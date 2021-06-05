На трасі під Рівним сталася смертельна ДТП - загинуло 2 людини, 2 зазнали травм, - ДСНС. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
На трасі Київ-Чоп у Рівненському районі сталася смертельна ДТП.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДСНС.
"ДТП сталася за участю 2 автомобілів марок Mitsubishi Outlender і Seat Inca. Унаслідок ДТП 2 людини загинули на місці події (водій і пасажир автомобіля Seat Inca) та 2 зазнали травм (водій автомобіля Mitsubishi Outlender і пасажир автомобіля Seat Inca). Травмованих госпіталізовано в лікувальні заклади міста Рівне", - наголошується в повідомленні.
Топ коментарі
+5 jklpqrs
показати весь коментар05.06.2021 14:19
+3 Хм e927b159
показати весь коментар05.06.2021 14:28
+1 Лаур
показати весь коментар05.06.2021 15:23
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Патрульні наздогнали його та склали на водія відповідні адмінматеріали. Від'їхавши від місця оформлення правопорушення, патрульні стали свідками ДТП за участі цього ж транспортного засобу.
Слідчо-оперативна група встановила, що водій автомобіля «Seat», 70-річний рівнянин, виїхав на зустрічну смугу, де допустив лобове зіткнення із кросовером Mitsubishi Outlander під керуванням 61-річного жителя міста Кривий Ріг.
Унаслідок ДТП кермувальник та 66-річна пасажирка Seat, жителька Квасилова, загинули на місці події.
Іще один пасажир цього авто, 37-річний рівнянин, від отриманих травм помер в реанімаційному відділенні.
Водій Mitsubishi з діагнозом політравма госпіталізований.