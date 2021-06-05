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пам'ять (1149) Слов'янськ (508)

Пам'ять загиблих у 2014-му членів екіпажу збитого російськими терористами літака-розвідника Ан-30Б вшанували під Слов'янськом. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж Війна в Україні

У Донецькій області вшанували пам'ять героїв-льотчиків Ан-30Б, загиблих 6 червня 2014 року поблизу села Пришиб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру Донецької облдержадміністрації.

"Хвилиною мовчання та покладанням квітів вшанували пам’ять загиблих льотчиків літака АН-30Б, що був збитий над Слов’янськом 6 червня 2014 року, учасники меморіального заходу біля пам’ятного знаку "Скорботний янгол" у Святогірській територіальній громаді", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що також у пам'ять про загиблих над "Скорботним ангелом" пролетів військовий вертоліт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліцейські вшанували пам'ять Героїв України Кульчицького та Соколенка на Личаківському кладовищі у Львові, - Нацполіція. ФОТО

У заході взяли участь заступник голови Донецької облдержадміністрації Вадим Філашкін разом з заступником Командувача об’єднаних сил з авіації та протиповітряної оборони-начальником авіації та протиповітряної оборони генерал-майором Іваном Теребухою, заступником Командувача об’єднаних сил полковником Григорієм Токарем та громадськістю.

Память загиблих у 2014-му членів екіпажу збитого російськими терористами літака-розвідника Ан-30Б вшанували під Словянськом 01
Память загиблих у 2014-му членів екіпажу збитого російськими терористами літака-розвідника Ан-30Б вшанували під Словянськом 02
Память загиблих у 2014-му членів екіпажу збитого російськими терористами літака-розвідника Ан-30Б вшанували під Словянськом 03
Память загиблих у 2014-му членів екіпажу збитого російськими терористами літака-розвідника Ан-30Б вшанували під Словянськом 04
Память загиблих у 2014-му членів екіпажу збитого російськими терористами літака-розвідника Ан-30Б вшанували під Словянськом 05
Память загиблих у 2014-му членів екіпажу збитого російськими терористами літака-розвідника Ан-30Б вшанували під Словянськом 06
Память загиблих у 2014-му членів екіпажу збитого російськими терористами літака-розвідника Ан-30Б вшанували під Словянськом 07
Память загиблих у 2014-му членів екіпажу збитого російськими терористами літака-розвідника Ан-30Б вшанували під Словянськом 08

У ОДА нагадали, 6 червня 2014 року літак-розвідник АН-30Б з бортовим номером "80 жовтий" зі складу транспортної авіації ПС ЗС, яким керував підполковник Костянтин Могилко, виконував розвідувальний політ в районі міста Слов’янськ Донецької області. В екіпажі було вісім осіб. О 17 годині на висоті 4050 метрів, яка вважається безпечною, у літак влучила ракета, що була випущена російськими окупаційними військами з переносного ракетно-зенітного комплексу. Ціною власного життя екіпажу вдалося скерувати літак за межі населеного пункту. Машина впала під кутом 80 градусів, північніше Слов'янська, біля села Пришиб.

Внаслідок трагедії загинули п'ять членів екіпажу: командир літака Костянтин Могилко, борттехнік Павло Дришлюк, бортмеханік Олексій Потапенко, оператор фотозйомки Сергій Камінський та радист Володимир Момот. Врятувались, зістрибнувши з парашутом, лейтенанти Кирило Крамарев і Василь Полажинець та штурман-інструктор підполковник Сергій Ніколаєв.

Також читайте: Сьома річниця трагедії: на місці падіння збитого російськими терористами Мі-8 біля Слов'янська відбулися жалобні заходи. ФОТОрепортаж
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Топ коментарі
+21
Гореть козломордым и тут и в аду...
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05.06.2021 17:13
+19
Память погибших в 2014 году членов экипажа сбитого российскими террористами самолета-разведчика Ан-30Б почтили под Славянском - Цензор.НЕТ 3027

ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ...
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05.06.2021 17:17
+12
лицемерие -для картинки чтут героев а на деле сепарню поощряют-твари зэ-быдлячьи
Пам'ять загиблих у 2014-му членів екіпажу збитого російськими терористами літака-розвідника Ан-30Б вшанували під Слов'янськом - Цензор.НЕТ 3383
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05.06.2021 17:24
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Гореть козломордым и тут и в аду...
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05.06.2021 17:13 Відповісти
Память погибших в 2014 году членов экипажа сбитого российскими террористами самолета-разведчика Ан-30Б почтили под Славянском - Цензор.НЕТ 3027

ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ...
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05.06.2021 17:17 Відповісти
как живут их семьи?, какие улицы названы?, мемориальные доски?
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05.06.2021 17:24 Відповісти
лицемерие -для картинки чтут героев а на деле сепарню поощряют-твари зэ-быдлячьи
Пам'ять загиблих у 2014-му членів екіпажу збитого російськими терористами літака-розвідника Ан-30Б вшанували під Слов'янськом - Цензор.НЕТ 3383
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05.06.2021 17:24 Відповісти
А тим часом є інфа ,
що зе-чмо годину тому цибало на сцені (Ліга Сміху).
В країні триває війна, люди вмирають від пандемії…
А лідор тішиться😡😡😡😡
Щоб ви падли вже наржались🤢і повиздихали від сміху 🤮
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05.06.2021 17:57 Відповісти
Та с этим торчком еще в 19 было понятно. Меня больше интересуют 26%. Вот где самые настоящие обдолбанные. Только непонятно чем. Блин, серьезно, ну вот что им в "кайф". Зевлада скоро штрафы за своевременную оплату бешенной коммуналки введет и арест за ношение маски, а им нравится...
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05.06.2021 18:12 Відповісти
Чем почтили? Мента предателя вернувшегося через 7 лет на высокую должность восстановив?
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05.06.2021 19:34 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЯМ
Пам'ять загиблих у 2014-му членів екіпажу збитого російськими терористами літака-розвідника Ан-30Б вшанували під Слов'янськом - Цензор.НЕТ 972
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05.06.2021 19:42 Відповісти
самолёт был сбит на третий день (он тупо летал над городом наверника делал топографию}. интересно какой баран послал ребят на смерть? карачун контролировал весь город. А сколько пидоров орало ура когда сбили самолёт до сих пор тошнит они до сих пор рядом живут и даже здесь фейсбуке зувут твари клюський мир в мой город.
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05.06.2021 20:36 Відповісти
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглим за Батьківщину Героям...Пам'ять загиблих у 2014-му членів екіпажу збитого російськими терористами літака-розвідника Ан-30Б вшанували під Слов'янськом - Цензор.НЕТ 5445
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05.06.2021 22:08 Відповісти
А где "людишки", ради которых гибнут украинские воины?, по-прежнему ждут прихода руSSкого мира?
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06.06.2021 03:02 Відповісти
 
 