УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4847 відвідувачів онлайн
Новини Фото Суспільство
7 700 187
акція (1104) дискримінація (42) ЛГБТ-спільнота (262) Богачук Олег (1428) Офіс Президента (1751)

"Хочу бути в безпеці, будучи собою", - представники ЛГБТ під Офісом президента вимагали посилити покарання за дискримінацію. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

Під Офісом президента відбулась акція представників ЛГБТ-спільноти, які вимагали посилення покарання за прояв дискримінації.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Учасники акції заявили, що їм набридло терпіти свавілля радикалів, постійні напади організованих злочинних угруповань на мирних активісток і активістів. Також вони заявили, що виступають проти саботажу поліції з ігноруванням системного насильства з боку радикальних консерваторів проти ЛГБТ, феміністок та інших людей, яких вони вважають загрозою так званим "традиційним цінностям".

Учасники акції вимагали якнайшвидшого прийняття законопроєкту №5488 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо боротьби з проявами дискримінації", який посилює відповідальність за такі правопорушення.

Також серед вимог - реформа поліції, прокуратури та судової системи, негайне розслідування нападів радикалів на ЛГБТ і феміністські  заходи, на активісток і організації, зміна керівництва МВС, яке систематично ігнорує звернення та заяви представників ЛГБТ, затягує і закриває справи щодо нападів радикалів.

За інформацією учасників акції, у 2020 році відбулося понад 100 випадків нападів і переслідувань активісток і активістів. Захист прав ЛГБТ визнано одним із найбільш небезпечних видів активізму. А лише за останній тиждень радикальні угруповання скоїли чотири напади на представників ЛГБТ.

Після закінчення акції поліція проводила до метро учасників акції, серйозних інцидентів зафіксовано не було.

Хочу бути в безпеці, будучи собою, - представники ЛГБТ під Офісом президента вимагали посилити покарання за дискримінацію 01
Хочу бути в безпеці, будучи собою, - представники ЛГБТ під Офісом президента вимагали посилити покарання за дискримінацію 02
Хочу бути в безпеці, будучи собою, - представники ЛГБТ під Офісом президента вимагали посилити покарання за дискримінацію 03
Хочу бути в безпеці, будучи собою, - представники ЛГБТ під Офісом президента вимагали посилити покарання за дискримінацію 04
Хочу бути в безпеці, будучи собою, - представники ЛГБТ під Офісом президента вимагали посилити покарання за дискримінацію 05
Хочу бути в безпеці, будучи собою, - представники ЛГБТ під Офісом президента вимагали посилити покарання за дискримінацію 06
Хочу бути в безпеці, будучи собою, - представники ЛГБТ під Офісом президента вимагали посилити покарання за дискримінацію 07
Хочу бути в безпеці, будучи собою, - представники ЛГБТ під Офісом президента вимагали посилити покарання за дискримінацію 08
Хочу бути в безпеці, будучи собою, - представники ЛГБТ під Офісом президента вимагали посилити покарання за дискримінацію 09
Хочу бути в безпеці, будучи собою, - представники ЛГБТ під Офісом президента вимагали посилити покарання за дискримінацію 10

Фото, відео - Олег Богачук
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+30
да будьте кем хотите, только будьте как наркоманы, сховайтесь на хате и любитесь там лгбт.... нефиг это пропагандировать , в любом раскладе ваши взгляды на отношения это не нормально, как с моральной , так и с медицинской точки зрения! нужно создать в мире остров, куда всех подобных лгбт отправить и аусть там любятся, и наркоманов на отдельный остров.. и будет вам шавабода...
показати весь коментар
05.06.2021 14:01
+26
Идёт по городу ********,или--какая нибудь озабоченная лахудра, "полизать" или потыкать в интимные места себе подобную --казалось бы --кто об этом знает,о всех ваших извращённых пристрастиях?--никто, разве кроме --как вы себя, сами, будите рекламировать . У людей с нормальной ориентацией , абсолютно нет до вас никакого дела--пока вы сами не нарушите рамки дозволенного нормой или моралью....
показати весь коментар
05.06.2021 14:07
+25
хто їх чіпає?
показати весь коментар
05.06.2021 14:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
То люди нікого не чіпають, до них і претензій ніяких.
показати весь коментар
05.06.2021 17:44 Відповісти
Так отож!
показати весь коментар
05.06.2021 19:06 Відповісти
4 роки збоченці в Україні, "були в безпеці" не марширували, ніхто їх не лупив, вели звичний пдрсчний спосіб життя. Повернулись демократи, піда__си знову отримали гранти, і стали "в небезпеці"
показати весь коментар
05.06.2021 14:43 Відповісти
А чого вони виходять на мітинги тільки літом?
показати весь коментар
05.06.2021 14:43 Відповісти
Коли плотять тоді й виходять, коли старика Сороса потягне на молодих хлопчиків, типу нашого Гончарку.
показати весь коментар
05.06.2021 14:45 Відповісти
Cкабеева говорила об это колонне, которая вроде выдвигалась на Донбасс, токо почему-то они все еще в Киеве топчутся.
показати весь коментар
05.06.2021 14:46 Відповісти
Это военная тайна, хитрый манёвр.
показати весь коментар
05.06.2021 14:54 Відповісти
Щось мені здається, що вони занадто все драматизують.
показати весь коментар
05.06.2021 14:52 Відповісти
Вони хворі! Якого ляда ви самопіаритеся і випячуєтеся? Вам хтось забороняє трахатися у сраки, чи ще щось там збочене? Чи може ви ото усе публічно намагаєтеся втілити? Дурня повна, от немає чим людям журитися тільки вами? Ідіть собі з Богом і не грішіть...
показати весь коментар
05.06.2021 15:09 Відповісти
Пока глиномесы и лесбухи не начали активно пропагандировать свое антиприродное поведение до них ни кому не было дела. Но навязчивая пропаганда нетрадиционной сексуальной ориентации стала раздражать нормально ориентированных людей и откровенно угрожать неокрепшим умам подростков. Естественно, чем больше лгбэтня будет рекламировать свое гомолесбо движение тем больший отпор они встретят. Ибо когда вы по тихому трамбуете друг другу каку детородным органом и шлифуете шмоньки это лично ваше дело, но когда вы завлекаете в свои питтарастические сети молодежь это уже наше дело и соответствующая реакция.
показати весь коментар
05.06.2021 15:20 Відповісти
Хотить себе в жопу,в наморднику и зоопарку.
показати весь коментар
05.06.2021 15:21 Відповісти
Вообще-то в Украине гораздо больше нападений на людей со смартфонами...
А требовать у презиндента, чтобы люди изменили свои привычки и предрассудки - глупо.
показати весь коментар
05.06.2021 15:25 Відповісти
А пусть бы туда эксгибиционисты пришли и педофилы -"хотим быть в бэзпэци" . Какаяразница?
показати весь коментар
05.06.2021 15:40 Відповісти
Критикуешь гомосексуализм - штраф
показати весь коментар
05.06.2021 15:44 Відповісти
Хочу бути в безпеці, і хочу щоб була в безпеці моя дитина - від представників ЛГБТ. Вони намагаються дескриминувати мене.. лоише за те що я вважаю їх загрозою
показати весь коментар
05.06.2021 16:20 Відповісти
А кто должен защищать? Законы на работают - усилие мусорского сообщества и антиправовых судебных образований
показати весь коментар
05.06.2021 15:47 Відповісти
Дибільнувато виглядає в краіні, де до іх уподобань нікому немає ніякого діла. А хто спонсор? Лозунги про ультраправих - занадто закордонно звучать.
показати весь коментар
05.06.2021 16:02 Відповісти
А "ультраправые", судя по всему не появились на мероприятии.
Такое разочарование у лгбт: надеялись опять создать картинку, показав себя жертвами...
показати весь коментар
05.06.2021 17:11 Відповісти
Цікаво, де їх і в чому дискримінують? Не дають відкрито робити пропаганду всякій гидоті? Так хай дують на порносайти. То їх стихія.
показати весь коментар
05.06.2021 17:41 Відповісти
От кого они хотят быть защищёнными? Минимум от всех кто написал отзывы под этой новостью! неандертальцы дикие! Но выбора у вас нет- привыкните!)))
показати весь коментар
05.06.2021 18:35 Відповісти
На заході вже обережно педофілів починають виправдовувати в ЗМІ. По цьому питанню теж немає вибору?
показати весь коментар
05.06.2021 21:41 Відповісти
На Заході, якщо й пацюк щось стверджує, то надає посилання.
показати весь коментар
07.06.2021 11:19 Відповісти
Жесть...скоро зоофилы подтянутся..они такие..а потом и педофилы...в Европе давно они себе правилам выбивают, а там уже и все остальные...люди попутал свободу со вседозволенностью...история ничему не учит...
показати весь коментар
05.06.2021 18:45 Відповісти
А в чому дискримінація-то? Хочете чпокатися-чопкайтеся! Але якого дітька про це всім афішувати?
показати весь коментар
05.06.2021 18:53 Відповісти
Ні, не те ви кажете, таварісчі ліваки. Ви вже -ахопили світ, ви захопили і розтоптали саме цінне, що є у людства- сім'я, -дорові статеві відносини. Ви переробили свою хворобу у гордість. Ви пропагуєте її на кожнім вуглі.
показати весь коментар
05.06.2021 18:56 Відповісти
Зеля замаскировался так среди лгбтр что и не узнали....
показати весь коментар
05.06.2021 18:59 Відповісти
мальчик на пальцах объяснил, что его зовут ХуАн))) (с)
показати весь коментар
05.06.2021 19:50 Відповісти
в начале было так-мальчик показал жестами шо его зовут Хуан)))
показати весь коментар
05.06.2021 21:15 Відповісти
"Посилити покарання за дискримінацію" - так може дійти до того, що дискримінацією стане просто відмова по-швидкому злягнутися.
Йдеш такий вулицею, підходить напомажений гей у колготах і на підборах - "пра-ацивный, а давай по-быстрому фельчинг, а? Как, ты не знаешь, что такое фельчинг? Это, лапсик, я тебя сначала трахну в попсик без резинки, только с ароматным лубрикантом, а когда кончу - приложусь губами и высосу из задницы анальный коктейль: свою сперму, лубрикант и остатки дерьма. А потом, мой лемур мон амур, мы сольёмся во французском поцелуе - и разделим, рассмакуем и проглотим наш изысканный жопный коктейль. Кстати, лапсик: помидорные шкурки, семечки и другие твёрдые кусочки дерьма мы называем cookies - печеньки. Ну что, идём, мой неистовый сексуалист?"
Ви відмовляєтесь - і отримуєте посилене покарання, бо щойно виявили гомофобію і дискримінували представника ЛГБТ. І взагалі ви печерна людина.
Ґабсурда? А до неї отак і доводять.
показати весь коментар
05.06.2021 19:02 Відповісти
К сожалению, Украина ещё долго будет отсталой аграрной страной, люди на Марс лететь собираются, а у нас до сих пор с дубиной за геями бегают.
показати весь коментар
05.06.2021 19:26 Відповісти
Я вас прошу. Кому воно треба за ними бігати?
Більше схоже на те, що вони самі бігають за людьми... із шкіряними дубінами...
показати весь коментар
05.06.2021 20:15 Відповісти
Перепрошую, але я ніколи не чув щоб хтось з ЛГБТ скоював напади на грунті сексуальних уподобань, проте повідомлення про напади та побиття людей з іншою орієнтацією з'являються регулярно.
показати весь коментар
05.06.2021 20:39 Відповісти
Нікого не б'ють за орієнтацію. Б'ють за відверту та недолугу пропаганду якихось "гендерів", які протирічать людській природі.
показати весь коментар
05.06.2021 21:43 Відповісти
Ви вважаєте бити людей за те чого не розумієш або не поділяєш є нормою?
показати весь коментар
05.06.2021 23:09 Відповісти
Почему не в выставленных фото ни Лещенко,ни его борчихи с пуйлом и Кадыровым,за те же права ЛГБТ, с лозунгами?Вот из за таких борцов,за деньги и гранты,бьют .
показати весь коментар
06.06.2021 15:15 Відповісти
Де з являються, в твоїх постах?
Кому вони треба...
показати весь коментар
05.06.2021 22:31 Відповісти
https://gay.org.ua/blog/2021/06/01/zvit-pro-zlochyny-na-grunti-nenavysti-vchinenih-za-oznakamy-sohi-v-ukraini-u-2020-r-dlia-shchorichnoho-zvitu-bdipl-obse/
показати весь коментар
05.06.2021 23:01 Відповісти
Навіщо мені ващі голубі трилери ...Х*йнею не страдайте.
показати весь коментар
05.06.2021 23:11 Відповісти
Перепрошую, але ви упереджені та не сприймаєте ніяких аргументів які йдуть в розріз з вашими упередженнями, втім саме так налаштована переважна більшість населення, тому я і стверджую що наше суспільство живе десь у 19 сторіччі.
показати весь коментар
05.06.2021 23:24 Відповісти
адресу я вже повідомив, не треба мені мізки полоскати
показати весь коментар
05.06.2021 23:34 Відповісти
Чому п.дари так ******* писати про минулі сторіччя? Роки та сторіччя - поняття глибоко відносні. А от тяга до **.і в сраку - це протиприродня річ на всі часи та віки.
показати весь коментар
06.06.2021 21:25 Відповісти
Подчистил настоящих пи..ров!!))))
показати весь коментар
05.06.2021 20:04 Відповісти
гендерна ідеологія з часом просунеться в школи і стане законом. в тому проблем, так насправді...і з часом дійде до абсурду https://credo.pro/2021/06/293010
показати весь коментар
05.06.2021 20:15 Відповісти
Вы чуваки не понимаете....Шоб привлечь внимание девушки,треба стать для неё незаметным.Лишь тогда она начинает,щось подозревать и накручивать себя.Мол,почему все вокруг меня,а он нет?!Так же и с ЛГБТ.Шоб они вас не беспокоили,треба просто стать для них незаметными.Или например из психологии..Все ведь понимают кроме совков,що секс есть?!Есть.Вот теперь скажите девушке,между прочим,шо никогда не испытывали оргазма при минете.И девушка будет сутками об этом думать и доказать вам,шо оргазм от минета возможен. "Хочу бути в безпеці, будучи собою", - представники ЛГБТ під Офісом президента вимагали посилити покарання за дискримінацію - Цензор.НЕТ 5483
показати весь коментар
05.06.2021 20:49 Відповісти
а ты Санек прав.это на них действует.не всегда конешно но действует.
показати весь коментар
05.06.2021 21:17 Відповісти
Действует как на рыбалке.Одной закинул мысль,считай шо прикормил "Хочу бути в безпеці, будучи собою", - представники ЛГБТ під Офісом президента вимагали посилити покарання за дискримінацію - Цензор.НЕТ 8250
показати весь коментар
05.06.2021 21:44 Відповісти
Да, только ведь они для избиения себя специально нанимают мордоворотов чтоб нужную картинку создать.
показати весь коментар
05.06.2021 21:52 Відповісти
Та забуть ты о них.Тот кто сосёт будет сосать,не смотря на всякие парады и запреты.Это родовой геном.Ну когда медики допрут,менять пол ребёнка в утробе жены у тебя спросят разрешение "Хочу бути в безпеці, будучи собою", - представники ЛГБТ під Офісом президента вимагали посилити покарання за дискримінацію - Цензор.НЕТ 7500
показати весь коментар
05.06.2021 22:20 Відповісти
Саша,три семерки,ну зачем говорить штампами и отрывками из цитат?Это я о сексе в совке,он же СССР...Киссинджер, приблизительно" к его цитате сказал так,восхищаясь советским человеком" "...у них ,совков,нет секса,у них есть любовь..."С остальным,что ты говоришь,я полностью согласен.
показати весь коментар
06.06.2021 15:11 Відповісти
надо ввести уголовную ответственность за пропаганду,символику и любого рода публичного проявления питарстии,

"Хочу бути в безпеці, будучи собою", - представники ЛГБТ під Офісом президента вимагали посилити покарання за дискримінацію - Цензор.НЕТ 9755
показати весь коментар
05.06.2021 20:51 Відповісти
Ну прикинь,какая пропаганда гомофобии была в СССР,а президиум,бомонд,культура сплошные скрытые пи.орасы "Хочу бути в безпеці, будучи собою", - представники ЛГБТ під Офісом президента вимагали посилити покарання за дискримінацію - Цензор.НЕТ 390
показати весь коментар
05.06.2021 21:00 Відповісти
от скрытых бидарасов польза,оно могут Штирлицами работать,а которые на плащади хотят долбится в дупло,на каменоломни или разминирование минных полей

"Хочу бути в безпеці, будучи собою", - представники ЛГБТ під Офісом президента вимагали посилити покарання за дискримінацію - Цензор.НЕТ 8526
показати весь коментар
05.06.2021 21:06 Відповісти
Если глобалистам надо убить экономику, осуществить управляемый кризис, они заставляют сидеть на самоИЗОЛЯЦИИ вплоть до разгона дубинками и водометами. А где нужно депопулировать массы народа, они ИЗОЛЯЦИЮ здоровых людей от дегенератов устраняют тоже дубинками и БТР-ами. И в обоих случаях это конечно же заваривается под привкусом благих намерений.
показати весь коментар
05.06.2021 20:58 Відповісти
Кропоткин камрад,вы ли это? "Хочу бути в безпеці, будучи собою", - представники ЛГБТ під Офісом президента вимагали посилити покарання за дискримінацію - Цензор.НЕТ 4697
показати весь коментар
05.06.2021 21:04 Відповісти
Не знаем таких, но аж интересно прочитать на что похоже.
показати весь коментар
05.06.2021 21:17 Відповісти
Кропоткин сподвижник идеи анархии.Вдохновитель батьки Махно "Хочу бути в безпеці, будучи собою", - представники ЛГБТ під Офісом президента вимагали посилити покарання за дискримінацію - Цензор.НЕТ 8160
показати весь коментар
05.06.2021 21:19 Відповісти
Ну раз Махно на красных глобалистов ишачил, то значит что-то не так или с Кропоткиным или с вдохновлением.
показати весь коментар
05.06.2021 21:45 Відповісти
Почему не так?Коммунисты обещали землю,що Махно принял и был обманут.А Кропоткин такой себе мыслитель,як Гудков при царе Пуйле.Правда Гудков не берёт идей Кропоткина..Честно говоря мне самому идеи Кропоткина как и Маркиза Де Санда,реализованы сегодня в ОРДЛО "Хочу бути в безпеці, будучи собою", - представники ЛГБТ під Офісом президента вимагали посилити покарання за дискримінацію - Цензор.НЕТ 1503
показати весь коментар
05.06.2021 21:58 Відповісти
Кто прикармливает петушню ?
показати весь коментар
05.06.2021 21:11 Відповісти
Дегенерацией украинского народа традиционно заведуют особоизбранные.
"Хочу бути в безпеці, будучи собою", - представники ЛГБТ під Офісом президента вимагали посилити покарання за дискримінацію - Цензор.НЕТ 9244
показати весь коментар
05.06.2021 21:50 Відповісти
уголовную ответственность за пропаганду,символику и любого рода публичного проявления **********, с обязательной стерилизацией и лоботомией преступника !

"Хочу бути в безпеці, будучи собою", - представники ЛГБТ під Офісом президента вимагали посилити покарання за дискримінацію - Цензор.НЕТ 7624
показати весь коментар
05.06.2021 21:19 Відповісти
На Заході вже обережно педофілів починають виправдовувати в ЗМІ. Типу, це не вони винуваті, а матінка-природа.

Все заради руйнування інституту здорової родини як єдиного адекватного способу продовження роду людського.
показати весь коментар
05.06.2021 21:45 Відповісти
пацюк, втретє стверджує дане фуфло, але не надає посилання.
показати весь коментар
07.06.2021 11:25 Відповісти
Ой млять, тут полномасштабная война более чем реальна, а эти о своих жопах, людям покоя не дают.
показати весь коментар
05.06.2021 21:49 Відповісти
Браття по розуму Зе клоуна ... "Хочу бути в безпеці, будучи собою", - представники ЛГБТ під Офісом президента вимагали посилити покарання за дискримінацію - Цензор.НЕТ 2303
Мітінг закінчиться, транспоранти покладуть і підуть грощі з карток знімати за вихід на мітінг.
показати весь коментар
05.06.2021 22:28 Відповісти
"Хочу бути в безпеці, будучи собою"

Под таким лозунгом в Украине может выходить любой кто не в ментовской системе. Тут для обычных людей закон не работает, а они хотят какой то еще дополнительный.
показати весь коментар
05.06.2021 22:40 Відповісти
Коли ця меншість стане більшістю, тоді ви станете меншістю.... Закони природи вони вічні і їх на відміну від людських відмінити не можна.
показати весь коментар
06.06.2021 10:47 Відповісти
"заднєпривідні" активувались не на жарт...
Мабуть це черговий P.R. хід ФСБ у їх масований ІПСО.
показати весь коментар
06.06.2021 11:30 Відповісти
До цього була "гола" фотосесія у Дабаї - все щоб виставити Україну содомом
показати весь коментар
06.06.2021 16:39 Відповісти
Хто ж заважає тим під.рам довбатися в очко дома?
показати весь коментар
06.06.2021 13:22 Відповісти
У сердешних дупа болить за країну "Хочу бути в безпеці, будучи собою", - представники ЛГБТ під Офісом президента вимагали посилити покарання за дискримінацію - Цензор.НЕТ 1873
показати весь коментар
06.06.2021 16:38 Відповісти
эти активисты напоминают донецких сепаратистов, только сепарам мешали несуществующие "бандеровцы", а этим - "радикалы". Ну любят они не так как все, та и любите себе дальше, мне и моим друзьям по большому счету до лампочки, я не слышал ни от одного человека в своей жизни, чтобы кто-то предлагал их бить. То, что их часто не берут на работу - это не дискриминация, дело в том, что они очень любят поговорить о себе, как и веганы, они навязывают свою нахрен никому не нужную точку зрения, даже если их никто не спрашивал, очень мешают. Тихие гомосеки нормально работают, никому о себе не заявляют, просто живут и не мешают другим, такие, а их большинство тихих, на митинги не ходят, одного такого я знаю лично
показати весь коментар
06.06.2021 16:48 Відповісти
Комсомольска шантрапа. Сто років тому їхнім пролетаріатом були голодрапці, зараз гоміки
показати весь коментар
06.06.2021 19:03 Відповісти
Тепер я знаю, хто я - радикальний консерватор. Ще й пишаюсь цим . ))
показати весь коментар
06.06.2021 21:19 Відповісти
Это болезнь ! Никак иначе ! Психически больные люди !
показати весь коментар
06.06.2021 22:38 Відповісти
Если какой-нибудь ЛГБТ-активист удумает пройти мимо моего дома так, что будет видна его принадлежность к заднеприводным пидагогам, он сразу же на собственном хребте узнает, почему я не поставил на лопаты мною опрометчиво приобретённые черенки из бука (очень тяжёлые и не ломаются).
показати весь коментар
07.06.2021 11:38 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 