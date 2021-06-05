На трасі під Рівним сталася смертельна ДТП - загинуло 2 людини, 2 зазнали травм, - ДСНС. ФОТО

На трасі Київ-Чоп у Рівненському районі сталася смертельна ДТП.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДСНС.

"ДТП сталася за участю 2 автомобілів марок Mitsubishi Outlender і Seat Inca. Унаслідок ДТП 2 людини загинули на місці події (водій і пасажир автомобіля Seat Inca) та 2 зазнали травм (водій автомобіля Mitsubishi Outlender і пасажир автомобіля Seat Inca). Травмованих госпіталізовано в лікувальні заклади міста Рівне", - наголошується в повідомленні.

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