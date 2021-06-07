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лікарня (1098) Закарпаття (1581) Велике будівництво (718)

Нове приймальне відділення із сучасною медтехнікою відкрили в Тячівській райлікарні на Закарпатті, - ОДА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

У Тячівській районній лікарні на Закарпатті відкрили нове приймальне відділення. Після реконструкції у відділення закупили нову техніку, завдяки якій лікарі зможуть надавати швидку й ефективну медичну допомогу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує Закарпатська ОДА.

"Це черговий масштабний проєкт розбудови медичної інфраструктури Закарпаття, реалізований у межах програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", - зазначив глава ОДА Анатолій Полосков.

Всього на ремонт з переплануванням корпусу витратили 13,7 млн ​​грн, а 25 млн грн - на техніку.

Завдяки реконструкції в ході президентської програми "Велике будівництво" в приймальному відділенні є цифровий рентгенівський апарат, комп'ютерно-томографічна 64-зрізова система Revolution EVO, апарат ультразвукової діагностики.

Також лікарня витратила понад 1,7 млн ​​гривень на закупівлю нових дефібриляторів, функціональних ліжок, моніторів пацієнта, центральних станцій моніторингу, аналізаторів крові і сечі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оновлене приймальне відділення відкрили в одній з районних лікарень Житомирщини, - ОДА

Тепер при прийомі пацієнта це дасть змогу робити діагностику і призначати лікування, а в разі потреби - готувати до операцій, рятуючи життя.

Як повідомляв координатор "Великого будівництва", заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко, цьогоріч за програмою Володимира Зеленського відкриють 177 оновлених приймальних відділень.

Нове приймальне відділення із сучасною медтехнікою відкрили в Тячівській райлікарні на Закарпатті, - ОДА 01
Нове приймальне відділення із сучасною медтехнікою відкрили в Тячівській райлікарні на Закарпатті, - ОДА 02
Нове приймальне відділення із сучасною медтехнікою відкрили в Тячівській райлікарні на Закарпатті, - ОДА 03

Автор: Анастасія Потіха
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Шкода , закарпуцьким медикам це обладнання як зайцю стопсигнал! До такого обладнання потрібні мозґи ,щоб воно приносило користь . А неправильна інтерпритація результатів призводить до неправильного діагнозу ,а це до неправильного лікування. Це як суперкомпютер в стаді мавп, посваряться і почнуть гамселити одне одного запчастинами.
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07.06.2021 10:03 Відповісти
не перегинайте ...
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07.06.2021 10:29 Відповісти
Я кажу правду, не дай Боже стикнутися з цими імбецилами!
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07.06.2021 10:38 Відповісти
А в это в время в Чехии арестовали
четырех "клиентов" из Тячева
которые грабили украинских работяг...
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07.06.2021 10:55 Відповісти
Як там з наповненностью лікарськими кадрами? як виплатили ковід надбавки - повністю та вчасно? Фото - то таке... Відосики..
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07.06.2021 14:22 Відповісти
 
 