
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05.06.2021 14:18 Відповісти
В зєсудів на них адмінка або умовний термін, вони ж не українськи патріоти/ветерани/добровольці/волонтери, бл....(((
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05.06.2021 21:53 Відповісти
Берег минировать надо..Северский Донец заминирован....на линии разграничения.. а почему берег Ворсклы нет..? Враг один и тот же- РФ!!!
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05.06.2021 14:20 Відповісти
Дати їм по 15 років за шпигунство та тримати як обмінний фонд.
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05.06.2021 14:23 Відповісти
Посадить на 20 лет за шпионаж, потом поменять. На наши дебилы просто отпустят.
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05.06.2021 14:54 Відповісти
он шел на Одессу, а віщел к Хер
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05.06.2021 15:09 Відповісти
одни уже "отдохнули" в Одесе 2 мая! Двоє росіян незаконно припливли в Україну, пояснивши це бажанням відпочити в Одесі, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 507
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05.06.2021 15:42 Відповісти
Новость так была подана, что подумал, мол Чёрным морем рванули на Одессу! А оно Ворскла! Так раз такое уже дело, довезите пловцов до Днепра---пусть на Херсон плывут. Не доплывут---туда и дорога. А доплывут---значит спортсмены или спирт-смены.
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05.06.2021 15:52 Відповісти
Нужно вспомнить как с нашими моряками поступили, а с этими кацапбздинами поступить по закону. Сколько там дают за шпионаж и незаконный переход границы?
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05.06.2021 16:28 Відповісти
диверсанты...какая нафуй отдых в одессе... на обменный фонд...но украинци не могут хватать всех подряд как ордло или рашке всех подряд...наши блин совестливые...поэтому и страдаем вечно....(( ни сажать...ни казнить....ничего... а только выдворять.... домашний арест или условно.....вот так это всё работает ...((
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05.06.2021 18:14 Відповісти
***** тестує маршрут для засилання диверсантів і біженців з Азії за прикладом біженців з Близького сходу на Європу.
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05.06.2021 19:45 Відповісти
А "при попытке к бегству" слабО?
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05.06.2021 20:01 Відповісти
А Крым им уже не интересен? Теперь ещё и Одессу подавай? СБУ обязано держать их до выяснения всех обстоятельств. Хоть полгода, хоть год... Если быстро отпустят. это - сигнал кремлёвским, что можно засылать к нам сотни и тысячи "туристов"...
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05.06.2021 21:24 Відповісти
А перед ними извинились?
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05.06.2021 21:41 Відповісти
адмiнiстративна вiдповiдальнicть для диверсантiв з паРашi та ще й пiд час вiйни?
Ви там здурiли? на цугундер, а не штампик у пашпорт!
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06.06.2021 16:15 Відповісти
 
 