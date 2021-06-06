"Слава Україні!": представлено форму збірної на Євро-2020. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Суспільство Спорт
11 червня стартує чемпіонат із футболу Євро-2020. Збірна України показала, в якій формі гратиме.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив президент УАФ Андрій Павелко.
"Головним атрибутом форми стане оберіг і символ, дорогий серцю кожного українця. Це найцінніше для всіх нас - обрис нашої країни. Єдиної і неподільної батьківщини з Кримом, Донецьком, Луганськом, Києвом, Дніпром, Львовом, Одесою та всіма містами і селами, де головною мелодією з дитинства є мелодія національного гімну", - зазначив Павелко.
"Ми віримо, що силует України додасть сил гравцям, адже вони змагатимуться за всю Україну. А вся Україна, від Севастополя і Сімферополя до Києва, від Донецька і Луганська до Ужгорода підтримуватиме їх у кожному матчі.
Логотип УАФ на формі розташований у центрі, а зліва на грудях - ігровий номер. Ззаду під коміром нанесено напис "Слава Україні!". А на внутрішній стороні - "Героям слава!"
Форму буде представлено в трьох кольорах: жовтому, синьому та білому.
Будь ласка, зачекайте...
В России ряд различных чиновников возмутились составляющими украинской формы.
Депутат Госдумы России Дмитрий Свищёв "призвал УЕФА запретить эту форму". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что "украинская футбольная команда на своей форме присоединила территорию Украины к российскому Крыму".
Назад в будующее?!
Слава Украiнi!
Москалів бомбануло !
Хлопці, ото тільки попробуйте в цій формі погано виступити (кошмар 2016 забути важко ...)
Стараємося, забиваємо і виходимо з групи як мінімум !
Пресс-служба УЕФА прокомментировала форму сборной Украины, представленную перед Евро-2020.
На переднюю часть футболки нанесены контуры границ страны.
«Футболка национальной сборной Украины (и всех других команд) на Евро-2020 утверждена УЕФА в соответствии с применимыми правилами в отношении экипировки, - сообщили «Спорт-Экспрессу» в УЕФА.
В то же время, прозвучали обращения в УЕФА, чтобы оспорить нашу форму. Понимая, насколько важно соблюдать при создании дизайна формы все международные правила, юридический департамент УАФ очень подробно отработал все юридические аспекты этого вопроса с соответствующими службами УЕФА. Это была довольно длительная и сложная работа. Ведь приходилось согласовывать каждый нюанс - от полутонов контуров к перемещению национального герба в центр. Но форма была согласована задолго до презентации, поэтому разговоры о возможном запрете со стороны УЕФА на ее использование абсолютно беспочвенны. Это подтвердил и официальный комментарий европейского футбольного союза.
Команда Андрея Шевченко будет выступать на Евро-2020 с картой Украины, на которой конечно же присутствуют Крым, Донецк, Луганск и все-все-все наши города и села. А впервые в этой форме футболисты выйдут на поле уже сегодня, в контрольном матче против Кипра.