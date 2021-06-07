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Схрон угруповання російського терориста Гіркіна виявили в Донецькій області, - СБУ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
Російські найманці облаштували схованку зі зброєю. За даними СБУ, арсенал зброї сховали для найманців терориста Гіркіна.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
За інформацію спецслужби, у 2014 році арсенал заклало угруповання російських найманців для диверсійно-терористичної діяльності на території України. Схрон був облаштований під фундаментом покинутого помешкання у селі Стародубівка поблизу Слов’янська.
Правоохоронці вилучили зі схованки:
- 23 гранати Ф-1 та РГД-5 із запалами;
- 11 реактивних протитанкових гранат РПГ;
- понад 4 тис. патронів калібру 5,45.
У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до облаштування сховища, та незаконного обігу зброї.
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Еще тогда, в апреле 14-го был вопрос: "Почему именно Славянск?". А потому, что там российская агентура уже подготовила все необходимое. Как и в Горловке для Беса. А вот в Донецке - недоработали. Взяли его под полный контроль уже после выхода Гиркина из Славянска.