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ДТП (4211) Рівненщина (908) ДСНС (4461)

На трасі під Рівним сталася смертельна ДТП - загинуло 2 людини, 2 зазнали травм, - ДСНС. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

На трасі Київ-Чоп у Рівненському районі сталася смертельна ДТП.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДСНС.

"ДТП сталася за участю 2 автомобілів марок Mitsubishi Outlender і Seat Inca. Унаслідок ДТП 2 людини загинули на місці події (водій і пасажир автомобіля Seat Inca) та 2 зазнали травм (водій автомобіля Mitsubishi Outlender і пасажир автомобіля Seat Inca). Травмованих госпіталізовано в лікувальні заклади міста Рівне", - наголошується в повідомленні.

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На трасі під Рівним сталася смертельна ДТП - загинуло 2 людини, 2 зазнали травм, - ДСНС 01
На трасі під Рівним сталася смертельна ДТП - загинуло 2 людини, 2 зазнали травм, - ДСНС 02
На трасі під Рівним сталася смертельна ДТП - загинуло 2 людини, 2 зазнали травм, - ДСНС 03
На трасі під Рівним сталася смертельна ДТП - загинуло 2 людини, 2 зазнали травм, - ДСНС 04
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Топ коментарі
+5
Рябаты, не склоняйте название города. Или Ровно, або Рівне. Під Рівне, под Ровно. Но не Ривным, это ерунда. Уже трое погибли, один умер в больнице.
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05.06.2021 14:19
+3
Они сделали ошибку только в том, что написали под Ривным, это не правильно, правильно под Ривне. А город называется Ривне (Рівне). Как по украинский так и по русски.
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05.06.2021 14:28
+1
окружная.. там , плять , тоже вместо двух в одну сторону типа полторы , на фото видно , обгон проблемно почти везде сплошная и встречный ... идут на обгон через сплошную вот и результат... сделали бы по две полосы всё было бы на много проще и быстрее..
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05.06.2021 15:23
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Рябаты, не склоняйте название города. Или Ровно, або Рівне. Під Рівне, под Ровно. Но не Ривным, это ерунда. Уже трое погибли, один умер в больнице.
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05.06.2021 14:19 Відповісти
Они сделали ошибку только в том, что написали под Ривным, это не правильно, правильно под Ривне. А город называется Ривне (Рівне). Как по украинский так и по русски.
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05.06.2021 14:28 Відповісти
Саме так...
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05.06.2021 17:20 Відповісти
Там редактори копіпастори іп перекладач гугл. Не звертайте уваги панове
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05.06.2021 17:46 Відповісти
Почему там так часто гибнут?
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05.06.2021 14:40 Відповісти
окружная.. там , плять , тоже вместо двух в одну сторону типа полторы , на фото видно , обгон проблемно почти везде сплошная и встречный ... идут на обгон через сплошную вот и результат... сделали бы по две полосы всё было бы на много проще и быстрее..
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05.06.2021 15:23 Відповісти
Полосы встречного направления разделены прерывистой полосой, а край проезжей полосы отделен сплошной, которую пересекать можно.
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05.06.2021 22:18 Відповісти
по фотографиям определил... ? и водитель сеата тоже думал шо сплошную пересекать можно...
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06.06.2021 13:53 Відповісти
Для обочины много места отделенного сплошной полосой, для маршрутных транспортных средств тоже мало полосы, для велосипедистов само раз, но не то шо ты говоришь.
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06.06.2021 20:36 Відповісти
водители , которые там ездят поняли о чём я говорю..
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06.06.2021 22:40 Відповісти
Нихера не понял.
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06.06.2021 22:53 Відповісти
Тому що літають як навіженні ! Банальне перевищення швидкості !
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05.06.2021 17:27 Відповісти
а потому, что таможни и границы отбирают у нас время.. и потом приходится гонять. Тупой навигатор показывает время в пути по средней скорости а простои и границы это изобретение пидаров-убийц. На трасі під Рівним сталася смертельна ДТП - загинуло 2 людини, 2 зазнали травм, - ДСНС - Цензор.НЕТ 9967
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05.06.2021 23:12 Відповісти
Перед автотрощею автомобіль Seat Inca потрапив у поле зору екіпажу патрульних поліцейських за перевищення швидкості. Утім, вимогу про зупинку водій проігнорував.
Патрульні наздогнали його та склали на водія відповідні адмінматеріали. Від'їхавши від місця оформлення правопорушення, патрульні стали свідками ДТП за участі цього ж транспортного засобу.
Слідчо-оперативна група встановила, що водій автомобіля «Seat», 70-річний рівнянин, виїхав на зустрічну смугу, де допустив лобове зіткнення із кросовером Mitsubishi Outlander під керуванням 61-річного жителя міста Кривий Ріг.
Унаслідок ДТП кермувальник та 66-річна пасажирка Seat, жителька Квасилова, загинули на місці події.
Іще один пасажир цього авто, 37-річний рівнянин, від отриманих травм помер в реанімаційному відділенні.
Водій Mitsubishi з діагнозом політравма госпіталізований.
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05.06.2021 15:50 Відповісти
если так , то где сидел третий , "сеат" вроде ж не пассажир...?
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05.06.2021 17:26 Відповісти
та где то же был.в запорожец то семеро помещаются.
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05.06.2021 17:49 Відповісти
В сеате и сидел
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05.06.2021 18:52 Відповісти
Менты вывели из себя и он психанул.
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05.06.2021 19:25 Відповісти
 
 