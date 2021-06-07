Веслувальники збірної України показали найкращий результат в історії виступів на чемпіонатах Європи, завоювавши 8 медалей. ФОТОрепортаж

Веслувальники збірної України завоювали 8 медалей (2 золоті, 2 срібні, 4 бронзові) на чемпіонаті Європи, який відбувся в Познані з 3 по 6 червня. Збірна посіла п'яте місце в медальному заліку.

Як уточнюють у пресслужбі Федерації каное України, це найкращий результат в історії виступів українців на європейській першості, передає Цензор.НЕТ.

У заключний день збірна України завоювала 5 медалей (0-2-3). Цікаво, що і першу, і останню медалі збірної завоювала каноїстка Людмила (першу – Лузан, останню – Бабак)

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Першу медаль завоювала байдарка-двійка у складі Дмитра Даниленка (Вінницька область) і Олега Кухарика (Полтавська область). Вони взяли срібло на 500-метрівці, яка стане олімпійським видом у Парижі-2024. Українці випередили німецьку двійку на чолі зі знаменитим Максом Хоффом - 1.31,101 проти 1.31,215. Для Дмитра це перша нагорода чемпіонату Європи, для Олега - друга.







Людмила Лузан (Полтавська область) і Анастасія Четверікова (Житомирська область) продовжили медальну серію жіночого каное на великих змаганнях. Вони завоювали бронзу - 45,204.

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Луцька байдарочниця Марія Повх завоювала бронзу на дистанції 500 м у компанії таких зірок веслування , як датчанка Емма Йоргенсен і угорка Данута Козак.







"Це перша для України медаль чемпіонату Європи на цій класичній дистанції за останні 10 років. Востаннє це відбулося в 2011-му, коли Інна Осипенко-Радомська стала срібною призеркою, поступившись тій же Дануті Козак", - наголошується в повідомленні.

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Каноїстка Людмила Лузан, ставши срібною призеркою в спринті, завоювавши свою четверту медаль на нинішньому Євро, що не вдавалося нікому в історії українського веслування: 2 золоті, 1 срібна і 1 бронзова.





Останню, восьму, медаль на рекордному для збірної України чемпіонаті Європи завоювала каноїстка з Енергодара Людмила Бабак. Вона стала бронзовим призером на дистанції 5000 м, як і два роки тому.





До цього найкращий результат за кількістю медалей був у 2015 році в Рачице, коли збірна України завоювала 6 нагород (1-2-3). Також у Познані українські веслувальники завоювали 3 медалі в олімпійських видах програми (1-1-1) - це повторення найкращого результату, який також був показаний у Рачице-2015 - 3 (1-1-1).

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