УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13177 відвідувачів онлайн
Новини Фото Події
4 217 11
корабель (1422) Одеська область (2493) пожежа (3746) ДСНС (4463) Білгород-Дністровський (35)

Прогулянковий катер загорівся в Білгород-Дністровському: постраждав чоловік. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

7 червня о 09:46 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про загорання прогулянкового катера в місті Білгород-Дністровський, в районі міського причалу Дністровського лиману.

Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі ДСНС, прибувши, рятувальники встановили загоряння плавзасобу.

Відео Думская.НЕТ

О 10:08 пожежу було локалізовано, а о 10:24 ліквідовано на площі 100 м2.

Повідомляється, що власник катера намагався загасити пожежу підручними засобами, через що дістав опіки, після огляду працівниками медичної служби від госпіталізації відмовився.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пожежа сталася вночі в одеському гуртожитку: евакуювали 106 осіб, один студент постраждав. ФОТО

Прогулянковий катер загорівся в Білгород-Дністровському: постраждав чоловік 01
Прогулянковий катер загорівся в Білгород-Дністровському: постраждав чоловік 02
Прогулянковий катер загорівся в Білгород-Дністровському: постраждав чоловік 03
Прогулянковий катер загорівся в Білгород-Дністровському: постраждав чоловік 04

От ГСЧС привлекалось 3 единицы пожарной техники и 12 человек личного состава.

Также смотрите: Завод "Коммунар" горел в Харькове (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Предполагаемая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при сварочных работах.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+5
Это не катер а насмешка над всем судостроением,туда ему и дорога!
показати весь коментар
07.06.2021 12:57
+3
Добре, що згорів, а то б ще злюдми перевернувся, чи сплив тих людей. Стидобна лоханка, гарний приклад жлобства та рівня нашого "курортного сервісу". Просто дожовується все що колись потягнули в карман.
показати весь коментар
07.06.2021 19:41
+2
вовка шашлык жарил..
показати весь коментар
07.06.2021 12:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
вовка шашлык жарил..
показати весь коментар
07.06.2021 12:50 Відповісти
бухали и курили
показати весь коментар
07.06.2021 12:52 Відповісти
в отсутствие ломаченка имущество помалу уничтожают...
василий, если проиграет бой, вернется уже в другой аккерман
показати весь коментар
07.06.2021 13:10 Відповісти
Ломаченко ватный дурачек оказался...
Просили его поучаствовать в востановлении стадиона, так он сказал, что для бокса стадион не нужен, пусть футболисты восстанавливают (не дословно конечно).
В жизни города он не участвует, хотя "очень любит Аккерман" и московский патриархат.
Есть конечно спортклуб боксерский и все...
Может что-то и делает, но этого не видно...
показати весь коментар
07.06.2021 18:57 Відповісти
http://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=h-hldWkG2IA&feature=emb_logo
показати весь коментар
07.06.2021 12:56 Відповісти
Это не катер а насмешка над всем судостроением,туда ему и дорога!
показати весь коментар
07.06.2021 12:57 Відповісти
Прогулка не удалась Прогулянковий катер загорівся в Білгород-Дністровському: постраждав чоловік - Цензор.НЕТ 6373
показати весь коментар
07.06.2021 13:05 Відповісти
Мож выгодно застрахован?
показати весь коментар
07.06.2021 14:30 Відповісти
Етот катер еще в фильме "Тихий дон" снимали Прогулянковий катер загорівся в Білгород-Дністровському: постраждав чоловік - Цензор.НЕТ 4326
показати весь коментар
07.06.2021 15:16 Відповісти
Эта территория когда-то была городским пляжем, причем песчаным...
Теперь травой все заросло, заборами огородили, тьфу...
показати весь коментар
07.06.2021 18:59 Відповісти
Добре, що згорів, а то б ще злюдми перевернувся, чи сплив тих людей. Стидобна лоханка, гарний приклад жлобства та рівня нашого "курортного сервісу". Просто дожовується все що колись потягнули в карман.
показати весь коментар
07.06.2021 19:41 Відповісти
 
 