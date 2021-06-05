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Луганщина (4420) розмінування (759)

Луганщину розміновуватимуть удвічі більше груп піротехніків. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

Ще 8 груп мінерів розгорнуто в цьому році в Луганській області. Додатково до шести, які працювали раніше.

Як повідомляє в фейсбуці "Данська Рада у справах біженців - Данська Група з розмінування" (DRC-DDG), це стане можливим завдяки підтримці урядів США і Німеччини, інформує Цензор.НЕТ.

Тим часом, очищати від мін і вибухонебезпечних пережитків війни територію в Луганській області продовжують піротехніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Перед початком робіт вони пройшли тренінг від DRC-DDG.

Як зазначається, поблизу лінії зіткнення така робота ще більше ускладнюється через можливі обстріли.

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За даними DRC-DDG, з липня 2014 року на сході України піротехніки ДСНС вилучили та знешкодили понад 222 тисячі вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, за даними СММ ОБСЄ, міни, боєприпаси (НРБ) що не розірвалися, та інші вибухонебезпечні предмети стали основною причиною смертей і поранень мирних жителів в охоплених збройним конфліктом районах Донбасу.

Луганщину розміновуватимуть удвічі більше груп піротехніків 01
Луганщину розміновуватимуть удвічі більше груп піротехніків 02
Луганщину розміновуватимуть удвічі більше груп піротехніків 03
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Топ коментарі
+9
А ещё быстрее разминировать, если пустить туда ОПЗЖ
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05.06.2021 23:17
+6
А зачем разминировать, что Россия вернула Украине контроль над границей?... плотные минные поля защищают нашу страну от агрессии со стороны России зачем их убирать?
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05.06.2021 23:21
+2
Много было рассказов на тематику сталкерства в зоне отчуждения вокруг ЧАЭС.
Походу, это рассказы про лугандон.
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05.06.2021 23:19
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А ещё быстрее разминировать, если пустить туда ОПЗЖ
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05.06.2021 23:17 Відповісти
Много было рассказов на тематику сталкерства в зоне отчуждения вокруг ЧАЭС.
Походу, это рассказы про лугандон.
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05.06.2021 23:19 Відповісти
"благодаря поддержке правительств США и Германии"

где видосик Зели о победе над минными полями?
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05.06.2021 23:20 Відповісти
-- видуня будет про бои за город Вашингтон и за победу над Германией...*)
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06.06.2021 00:48 Відповісти
А зачем разминировать, что Россия вернула Украине контроль над границей?... плотные минные поля защищают нашу страну от агрессии со стороны России зачем их убирать?
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05.06.2021 23:21 Відповісти
А для чого ж тоді Зеля мости та дороги будує на Лоханщині?
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05.06.2021 23:29 Відповісти
Він щось будує? -- він рахує...*)
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06.06.2021 00:56 Відповісти
Коц -- ты поц в этом деле! -- ...разминирование, это не только от мин, которых понатыкано куда нипопадя, как у тебя волосов на голове, а ещё и от всяких-разных взрывоопасных предметов -- которых, в три раза больше, чем тех же твоих волосов -- но уже, по всему твоему телу...*)
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06.06.2021 00:54 Відповісти
Щоб ху-лу легше було загарбати всю Україну. Я б просто закрив ту зону і все. Хто поперся - його проблеми.
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06.06.2021 08:41 Відповісти
Сепари з рашисстами мінують з свого боку а янєлохМнє42 тут розмінування робить.... п#дло!
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05.06.2021 23:38 Відповісти
(DRC-DDG), это станет возможным благодаря поддержке правительств США и Германии
-- а не России и Беларуси, кстати...
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06.06.2021 00:45 Відповісти
Щоб ху-лу легше було загарбати всю Україну. Дякуємо за підтримку ху-ла.
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06.06.2021 08:42 Відповісти
Рано.
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06.06.2021 09:23 Відповісти
 
 