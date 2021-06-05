"Хочу бути в безпеці, будучи собою", - представники ЛГБТ під Офісом президента вимагали посилити покарання за дискримінацію. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Суспільство
Під Офісом президента відбулась акція представників ЛГБТ-спільноти, які вимагали посилення покарання за прояв дискримінації.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.
Учасники акції заявили, що їм набридло терпіти свавілля радикалів, постійні напади організованих злочинних угруповань на мирних активісток і активістів. Також вони заявили, що виступають проти саботажу поліції з ігноруванням системного насильства з боку радикальних консерваторів проти ЛГБТ, феміністок та інших людей, яких вони вважають загрозою так званим "традиційним цінностям".
Учасники акції вимагали якнайшвидшого прийняття законопроєкту №5488 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо боротьби з проявами дискримінації", який посилює відповідальність за такі правопорушення.
Також серед вимог - реформа поліції, прокуратури та судової системи, негайне розслідування нападів радикалів на ЛГБТ і феміністські заходи, на активісток і організації, зміна керівництва МВС, яке систематично ігнорує звернення та заяви представників ЛГБТ, затягує і закриває справи щодо нападів радикалів.
За інформацією учасників акції, у 2020 році відбулося понад 100 випадків нападів і переслідувань активісток і активістів. Захист прав ЛГБТ визнано одним із найбільш небезпечних видів активізму. А лише за останній тиждень радикальні угруповання скоїли чотири напади на представників ЛГБТ.
Після закінчення акції поліція проводила до метро учасників акції, серйозних інцидентів зафіксовано не було.
Фото, відео - Олег Богачук
Будь ласка, зачекайте...
А требовать у презиндента, чтобы люди изменили свои привычки и предрассудки - глупо.
Такое разочарование у лгбт: надеялись опять создать картинку, показав себя жертвами...
Йдеш такий вулицею, підходить напомажений гей у колготах і на підборах - "пра-ацивный, а давай по-быстрому фельчинг, а? Как, ты не знаешь, что такое фельчинг? Это, лапсик, я тебя сначала трахну в попсик без резинки, только с ароматным лубрикантом, а когда кончу - приложусь губами и высосу из задницы анальный коктейль: свою сперму, лубрикант и остатки дерьма. А потом, мой лемур мон амур, мы сольёмся во французском поцелуе - и разделим, рассмакуем и проглотим наш изысканный жопный коктейль. Кстати, лапсик: помидорные шкурки, семечки и другие твёрдые кусочки дерьма мы называем cookies - печеньки. Ну что, идём, мой неистовый сексуалист?"
Ви відмовляєтесь - і отримуєте посилене покарання, бо щойно виявили гомофобію і дискримінували представника ЛГБТ. І взагалі ви печерна людина.
Ґабсурда? А до неї отак і доводять.
Більше схоже на те, що вони самі бігають за людьми... із шкіряними дубінами...
Кому вони треба...
Все заради руйнування інституту здорової родини як єдиного адекватного способу продовження роду людського.
Мітінг закінчиться, транспоранти покладуть і підуть грощі з карток знімати за вихід на мітінг.
Под таким лозунгом в Украине может выходить любой кто не в ментовской системе. Тут для обычных людей закон не работает, а они хотят какой то еще дополнительный.
Мабуть це черговий P.R. хід ФСБ у їх масований ІПСО.