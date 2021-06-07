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Київський суд заарештував майно родичів вора в законі Умки. ДОКУМЕНТ

Фото Цензор.НЕТ Події

Київський суд заарештував майно родичів вора в законі Умки. ДОКУМЕНТ

Печерський районний суд Києва заарештував майно, яким володіють житель Дніпра Сергій Олійник (вор у законі на прізвисько Умка) і його близькі родичі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Главком" із посиланням на постанову від 24 травня.

Під арештом із забороною відчуження і розпорядження опинилися:

  • квартира підозрюваного площею 54,2 кв. м у Дніпрі;
  • майно брата Умки (паркувальне місце площею 16 кв. м, квартира площею 107,4 кв. м, будівлі і споруди площею 752,4 кв. м, автомобіль Toyota Land Cruiser 200);
  • нерухомість та автомобілі синів підозрюваного (навіс, що розташований у будинку квартирного типу площею 18,3 кв. м, два паркувальних місця загальною площею 31 кв. м, чотири квартири загальною площею 360 кв. м, частини двох земельних ділянок і спортивно-оздоровчого комплексу, нежитлове приміщення в будівлі торгівельно-комерційного призначення площею 339,1 кв. м, два автомобілі Audi Q3 і Land Rover Range Rover, нежитлове приміщення площею 94,1 кв. м,);
  • автомобіль Volkswagen Jetta, який володіє племінник Умки;
  • земельна ділянка і частину житлового будинку загальною площню 131,9 кв. м, якій належать тещі "вора в законі";
  • майно тестя Умки (земельна ділянка, житловий будинок площею 49,2 кв. м, паркувальне місце площею 12,8 кв. м, квартира площею 78,8 кв. м, автомобіль Toyota Camry);
  • майно племінниці підозрюваного (паркувальне місце площеюа 13,8 кв. м, дві квартири площами 86,1 кв. м і 106,8 кв. м, автомобіль Mazda 6);
  • майно дружини "вора в законі" (нежитлове приміщення площею 152,4 кв. м, земельна ділянка, житловий будинок з господарськими будівлями і спорудами площею 453,1 кв. м, два автомобіля Lexus LX 450 і Land Rover Range Rover Velar);
    майно батька Умки (паркувальне місце площа 16,2 кв. м, нежитлове приміщення площею 8,5 кв. м, домовлодіння площею 520 кв. м, автомобіль Skoda Kodiaq);
  • майно матері Умки (квартира площею 115,6 кв. м, паркувальне місце площею 16,2 кв. м і автомобіль Toyota Land Cruiser 200).

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Київський суд заарештував майно родичів вора в законі Умки 01
Київський суд заарештував майно родичів вора в законі Умки 02

За твердженням прокурора першого відділу Офісу генерального прокурора Сергія Харіна, який подав відповідні клопотання із накладення арешту, перелічене рухоме та нерухоме майно "вор у законі" "Умка" придбав за кошти, одержані внаслідок вчинення кримінальних правопорушень і оформив на близьких родичів.

У разі винесення судом обвинувального вироку це майно буде підпадати під спеціальну конфіскацію.

Як повідомлялося, 21 травня Печерський районний суд Києва заарештував вора в законі на прізвисько Умка терміном на 2 місяці без права внесення застави.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
Коли вже зрозуміють писаки, що українською не "вор в законі", а "злодій у законі". Не паскудьте нашу мову. Київський суд заарештував майно родичів вора в законі Умки - Цензор.НЕТ 7991
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07.06.2021 13:57
+1
україна відбудеться, як держава, коли матиме свій, український, україномовний злочинний світ...
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07.06.2021 13:17
+1
Київський суд заарештував майно родичів вора в законі Умки - Цензор.НЕТ 4640
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07.06.2021 14:25
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осталось все это довести обоснованно до суда и выиграть суд, а нес спустить дело за откаты. как у нас частенько и делается. Бла бла бла всем надоели, ждем результат а не пиар!!
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07.06.2021 13:10 Відповісти
україна відбудеться, як держава, коли матиме свій, український, україномовний злочинний світ...
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07.06.2021 13:17 Відповісти
Как говорил генеральный прокурор ссср: "Главное, в ходе следственных действий не выйти на самих себя…"
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07.06.2021 13:18 Відповісти
Прикольно. Берешь любого прокурора в звании "советник юстиции" и выше, раскапываешь, обнаруживаешь, что у него список ништяков в 2 раза больше, чем у данного "вора в законе" и шо? У вора куплено за украденные деньги, а у коррупционера за ... какие деньги? Друзьям все, врагам - закон?
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07.06.2021 13:30 Відповісти
Нормально . Може й справді в країні почав працювати закон . РНБО виявилось значно ефективнішим ніж продажні суди та шкідники в мантіях .
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07.06.2021 13:45 Відповісти
Коли вже зрозуміють писаки, що українською не "вор в законі", а "злодій у законі". Не паскудьте нашу мову. Київський суд заарештував майно родичів вора в законі Умки - Цензор.НЕТ 7991
показати весь коментар
07.06.2021 13:57 Відповісти
Київський суд заарештував майно родичів вора в законі Умки - Цензор.НЕТ 4640
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07.06.2021 14:25 Відповісти
Я так думаю, що у прокурорів, що арештовували усе це майно, і квартири значно більші, і автомобілі не гірші. Щось тут не те, якось по-бідному живе "злодій у законі" ... Київський суд заарештував майно родичів вора в законі Умки - Цензор.НЕТ 279
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07.06.2021 15:08 Відповісти
Скоро им все вернут, и они еще и компенсацию получат от государства Украина
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07.06.2021 15:17 Відповісти
Що це за сини у "вора в законі". Або він некоронований, або не вор.
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07.06.2021 15:49 Відповісти
Сыновья могут быть у вора , жены официальной не должно быть , впрочем как и имущества ... Коронованый он в Питере , ходят слухи что за коронацию заплатили немало , еще ходят слухи что платил Коломойский , поскольку хотел иметь личного вора , а Умка спелся с Корбаном и Филатовым , за что возможно сейчас и отгребает , но это все слухи , а истину установит украинский суд , если сможет конечно
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07.06.2021 16:26 Відповісти
....и пойдёт чиловек помиру из Сумою...
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07.06.2021 16:55 Відповісти
а имущество родственников депутатов почему не арестовуют ???
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07.06.2021 17:49 Відповісти
круто взялись.
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08.06.2021 23:34 Відповісти
 
 