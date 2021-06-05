УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4847 відвідувачів онлайн
Новини Фото ПодіїФоторепортаж
10 574 17
діти (4405) Лисичанськ (273) Нацполіція (13932)

13-річна дівчинка загинула, зірвавшись із стіни напівзруйнованого будинку в Лисичанську. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

У Лисичанську Луганської області 13-річна дівчинка померла в результаті падіння зі зруйнованої стіни покинутого будинку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні відділу комунікації поліції Луганській області.

Наразі встановлено, що 13-річна дівчина разом зі своїм 16-річним товаришем гуляли у занедбаній будівлі на  вул. Глінки м. Лисичанська. Піднявшись на 2-3 поверх, дівчинка намагалася пройти зруйнованою стіною, але не втрималась і впала. Від  тілесних ушкоджень дитина померла на місці. 

В рамках кримінального провадження, розпочатого за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство з позначкою "нещасний випадок") тривають слідчі дії.

У поліції закликають батьків і всіх дорослих попереджати дітей про небезпеку, які можуть спіткати їх в недобудовах, зруйнованих спорудах і промислових зонах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Харківський 11-класник "заради популярності" погрожував терактами в школах, як у російській Казані

13-річна дівчинка загинула, зірвавшись із стіни напівзруйнованого будинку в Лисичанську 01
13-річна дівчинка загинула, зірвавшись із стіни напівзруйнованого будинку в Лисичанську 02
13-річна дівчинка загинула, зірвавшись із стіни напівзруйнованого будинку в Лисичанську 03

Також читайте: Від початку війни на Донбасі загинули 152 дитини, 146 - зазнали поранення
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+6
А не помог ли ей в этом её товарищ 16-и летний, вот в чём вопрос???
показати весь коментар
05.06.2021 17:42
+4
взрослые - это выжившие дети
показати весь коментар
05.06.2021 23:22
+3
ужас. Соболезнования родителям.
и да - детей тянет в такие "таинственные" места в поисках экстрима, мы тоже в свои годы лазили на полуразрушенную водокачку и не только, повезло, что тогда никто не пострадал.
показати весь коментар
05.06.2021 18:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А не помог ли ей в этом её товарищ 16-и летний, вот в чём вопрос???
показати весь коментар
05.06.2021 17:42 Відповісти
сколько их, заброшенных и полуразрушенных, бывших очагов культуры по нашим городам и селам...
интернет загнал всех по своим личным очагам
показати весь коментар
05.06.2021 17:43 Відповісти
Это все Ахметов! Это клуб завода Редких газов..который купил Ахметов..но вот клуб ему оказался не нужен..но и городу не отдал....А какой был клуб.!!!.Десятки детских кружков,кинотеатр.Танцплощадка летняя и танцзал внутири..парк вокруг клуба.библиотека была шикарная..буфет . Стрелковй тир в подвале..полы паркет..на первом этаже шлифованый бетон.Красивое эстэтически здание.Все детсво и юность в 70-80х я провел в этом клубе
показати весь коментар
05.06.2021 20:38 Відповісти
Ну а нам лапшу вішали, що от після приватизації заживемо)
показати весь коментар
06.06.2021 09:51 Відповісти
ПРИВІТ ТОВАРИШУ... ЖАЛЬ.....
показати весь коментар
05.06.2021 17:44 Відповісти
Кузен мой, Витяня, мечтал быть канатоходцем,
три ночи его тащили с ила колодца.
показати весь коментар
05.06.2021 17:50 Відповісти
горе...- но вот пытання- что так тянет наших детей в руины и экстрим..???- раньше казали- виноваты семья и школа.., а счас шо???
почему дети стран центра европы спокойнее, увереннее и не стремятся что-то кому-то доказывать-демонстрировать..??? = вопрос риторики...
показати весь коментар
05.06.2021 18:06 Відповісти
Ви просто не в курсі, чим живе молодь в інших країнах, тим же самим.
https://www.youtube.com/watch?v=NX7QNWEGcNI
Це круто, хоча без підготовки травмонебезпечно, а інколи смертельно небезпечно. Проте я в свої 50 після шести загиблих товаришів-екстрімерів і численних травм які на щастя були операбельними, зробив певні висновки. Роблю те, чого не роблять інші батьки. Замість впусту їздити по вухам сину, вчу техніці безпеки, як правильно витягти зі стени товариша, як кріпити мотузки на страховку, як поводити себе з вибохонебезпечними речовинами, і так далі. І тьху-тьху, є результат, він все одно лізе на дерево, це природньо, але тримається правила трьох точок опори, надійних зачепів, і так далі. Якби ми всі замість нудного буботіння на тему небезпеки, пояснювали підліткам правила гри, таких випадків було б мінімум.
показати весь коментар
06.06.2021 03:51 Відповісти
До речі , саме цьому вчать пластунів , ви розумний батько !
показати весь коментар
06.06.2021 11:42 Відповісти
Парня, наверное, посодят. Потому-что то ли он "гулял", то ли несовершеннолетний "ребенок гулял" с парнем. А это статья "за растление". Прямо вижу, как все парня на портянки порвут. Девушки-пенсионерки начнут слезу пускать сейчас и спермотоксикозников хаять. Вот - скажут - девка аж на стенку полезли. И даже сорвалась, а эта сволочь... и т.п.
показати весь коментар
05.06.2021 18:44 Відповісти
ужас. Соболезнования родителям.
и да - детей тянет в такие "таинственные" места в поисках экстрима, мы тоже в свои годы лазили на полуразрушенную водокачку и не только, повезло, что тогда никто не пострадал.
показати весь коментар
05.06.2021 18:59 Відповісти
Парень должен был смотреть где они лазят, тем более он старше.
Есть подростковый "экстрим", а есть тупой идиотизм.
показати весь коментар
05.06.2021 19:18 Відповісти
Вы думаете 4-о детей , сбитые на Луганщине днем гуляли в парке? В 23 ночи 12-15летние шли по трассе , а родителям по барабану , где их дети!
показати весь коментар
05.06.2021 19:31 Відповісти
взрослые - это выжившие дети
показати весь коментар
05.06.2021 23:22 Відповісти
Можно подумать вы сами не лазили...
показати весь коментар
06.06.2021 11:19 Відповісти
 
 