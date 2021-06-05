13-річна дівчинка загинула, зірвавшись із стіни напівзруйнованого будинку в Лисичанську. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
У Лисичанську Луганської області 13-річна дівчинка померла в результаті падіння зі зруйнованої стіни покинутого будинку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні відділу комунікації поліції Луганській області.
Наразі встановлено, що 13-річна дівчина разом зі своїм 16-річним товаришем гуляли у занедбаній будівлі на вул. Глінки м. Лисичанська. Піднявшись на 2-3 поверх, дівчинка намагалася пройти зруйнованою стіною, але не втрималась і впала. Від тілесних ушкоджень дитина померла на місці.
В рамках кримінального провадження, розпочатого за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство з позначкою "нещасний випадок") тривають слідчі дії.
У поліції закликають батьків і всіх дорослих попереджати дітей про небезпеку, які можуть спіткати їх в недобудовах, зруйнованих спорудах і промислових зонах.
Будь ласка, зачекайте...
интернет загнал всех по своим личным очагам
три ночи его тащили с ила колодца.
почему дети стран центра европы спокойнее, увереннее и не стремятся что-то кому-то доказывать-демонстрировать..??? = вопрос риторики...
https://www.youtube.com/watch?v=NX7QNWEGcNI
Це круто, хоча без підготовки травмонебезпечно, а інколи смертельно небезпечно. Проте я в свої 50 після шести загиблих товаришів-екстрімерів і численних травм які на щастя були операбельними, зробив певні висновки. Роблю те, чого не роблять інші батьки. Замість впусту їздити по вухам сину, вчу техніці безпеки, як правильно витягти зі стени товариша, як кріпити мотузки на страховку, як поводити себе з вибохонебезпечними речовинами, і так далі. І тьху-тьху, є результат, він все одно лізе на дерево, це природньо, але тримається правила трьох точок опори, надійних зачепів, і так далі. Якби ми всі замість нудного буботіння на тему небезпеки, пояснювали підліткам правила гри, таких випадків було б мінімум.
и да - детей тянет в такие "таинственные" места в поисках экстрима, мы тоже в свои годы лазили на полуразрушенную водокачку и не только, повезло, что тогда никто не пострадал.
Есть подростковый "экстрим", а есть тупой идиотизм.