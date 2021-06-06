"Слава Україні!": представлено форму збірної на Євро-2020. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

11 червня стартує чемпіонат із футболу Євро-2020. Збірна України показала, в якій формі гратиме.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив президент УАФ Андрій Павелко.

"Головним атрибутом форми стане оберіг і символ, дорогий серцю кожного українця. Це найцінніше для всіх нас - обрис нашої країни. Єдиної і неподільної батьківщини з Кримом, Донецьком, Луганськом, Києвом, Дніпром, Львовом, Одесою та всіма містами і селами, де головною мелодією з дитинства є мелодія національного гімну", - зазначив Павелко.

"Ми віримо, що силует України додасть сил гравцям, адже вони змагатимуться за всю Україну. А вся Україна, від Севастополя і Сімферополя до Києва, від Донецька і Луганська до Ужгорода підтримуватиме їх у кожному матчі.

Логотип УАФ на формі розташований у центрі, а зліва на грудях - ігровий номер. Ззаду під коміром нанесено напис "Слава Україні!". А на внутрішній стороні - "Героям слава!"

Форму буде представлено ​​в трьох кольорах: жовтому, синьому та білому.

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