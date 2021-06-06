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тварини (334) Київ (13851) жорстокість (17)

"Я його виховував - я його і вб'ю!" - п'яний чоловік викинув собаку з вікна багатоповерхівки в Києві, він загинув. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Київські новини

У Солом'янському районі Києва п'яний чоловік викинув собаку з вікна своєї квартири - тварина загинула від травм.

Про це Аліна Нестерова, яка стала свідком інциденту, повідомила на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Спочатку це був просто п'яний гамір, а пізніше всі почули скавучання безневинної  жертви злочину. Близько першої години ночі було чути крики і шум за адресою: м. Київ, вул. Генерала Геннадія Воробйова, 13-В. П'яна компанія сперечалася між собою. Поки орієнтовно з четвертого поверху не випав собака. Господар, який був п'яним і вважав за можливе приймати рішення стосовно цього невинного життя, відмовлявся віддавати нам тварину, відмовлявся надавати їй допомогу. Кричав: "Це мій пес, я його виховував - я його і вб'ю!" - написала дівчина.

За її словами, щоб забрати тварину, довелося викликати поліцію.

"І поки уповноважені справлялися з п'яним чоловіком, ми повезли собаку в клініку. Але не встигли. Тварина померла дорогою туди. Ми не встигли врятувати її і надати допомогу. Але ми хочемо, щоб винний отримав покарання! Закликаємо всю спільноту, всіх, хто читає цей пост, всіх, кого це хвилює: поширюйте цю історію. Не дозволимо вбивці уникнути покарання", - зазначила Нестерова.

Я його виховував - я його і вбю! - пяний чоловік викинув собаку з вікна багатоповерхівки в Києві, він загинув 01
Я його виховував - я його і вбю! - пяний чоловік викинув собаку з вікна багатоповерхівки в Києві, він загинув 02

За її словами, наразі поліція "не проводить жодного розслідування і досі не розподілила справу на дільничного".

"На мої дзвінки щодо розподілу відповідають: "Зателефонуйте в понеділок". Так не має бути. Допоможіть нам домогтися справедливості. Поліція мусить негайно затримати злочинця і вжити щодо нього заходів. Але замість цього вони просто його відпустили", - наголошує дівчина.
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Топ коментарі
+46
Мразь паскудная, его самого следует выбросить с крыши этой многоэтажки, выживет- пускай живет
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06.06.2021 14:00
+26
Жахіття. бідна тваринка
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06.06.2021 14:02
+15
В этой стране законы для людей не работают, чего уж ждать, что они заработают для животных.
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06.06.2021 14:01
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поцли ты?! думаю да, раз такое пишешь. Земля круглая, и мир не без добрых людей, а такая фраза вернется обратно но уже иначе!
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06.06.2021 21:47 Відповісти
хамипоц- это ты. а думать- не твоя забота ибо нечем тебе, бобик. тебе можно только управлять чужими фразами и круглостью земли.

скажи-ка лучше для ясности, повелитель обраток, булгаковский профессор Преображенский тебе друг или враг?
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07.06.2021 12:05 Відповісти
Просто тебе НЕ понять.
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06.06.2021 23:32 Відповісти
хорошо, что есть ТЫ.

Ты все понимаешь вместо меня, только не можешь сказать, что именно.
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07.06.2021 12:08 Відповісти
Ужасно! Человек себя возомнил богом - хочет даёт жизнь, хочет - отнимает!
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06.06.2021 18:29 Відповісти
Ми колись погодились на таке після другої операції - теж овчарка тільки Колі . Півроку боролись , але коли 30 кг не може ходити без болю й тваринці 12 років . Це було 14 років тому , але й досі перед очами , як й здивованність одного з Бухари (охоронець з веблікарні) , який ніяк не міг зрозуміти як можно було витрачати тисячу баксів на операцію "за якусь собаку" ...
Так й казав , молвяв в деяких діти голодають , а ви на якусь собаку гроши витрачаєте .
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06.06.2021 18:31 Відповісти
Може він своїх дітей мав на увазі "Я його виховував - я його і вб'ю!" - п'яний чоловік викинув собаку з вікна багатоповерхівки в Києві, він загинув - Цензор.НЕТ 1927
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07.06.2021 22:42 Відповісти
я наоборот пьяный как добряшка а если буйный то держись от таких тварей
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06.06.2021 19:22 Відповісти
Це паскудна скотина, а не людина.
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06.06.2021 19:30 Відповісти
Сбросьте этого урода с крыши "Я його виховував - я його і вб'ю!" - п'яний чоловік викинув собаку з вікна багатоповерхівки в Києві, він загинув - Цензор.НЕТ 848
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06.06.2021 21:08 Відповісти
Конченный га---дон. Если убить человека карается. Даже если заслуживает. Но убить собаку и любое животное, которые любят нас, и мы для них как семья???????????? Сс----ка.
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06.06.2021 21:22 Відповісти
З'ївши по шмату роздертого тіла закатованих та вбитих тварин,сидять в коментарях "жівотних " жаліють. Не розумію в чому новина? Особисто я вбив не один десяток тварин і в новини не попав.
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06.06.2021 22:24 Відповісти
То якщо ти вбивця, не кажи за всіх. Ти своє ще отримаєш.
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07.06.2021 02:35 Відповісти
Що посієш, те і пожнеш, не горюй, може і тобі хтось яйця відріже, все можливе.
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07.06.2021 22:41 Відповісти
Що поросят розводиш? Ну це діло добре.
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24.07.2021 02:10 Відповісти
От всей души желаю, чтобы этому садисту какой-нибудь другой алкаш пырнул ножичком в брюхо.... И чтобы скорая к нему ехала несколько часов...
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06.06.2021 22:36 Відповісти
Ні. Так нормально жити не будете НІКОЛИ, від слова зовсім.
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07.06.2021 01:46 Відповісти
Так воно так і буде, бо що посієш, те і пожнеш...
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07.06.2021 22:39 Відповісти
Людей вбивають й терористів та воргів спонсують й на свободі а ви чекаєте що за собаку поліція та суд покарвють.... прокиньтеся люди, озирніться навколо...
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07.06.2021 01:45 Відповісти
Посадить урода! По закону! Шоб ему ни дна ни покрышки, шоб сдыхал и никто к нему не подошёл!
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07.06.2021 07:20 Відповісти
ЯК ПОЛІЦІЯ ЗАХИЩАЄ ЖИВОТНИХ, ТАК ВОНА БУДЕ ЗАХИЩАТИ І НАС УКРАЇНЦІВ???
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07.06.2021 12:14 Відповісти
Сьогодні викинув собаку, завтра викине дитину...

П яний неадекват "Я його виховував - я його і вб'ю!" - п'яний чоловік викинув собаку з вікна багатоповерхівки в Києві, він загинув - Цензор.НЕТ 5173
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07.06.2021 22:38 Відповісти
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