Через негоду в Дніпрі підтопило 109 приватних домоволодінь, - ДСНС. ФОТОрепортаж

У Дніпрі 6 червня через негоду залишаються підтопленими 45 приватних житлових будинків та 70 подвір'їв.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні ДСНС.

Зокрема, повідомляється, що упродовж 2-3 червня в Амур-Нижньодніпровському та Індустріальному районах міста унаслідок ускладнення погодних умов (інтенсивні дощі) і значної засміченості русла р. Гнилокіш до 35 см піднявся рівень води.

Це призвело до часткових підтоплень 109 приватних житлових будинків і 200 домогосподарств.

"Станом на 7:00 6 червня залишаються підтопленими 45 приватних житлових будинків та 70 подвір'їв, підрозділами ДСНС упродовж доби 4 червня відкачано 36 тис. 915 куб. м води (від початку робіт - 104 тис. 479 куб. м води)", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також: Через підтоплення в Херсоні рятувальники цілу ніч відкачували воду з приватного сектора, - ДСНС. ФОТО









