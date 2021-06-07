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Схрон угруповання російського терориста Гіркіна виявили в Донецькій області, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Російські найманці облаштували схованку зі зброєю. За даними СБУ, арсенал зброї сховали для найманців терориста Гіркіна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За інформацію спецслужби, у 2014 році арсенал заклало угруповання російських найманців для диверсійно-терористичної діяльності на території України. Схрон був облаштований під фундаментом покинутого помешкання у селі Стародубівка поблизу Слов’янська.

Правоохоронці вилучили зі схованки:

  • 23 гранати Ф-1 та РГД-5 із запалами;
  • 11 реактивних протитанкових гранат РПГ;
  • понад 4 тис. патронів калібру 5,45.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до облаштування сховища, та незаконного обігу зброї.

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Схрон угруповання російського терориста Гіркіна виявили в Донецькій області, - СБУ 01
Схрон угруповання російського терориста Гіркіна виявили в Донецькій області, - СБУ 02

Автор: Наталя Джума
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На Донбасі, якщо добре "покопатися", зброї і *********** вже більше ніж вугілля. Путін "допоміг".
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07.06.2021 10:45 Відповісти
І, особливо, у Святогірській Лаврі, та інших церквах московського сатанату.
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07.06.2021 13:46 Відповісти
Эт СБУ штоль? Которое почти в полном составе перешло на сторону врага? Верю Схрон угруповання російського терориста Гіркіна виявили в Донецькій області, - СБУ - Цензор.НЕТ 2769
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07.06.2021 12:41 Відповісти
Должны ж снимать отпечатки пальчиков на найденном "добре"!! Чтобы добавлять в картотеку на сепаров компромат... потом предстоит зачистка предателей!!!
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07.06.2021 10:52 Відповісти
Ага. И эти закладки сделали задолго до прихода Гиркина в Славянск.
Еще тогда, в апреле 14-го был вопрос: "Почему именно Славянск?". А потому, что там российская агентура уже подготовила все необходимое. Как и в Горловке для Беса. А вот в Донецке - недоработали. Взяли его под полный контроль уже после выхода Гиркина из Славянска.
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07.06.2021 10:58 Відповісти
Славянск - дибильная назва для нормальных людей и сакральная для мацкосвких угро-финнов, возомнившим себя славянами... так легче оккупировать, ассимилировать, порабощать... и все это под дудку, про придуманное в кремле эфемерное братство.
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07.06.2021 11:52 Відповісти
этот славянск ещё фильтровать и фильтровать. там таких нелей штеп ещё от гиркина процентов 45 населения осталось....
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07.06.2021 12:09 Відповісти
если его (этот самый славянск) взяли под полный контроль , как ты пишешь, то откуда там появляются нелли штепы и ей подобные гандоны? как то показовали видосик как в маршрутке славянска на украинку разговаривающую на мове пассажиры набросились.... еще тот городок..... население этого муравейника гиркина могли бы еще по его приходу сразу задавить (гиркинцев всетаки не очень много было) а не стали , вместо этого (включая местных ментов и других мчсников) побежали под его знамёна, с укропами бороться. так что нет там никакого контроля- как жили предатели Украины так и живут....
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07.06.2021 12:17 Відповісти
 
 