Схрон угруповання російського терориста Гіркіна виявили в Донецькій області, - СБУ. ФОТО

Російські найманці облаштували схованку зі зброєю. За даними СБУ, арсенал зброї сховали для найманців терориста Гіркіна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За інформацію спецслужби, у 2014 році арсенал заклало угруповання російських найманців для диверсійно-терористичної діяльності на території України. Схрон був облаштований під фундаментом покинутого помешкання у селі Стародубівка поблизу Слов’янська.

Правоохоронці вилучили зі схованки:

23 гранати Ф-1 та РГД-5 із запалами;

11 реактивних протитанкових гранат РПГ;

понад 4 тис. патронів калібру 5,45.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до облаштування сховища, та незаконного обігу зброї.

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