Прогулянковий катер загорівся в Білгород-Дністровському: постраждав чоловік. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події
7 червня о 09:46 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про загорання прогулянкового катера в місті Білгород-Дністровський, в районі міського причалу Дністровського лиману.
Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі ДСНС, прибувши, рятувальники встановили загоряння плавзасобу.
Відео Думская.НЕТ
О 10:08 пожежу було локалізовано, а о 10:24 ліквідовано на площі 100 м2.
Повідомляється, що власник катера намагався загасити пожежу підручними засобами, через що дістав опіки, після огляду працівниками медичної служби від госпіталізації відмовився.
От ГСЧС привлекалось 3 единицы пожарной техники и 12 человек личного состава.
Предполагаемая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при сварочных работах.
Топ коментарі
+5 Влад Olsen
показати весь коментар07.06.2021 12:57
+3 Vlad shtm
показати весь коментар07.06.2021 19:41
+2 devid tua c26893cd
показати весь коментар07.06.2021 12:50
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Будь ласка, зачекайте...
василий, если проиграет бой, вернется уже в другой аккерман
Просили его поучаствовать в востановлении стадиона, так он сказал, что для бокса стадион не нужен, пусть футболисты восстанавливают (не дословно конечно).
В жизни города он не участвует, хотя "очень любит Аккерман" и московский патриархат.
Есть конечно спортклуб боксерский и все...
Может что-то и делает, но этого не видно...
Теперь травой все заросло, заборами огородили, тьфу...