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68-річний чоловік проник у столичну квартиру на 9 поверсі й утримував у заручниках жінку, його затримали спецпризначенці, - Нацполіція. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Спецпризначенці КОРДу затримали чоловіка, який проник в одну зі столичних квартир і, погрожуючи ножем, утримував у заручниках жінку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Вчора близько 23.00 в столичну поліцію надійшло повідомлення про те, що на вулиці Лисківській, в Деснянському районі, в квартиру на дев'ятому поверсі через вікно проник чоловік і тримає в заручниках її власницю. На вказану адресу терміново прибули наряди патрульної поліції, слідчо-оперативні групи територіального і Головного управлінь поліції, а також спецпризначенці КОРДу.

Попередньо правоохоронці встановили, що чоловік розбив вікно у квартирі та проник усередину. Виявивши у помешканні жінку, схопив зі столу ніж та почав їй погрожувати. Потерпіла встигла зателефонувати подрузі, яка викликала поліцію.

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Прибувши за адресою, бійці КОРДу провели перемовини зі зловмисником, у результаті чого він відчинив двері та відпустив жінку. З потерпілою працювали психологи та оглянули медики, а 68-річного киянина правоохоронці затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За цим фактом слідчі Деснянського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Поліцейські готують фігуранту повідомлення про підозру у скоєнні злочину. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

68-річний чоловік проник у столичну квартиру на 9 поверсі й утримував у заручниках жінку, його затримали спецпризначенці, - Нацполіція 01
68-річний чоловік проник у столичну квартиру на 9 поверсі й утримував у заручниках жінку, його затримали спецпризначенці, - Нацполіція 02

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+19
Все правильно мужик сделал, что проник в этот рассадник сепаратизма и гиоргиевских ленточек!!!
68-летний мужчина проник в столичную квартиру на 9 этаже и удерживал в заложниках женщину, его задержал спецназ, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3265
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07.06.2021 10:05
+13
охренеть - у этой бабы Георгиевскими ленточками вся лампа завешана.

Мужика предлагаю наградить.
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07.06.2021 10:45
+6
да да, я сразу тоже внимание обратил, все правильно сделал, герой, к ордену приставить
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07.06.2021 10:06
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тут разбой как бы
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07.06.2021 10:04 Відповісти
Все правильно мужик сделал, что проник в этот рассадник сепаратизма и гиоргиевских ленточек!!!
68-летний мужчина проник в столичную квартиру на 9 этаже и удерживал в заложниках женщину, его задержал спецназ, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3265
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07.06.2021 10:05 Відповісти
да да, я сразу тоже внимание обратил, все правильно сделал, герой, к ордену приставить
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07.06.2021 10:06 Відповісти
Обратил внимание на ленточки? Тут в глаза сразу бросается другое. Для проникшего через окно 68-летнего акробата-террориста был уже накрыт стол. И эта странная фраза: потерпевшая успела позвонить подруге...
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07.06.2021 13:48 Відповісти
целый КОРД ловил деда
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07.06.2021 10:12 Відповісти
В 68 через окно? Не стареют душой ветераны!
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07.06.2021 10:18 Відповісти
охренеть - у этой бабы Георгиевскими ленточками вся лампа завешана.

Мужика предлагаю наградить.
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07.06.2021 10:45 Відповісти
Не стареют душой ветераны(с)...
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07.06.2021 10:46 Відповісти
Мы рождены, чтоб сказку песню сделать былью...

Сползает по крыше старик Козлодоев
Пронырливый, как коростель
Стремится в окошко залезть Козлодоев
К какой-нибудь бабе в постель... 68-річний чоловік проник у столичну квартиру на 9 поверсі й утримував у заручниках жінку, його затримали спецпризначенці, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8865
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07.06.2021 10:53 Відповісти
Ага. Разбил окно и проник внутрь. На девятом этаже.
Силён мужик!
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07.06.2021 11:08 Відповісти
От этих пенсионеров одни хлопоты.
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07.06.2021 11:26 Відповісти
Гормоны заиграли 68-річний чоловік проник у столичну квартиру на 9 поверсі й утримував у заручниках жінку, його затримали спецпризначенці, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3808
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07.06.2021 11:30 Відповісти
Потеплело на улице...
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07.06.2021 12:09 Відповісти
Даремно тітка це зробила, тепер її викинуть через вікно через ці колорадки.
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07.06.2021 13:13 Відповісти
Хозяйка из семейства колорадов...
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07.06.2021 14:11 Відповісти
 
 