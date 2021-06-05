13-річна дівчинка загинула, зірвавшись із стіни напівзруйнованого будинку в Лисичанську. ФОТО

У Лисичанську Луганської області 13-річна дівчинка померла в результаті падіння зі зруйнованої стіни покинутого будинку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні відділу комунікації поліції Луганській області.

Наразі встановлено, що 13-річна дівчина разом зі своїм 16-річним товаришем гуляли у занедбаній будівлі на вул. Глінки м. Лисичанська. Піднявшись на 2-3 поверх, дівчинка намагалася пройти зруйнованою стіною, але не втрималась і впала. Від тілесних ушкоджень дитина померла на місці.

В рамках кримінального провадження, розпочатого за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство з позначкою "нещасний випадок") тривають слідчі дії.

У поліції закликають батьків і всіх дорослих попереджати дітей про небезпеку, які можуть спіткати їх в недобудовах, зруйнованих спорудах і промислових зонах.

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