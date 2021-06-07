Прогулянковий катер загорівся в Білгород-Дністровському: постраждав чоловік. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

7 червня о 09:46 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про загорання прогулянкового катера в місті Білгород-Дністровський, в районі міського причалу Дністровського лиману.

Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі ДСНС, прибувши, рятувальники встановили загоряння плавзасобу.

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О 10:08 пожежу було локалізовано, а о 10:24 ліквідовано на площі 100 м2.

Повідомляється, що власник катера намагався загасити пожежу підручними засобами, через що дістав опіки, після огляду працівниками медичної служби від госпіталізації відмовився.

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От ГСЧС привлекалось 3 единицы пожарной техники и 12 человек личного состава.

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Предполагаемая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при сварочных работах.