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Через негоду в Дніпрі підтопило 109 приватних домоволодінь, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

У Дніпрі 6 червня через негоду залишаються підтопленими 45 приватних житлових будинків та 70 подвір'їв.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні ДСНС.

Зокрема, повідомляється, що упродовж 2-3 червня в Амур-Нижньодніпровському та Індустріальному районах міста унаслідок ускладнення погодних умов (інтенсивні дощі) і значної засміченості русла р. Гнилокіш до 35 см піднявся рівень води.

Це призвело до часткових підтоплень 109 приватних житлових будинків і 200 домогосподарств.

"Станом на 7:00 6 червня залишаються підтопленими 45 приватних житлових будинків та 70 подвір'їв, підрозділами ДСНС упродовж доби 4 червня відкачано 36 тис. 915 куб. м води (від початку робіт - 104 тис. 479 куб. м води)", - йдеться в повідомленні.

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Через негоду в Дніпрі підтопило 109 приватних домоволодінь, - ДСНС 01
Через негоду в Дніпрі підтопило 109 приватних домоволодінь, - ДСНС 02
Через негоду в Дніпрі підтопило 109 приватних домоволодінь, - ДСНС 03
Через негоду в Дніпрі підтопило 109 приватних домоволодінь, - ДСНС 04
Через негоду в Дніпрі підтопило 109 приватних домоволодінь, - ДСНС 05
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06.06.2021 15:49 Відповісти
Городские власти Одессы ,Днепра,Харькова ,Киева имеют такие проблемы в одних и тех же локациях сотни лет.И решительным образом ,активно способствуют ,чтобы эти проблемы достались и их наступникам.И еще и новые проблемы для жителей создают.Кукухи у них не способны работать в нужном направлении.Проще лавочки поставить,цветочки одноразовые посадить в будущих потопах.
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06.06.2021 17:26 Відповісти
 
 