Пожежа сталася вночі в одеському гуртожитку: евакуювали 106 осіб, один студент постраждав. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
Сьогодні вночі в одному з гуртожитків Одеси сталася пожежа. Рятувальники евакуювали 106 осіб. Один студент постраждав. Він у стані середньої тяжкості, з діагнозом "опіки верхніх дихальних шляхів, отруєння продуктами горіння" його доставлено в лікарню.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДСНС.
Повідомляється, що 6 червня у 00:52 в Службу порятунку "101" надійшло повідомлення про загорання в гуртожитку Одеського національного медичного університету на вулиці Маршала Малиновського.
"Після прибуття на місце виклику рятувальників було встановлено загоряння в кімнаті на третьому поверсі п'ятиповерхової будівлі гуртожитку. Адміністрацією гуртожитку до прибуття підрозділів ДСНС евакуйовані 106 осіб. Унаслідок пожежі постраждав студент, якого у стані середньої тяжкості з діагнозом "опіки верхніх дихальних шляхів, отруєння продуктами горіння" госпіталізовано до медичного закладу", - сказано в повідомленні.
Завдяки оперативним та злагодженим діям рятувальників вдалося запобігти поширенню вогню на інші кімнати. У 1:28 пожежу було локалізовано і о 1:40 ліквідовано на площі 25 кв м.
Причина пожежі та збитки встановлюються.
Від ДСНС до гасіння пожежі залучалися 11 одиниць пожежної техніки та 57 людей особового складу.
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