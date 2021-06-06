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"Слава Україні!": представлено форму збірної на Євро-2020. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Спорт

11 червня стартує чемпіонат із футболу Євро-2020. Збірна України показала, в якій формі гратиме.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив президент УАФ Андрій Павелко.

"Головним атрибутом форми стане оберіг і символ, дорогий серцю кожного українця. Це найцінніше для всіх нас - обрис нашої країни. Єдиної і неподільної батьківщини з Кримом, Донецьком, Луганськом, Києвом, Дніпром, Львовом, Одесою та всіма містами і селами, де головною мелодією з дитинства є мелодія національного гімну", - зазначив Павелко.

"Ми віримо, що силует України додасть сил гравцям, адже вони змагатимуться за всю Україну. А вся Україна, від Севастополя і Сімферополя до Києва, від Донецька і Луганська до Ужгорода підтримуватиме їх у кожному матчі.

Логотип УАФ на формі розташований у центрі, а зліва на грудях - ігровий номер. Ззаду під коміром нанесено напис "Слава Україні!".  А на внутрішній стороні - "Героям слава!"

Форму буде представлено ​​в трьох кольорах: жовтому, синьому та білому.

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Слава Україні!: представлено форму збірної на Євро-2020 01
Слава Україні!: представлено форму збірної на Євро-2020 02
Слава Україні!: представлено форму збірної на Євро-2020 03
Слава Україні!: представлено форму збірної на Євро-2020 04
Слава Україні!: представлено форму збірної на Євро-2020 05
Слава Україні!: представлено форму збірної на Євро-2020 06
Слава Україні!: представлено форму збірної на Євро-2020 07
Слава Україні!: представлено форму збірної на Євро-2020 08
Слава Україні!: представлено форму збірної на Євро-2020 09
Слава Україні!: представлено форму збірної на Євро-2020 10
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Топ коментарі
+86
На Востоке у кого-то, что-то громко рвануло!!! "Слава Украине!": Представлена форма сборной на Евро-2020 - Цензор.НЕТ 8985
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06.06.2021 15:31
+65
Тут надо уточнять. А то ещё с Китаем перепутаем. Вообще-то засрашка это даже не территория. Это провал во времени,пространстве и здравом смысле.)
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06.06.2021 15:39
+64
Хлопці, форма гарна. У такому одягу треба обов'язково вигравати!
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06.06.2021 15:38
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А вот и рассея возмутилась по этому вопросу -
В России ряд различных чиновников возмутились составляющими украинской формы.

Депутат Госдумы России Дмитрий Свищёв "призвал УЕФА запретить эту форму". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что "украинская футбольная команда на своей форме присоединила территорию Украины к российскому Крыму".
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06.06.2021 20:15 Відповісти
"Слава Україні!": представлено форму збірної на Євро-2020 - Цензор.НЕТ 5202 "Слава Україні!": представлено форму збірної на Євро-2020 - Цензор.НЕТ 1082
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06.06.2021 21:27 Відповісти
2020
Назад в будующее?!
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06.06.2021 21:38 Відповісти
Разрывом пердаков у ватников удовлетворен
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06.06.2021 22:07 Відповісти
Розрив від чого в них буде? Хіба що від сміху. Це вже перебір. Як кажуть поляки: що занадто - то не здраво.
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07.06.2021 00:45 Відповісти
Что именно вы считаете перебором?
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07.06.2021 01:19 Відповісти
Вата и прочие любители рашки и все не так однозначно пишут на мове? Гут-гут.
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07.06.2021 04:32 Відповісти
Бути справжнім українцем і упоротим недоумком - це зовсім різні поняття. А ви, упороті, з якогось пуйла вирішили, що тільки ви - єдино правильні патріоти. Але прозріння вам вже не світить...
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07.06.2021 21:22 Відповісти
водички выпейте
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07.06.2021 08:35 Відповісти
Пердаки і зараз рве - ВістіФМ на середніх хвилях приймача казяться так що хоч за голову хватайся і думай - а чи все в тих людей добре з головою? Як казав Льолік (Діамантова рука) - єслі чєловєк ідіот то ето на долго!, а там мабуть пожиттєво.
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07.06.2021 11:56 Відповісти
Он що ти слухаєш! А не засланий козачок ти часом, друже?
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07.06.2021 21:17 Відповісти
Ні, друже, просто маю парк старих приймачів - хоббі таке)), час від часу ганяю батареї щоб не *сіли* зовсім, пройшов по хвилях і наткнувся на такий гвалт що мама рятуй!!! Зайшов сюди щоб глянути новини і дізнатись з чим пов*язано такий *розрив* пердаків - це треба було чути що в студії діялось))))) - до речі, трансляція від наших сусідів - молдаванів, Григоріаполь, в аренду рашистам дають передавач. Нажаль нашого українського мовлення геть не залишилося на середніх та довгих хвилях - при Янику закрили на ДХ першу програму українського мовлення, при Зелені Маяк-Одесу та Промінь на СХ.
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07.06.2021 23:56 Відповісти
Поважаю! Кілька ще радянських апаратів теж маю. В повністю робочому стані, сам і відновив. Так, станцій на ДХ і СХ навіть в усьому світі залишилось зовсім мало, на жаль. Але є і непогана новина. Тільки що на свій Меридіан на СХ спіймав Суспільне радіо. Поцікавився в інтернеті: так, відновили мовлення, на частоті 549 кГц (601,09 м), передавач в Миколаївській області. На весь 21 рік вже, начебто, і профінансовані. Так що поки що не все так погано...
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08.06.2021 00:21 Відповісти
"Слава Україні!": представлено форму збірної на Євро-2020 - Цензор.НЕТ 8384
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06.06.2021 22:37 Відповісти
"Слава Україні!": представлено форму збірної на Євро-2020 - Цензор.НЕТ 4475
Слава Украiнi!
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06.06.2021 22:45 Відповісти
https://echo.msk.ru/news/2850382-echo.html

Москалів бомбануло ! "Слава Україні!": представлено форму збірної на Євро-2020 - Цензор.НЕТ 1809

Хлопці, ото тільки попробуйте в цій формі погано виступити (кошмар 2016 забути важко ...)
Стараємося, забиваємо і виходимо з групи як мінімум !
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06.06.2021 22:46 Відповісти
Героям Слава!
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06.06.2021 22:49 Відповісти
До речі, а оце гидоття з коліном перед чорними на Євро теж буде ?
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06.06.2021 23:00 Відповісти
Зачет...
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07.06.2021 05:52 Відповісти
Ой, дарма москалі надривалися ! "Слава Україні!": представлено форму збірної на Євро-2020 - Цензор.НЕТ 3016

Пресс-служба УЕФА прокомментировала форму сборной Украины, представленную перед Евро-2020.
На переднюю часть футболки нанесены контуры границ страны.
«Футболка национальной сборной Украины (и всех других команд) на Евро-2020 утверждена УЕФА в соответствии с применимыми правилами в отношении экипировки, - сообщили «Спорт-Экспрессу» в УЕФА.
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07.06.2021 08:54 Відповісти
Може я чогось не розумію, то поясніть мені, будь ласка, авторе! Це ретроспективний євро чемпіонат чи як? зараз на дворі 2021-й! рік, а не 2020-й. То яке саме євро?
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07.06.2021 08:54 Відповісти
УЕФА ЕВРО-2020 отложен в связи со вспышкой COVID-19. Новый срок проведения турнира - с 11 июня до 11 июля 2021 года.
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07.06.2021 14:43 Відповісти
Спасибо Вам за уточнение. Хотя, автор сам должен был это сделать.
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08.06.2021 08:39 Відповісти
Форма гарна-грати,нажаль,майже нікому
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07.06.2021 09:28 Відповісти
де можна придбати?
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07.06.2021 10:11 Відповісти
Якщо у московітів підгорає, то тоді все правильно роблять.
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07.06.2021 10:49 Відповісти
100%
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07.06.2021 16:29 Відповісти
Класс, класс! СУПЕР!
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07.06.2021 12:30 Відповісти
де купити?
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07.06.2021 14:02 Відповісти
Этим вопросом занимается компания Joma, который сейчас полностью обеспечивает потребности сборной, а в ближайшее время сделает возможным, чтобы все желающие имели возможность приобрести форму сборной Украины.
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07.06.2021 16:28 Відповісти
дякую, дуже чекаємо на появу у вільному продажі
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07.06.2021 16:35 Відповісти
Очень приятно, что в целом новый дизайн формы получил большую поддержку в Украине и по всему миру. Очертания карты нашего государства и сборная объединили миллионы украинцев во всех уголках планеты.
В то же время, прозвучали обращения в УЕФА, чтобы оспорить нашу форму. Понимая, насколько важно соблюдать при создании дизайна формы все международные правила, юридический департамент УАФ очень подробно отработал все юридические аспекты этого вопроса с соответствующими службами УЕФА. Это была довольно длительная и сложная работа. Ведь приходилось согласовывать каждый нюанс - от полутонов контуров к перемещению национального герба в центр. Но форма была согласована задолго до презентации, поэтому разговоры о возможном запрете со стороны УЕФА на ее использование абсолютно беспочвенны. Это подтвердил и официальный комментарий европейского футбольного союза.
Команда Андрея Шевченко будет выступать на Евро-2020 с картой Украины, на которой конечно же присутствуют Крым, Донецк, Луганск и все-все-все наши города и села. А впервые в этой форме футболисты выйдут на поле уже сегодня, в контрольном матче против Кипра.
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07.06.2021 16:27 Відповісти
Значит хорошие сапоги. Надо брать!
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07.06.2021 17:00 Відповісти
"Слава Україні!": представлено форму збірної на Євро-2020 - Цензор.НЕТ 8971 "Слава Україні!": представлено форму збірної на Євро-2020 - Цензор.НЕТ 8971 "Слава Україні!": представлено форму збірної на Євро-2020 - Цензор.НЕТ 8971
"Слава Україні!": представлено форму збірної на Євро-2020 - Цензор.НЕТ 1259
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08.06.2021 01:12 Відповісти
"Слава Україні!": представлено форму збірної на Євро-2020 - Цензор.НЕТ 278Ну і що він може там протиставити проти величезної суми (кривавих кремлівських срібняків для Юд) заплаченими проклятою народом України паРашею для прокремлівської зграї чиновників УЕФА. Хіба що при нагородженні золотими чемпіонськими медалями всій нашій команді голосно в обличчя московським шавкам з УЕФА вигукнути СЛАВА УКРАЇНІ! СЛАВА ГЕРОЯМ !
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10.06.2021 17:25 Відповісти
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