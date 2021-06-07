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афера (54) Київська область (3133) шахрайство (672) Нацполіція (13940)

Шахрайку-рекордсменку, що обманювала продавців і аптекарів, затримали на Київщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Жінка заходила в аптеки і невеликі магазинчики і представлялася співробітницею енергетичної компанії. Вона говорила, що скоро буде подано напругу 40 тис. вольт, і тому потрібно скласти всі прикраси, ключі та мобільні телефони в пакет, інакше вони почорніють. Після цього жінка забирала пакет і йшла.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області, інформує Цензор.НЕТ.

Перші повідомлення про діяльність аферистки почали надходити в середині травня. Продавці з усієї Київської області зверталися в поліцію з однією і тією ж розповіддю про те, як співробітниця енергетичної компанії забрала їхні цінні речі.

Шахрайку затримали на гарячому: вона саме прийшла в черговий магазинчик в Обухові.

"Сказала зібрати в сумку телефони, калькулятори, ключі. Ми це зробили", - розповіла продавець.

Шахрайкою виявилася 43-річна уродженка Луганської області, яка не має постійного місця проживання, раніше неодноразово судима. Під час особистого огляду поліцейські вилучили у зловмисниці мобільні телефони і золоті прикраси як речові докази", - сказано в повідомленні поліції.

Аферистку помістили в ізолятор тимчасового тримання. Їй повідомили про підозру в шахрайстві. Покарання за цією статтею - від штрафу 850 грн до трьох років позбавлення волі.

Шахрайку-рекордсменку, що обманювала продавців і аптекарів, затримали на Київщині 01
Шахрайку-рекордсменку, що обманювала продавців і аптекарів, затримали на Київщині 02
Шахрайку-рекордсменку, що обманювала продавців і аптекарів, затримали на Київщині 03
Шахрайку-рекордсменку, що обманювала продавців і аптекарів, затримали на Київщині 04
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Топ коментарі
+55
Неужели в магазинах работает столько неадекватных, что повелись на этот бред?
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07.06.2021 16:06
+39
"Она говорила, что скоро будет подано напряжение в 40 тыс. вольт, и потому нужно сложить все украшения, ключи и мобильные телефоны в пакет, иначе они почернеют." - Лёгкий способ выявить избирателей потерпевшего вiслюка Мошенницу-рекордсменку, обманывавшую продавцов и аптекарей, задержали на Киевщине - Цензор.НЕТ 7900
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07.06.2021 16:06
+39
73%
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07.06.2021 16:18
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Украл пару телефонов- зона, воруешь миллиарды - депутат, президент!
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07.06.2021 16:05 Відповісти
А навешал лапши - президент!
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07.06.2021 17:02 Відповісти
850 грн штрафа.
даже для мошенников мелкого калибра наказание у нас в стране не предусмотрено.
чем крупнее птица = тем ничтожнее "наказание", вплоть до строгого выговора!!!
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07.06.2021 21:37 Відповісти
Неужели в магазинах работает столько неадекватных, что повелись на этот бред?
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07.06.2021 16:06 Відповісти
73%
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07.06.2021 16:18 Відповісти
Вот жеж не благодарные, она хотела шоб у них золото не почернело, а они на нее заяву накатали Мошенницу-рекордсменку, обманывавшую продавцов и аптекарей, задержали на Киевщине - Цензор.НЕТ 702
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07.06.2021 16:20 Відповісти
Они все учились понемногу в Трускавцах...
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07.06.2021 16:37 Відповісти
Вот в Трускавцах и рассказывали шо золото не чернеет. Проводили ликбез.
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07.06.2021 17:03 Відповісти
"Она говорила, что скоро будет подано напряжение в 40 тыс. вольт, и потому нужно сложить все украшения, ключи и мобильные телефоны в пакет, иначе они почернеют." - Лёгкий способ выявить избирателей потерпевшего вiслюка Мошенницу-рекордсменку, обманывавшую продавцов и аптекарей, задержали на Киевщине - Цензор.НЕТ 7900
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07.06.2021 16:06 Відповісти
Гениально. "Будет подано напряжение в 40 тыс. вольт".
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07.06.2021 16:09 Відповісти
Тобто, сама шахрайка у фізиці теж не рубала.
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07.06.2021 16:50 Відповісти
Рубала. Она посмотрела на Бубочку и поняла шо чем тупее ложь - тем правдивее она выглядит. Наш будущий президент!
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07.06.2021 17:05 Відповісти
Шо значит не рубала?
Она Киве преподавала. Шахрайку-рекордсменку, що обманювала продавців і аптекарів, затримали на Київщині - Цензор.НЕТ 8725
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07.06.2021 18:08 Відповісти
Ну что вы на женщину напали?Ну перепутала,с кем не бывает.Она хотела сказать-"будет подан ток силой в 40 тыс.ампер." Шахрайку-рекордсменку, що обманювала продавців і аптекарів, затримали на Київщині - Цензор.НЕТ 3577
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07.06.2021 18:15 Відповісти
Ти не парься, вона за себе слово скаже. Донбас порожняк не гонить.
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07.06.2021 18:17 Відповісти
Чё мне париться.Пусть парятся те слабоумные,которые этому даунбаскому организму золото и телефоны в пакет паковали.
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07.06.2021 18:31 Відповісти
Только рашенское тупое быдло можно так развести.
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07.06.2021 16:09 Відповісти
позно ты осел проснулся Шахрайку-рекордсменку, що обманювала продавців і аптекарів, затримали на Київщині - Цензор.НЕТ 6277 двумя постами выше Valery Greff ваших уже выкрыл Шахрайку-рекордсменку, що обманювала продавців і аптекарів, затримали на Київщині - Цензор.НЕТ 2695
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07.06.2021 16:33 Відповісти
.
Страна тупого зебильного быдла...
За что её арестовывать?
Она быдло учит жизни...
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07.06.2021 16:10 Відповісти
Она начала конкурировать с властью.
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07.06.2021 16:12 Відповісти
А куда будет подано напряжение в 40 тыс вольт?
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07.06.2021 16:11 Відповісти
В один конкректный магазин.
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07.06.2021 16:15 Відповісти
в зебизьянью голову, куда же ещё!
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07.06.2021 16:18 Відповісти
Прямо на украшения и мобильники
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07.06.2021 16:19 Відповісти
В чип из прививки. Тут всем и капец. Му-ха-ха-ха!
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07.06.2021 16:44 Відповісти
Шахрайку-рекордсменку, що обманювала продавців і аптекарів, затримали на Київщині - Цензор.НЕТ 2793
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07.06.2021 16:46 Відповісти
В апшоры Пороха, куда же еще. В русле борьбы с олигархами.
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07.06.2021 16:55 Відповісти
А когда я говорю что меня окружают дебилы , то все вокруг обижаются...Надо бы их начать называть альтернативно одаренными ...
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07.06.2021 16:11 Відповісти
да ее надо нанять на работу! чтобы она проверяла адекватность сотрудников! и премиальные ей платить...
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07.06.2021 16:13 Відповісти
В квартал95? Или в ОПу? Так кам конкуренция.
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07.06.2021 16:59 Відповісти
Чому народ в іншому не дурити, якшо він навіть на таке ведеться?
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07.06.2021 16:15 Відповісти
И у этих дегенератов есть право голоса на выборах Шахрайку-рекордсменку, що обманювала продавців і аптекарів, затримали на Київщині - Цензор.НЕТ 7787 тут плакать впору а не смеяться...
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07.06.2021 16:31 Відповісти
"Сказали собрать в сумку телефоны, калькуляторы, ключи. Мы это сделали" Эти точно за Зеленского голосовали!
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07.06.2021 16:16 Відповісти
Ловко придумано Мошенницу-рекордсменку, обманывавшую продавцов и аптекарей, задержали на Киевщине - Цензор.НЕТ 8909
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07.06.2021 16:16 Відповісти
и как можно быть такими идиотами???
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07.06.2021 16:25 Відповісти
Елементарно. Майже всі мешканці м.Васильків голосували за дубінського.
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07.06.2021 16:26 Відповісти
ДА легко))
Шахрайку-рекордсменку, що обманювала продавців і аптекарів, затримали на Київщині - Цензор.НЕТ 4961

Шахрайку-рекордсменку, що обманювала продавців і аптекарів, затримали на Київщині - Цензор.НЕТ 5789
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07.06.2021 16:28 Відповісти
Гдавное - как хитро и тонко - зебилу в жисть не раскусить... Шахрайку-рекордсменку, що обманювала продавців і аптекарів, затримали на Київщині - Цензор.НЕТ 3305
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07.06.2021 16:32 Відповісти
а ото хвизику в школе учить надо было Мошенницу-рекордсменку, обманывавшую продавцов и аптекарей, задержали на Киевщине - Цензор.НЕТ 5851.
и химию тоже...
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07.06.2021 16:16 Відповісти
а избирателям Зеленского еще и историю Шахрайку-рекордсменку, що обманювала продавців і аптекарів, затримали на Київщині - Цензор.НЕТ 4083
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07.06.2021 16:35 Відповісти
..и это жители столичной (!!!) области и столицы (!!!!!!)..= шож тагды про остальные задрюченкы балакать...............(((((((((((((((((((((((((((((((((((
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07.06.2021 16:18 Відповісти
Ну ладно - сложить вещи в пакет, чтобы не почернели (!). Но зачем давали ей уйти с этим пакетом?
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07.06.2021 16:19 Відповісти
Чтоб не почернели.
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07.06.2021 16:21 Відповісти
Наверное, обещала занести через два дня, когда 40000В отключат.
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07.06.2021 16:23 Відповісти
Они в это время сами в пакетах сидели, чтобы неграми не стать. Шахрайку-рекордсменку, що обманювала продавців і аптекарів, затримали на Київщині - Цензор.НЕТ 4977
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07.06.2021 17:29 Відповісти
не всіх ловлять
дехто своїх людей у силові структури попристроював, журнашлюхтичів шашличком нагодував - і гуляє
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07.06.2021 16:21 Відповісти
Марь Иванна, зачем мне эта физика, в жизни все равно не пригодиться.
Через 30 лет, - Золото почернеет? Спасибо, добрая женщина что помогли.
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07.06.2021 16:23 Відповісти
Ця ******* у Василькові тинялась. Затримали її ще кілька днів тому.
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07.06.2021 16:25 Відповісти
А как же тайна следствия? Презумность невиновности? Почему лицо не замылили?
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07.06.2021 16:25 Відповісти
Никогда не покупайте белые телефоны, вот у меня черный - он не почернеет.
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07.06.2021 16:33 Відповісти
черный говоришь ? надеюсь хоть чехол то зеленый Шахрайку-рекордсменку, що обманювала продавців і аптекарів, затримали на Київщині - Цензор.НЕТ 3330
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07.06.2021 16:36 Відповісти
Я предлагаю сильно эту женщину не наказывать, а то золото почернеет!!! Шахрайку-рекордсменку, що обманювала продавців і аптекарів, затримали на Київщині - Цензор.НЕТ 3308
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07.06.2021 16:35 Відповісти
шото ору..)
зебілам личить їх кохання..
стопудово, жертви розводу - це упорототупий лохторат Вошьдя, який "все знає" з Г+Г та сватів-кварталів..
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07.06.2021 16:36 Відповісти
забули чогось розмазати фото...
ЗУ про захист особистих даних вже відмінили?
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07.06.2021 16:42 Відповісти
Ну это же не чиновник. не ментяра и не депутат.
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07.06.2021 16:56 Відповісти
С таким успехом она могла сказать, что падает на Землю Солнце....Когда такое слышу, вспоминаю из жизни...
Работали на стройке зимой у нас два алкаша, замёрзли страх, а я им говорю.- Что холодно, а на Марсе сейчас вообще минус 100 градусов. Они мне.- Мда, как же там люди живут???.
Я им, вы что, там же нет людей!!!
Они, с удивлением.- И куда же они подевались...
Всё, немая сцена.
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07.06.2021 16:46 Відповісти
Они не куда не подевались, под землей живут.
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07.06.2021 17:18 Відповісти
Куда-куда, хроническими алкашами они все стали! Про них Рей Бредбери и книгу написал "Марсианские хроники"... Шахрайку-рекордсменку, що обманювала продавців і аптекарів, затримали на Київщині - Цензор.НЕТ 3599
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07.06.2021 17:38 Відповісти
Алкаши наверно пошутили. Алкаши тоже иногда шутить умеют. Вы хотели посмеяться над ними, они наверно над вами посмеялись. Притом с серьезными лицами наблюдали за вашей реакцией. А вы говорите "немая сцена".
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10.07.2021 16:07 Відповісти
И еще. Виктор Петров. Вы студент или еще щкольник? А кто еще может серьезно об'яснять кому то ни было, что на Марсе нет людей.
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10.07.2021 16:22 Відповісти
Чтобы оценивать степень деградации тех алкашей, надо быть в это время рядом, а не пытаться перевести стрелки на меня. Насчёт умных алкашей не спорю, бывают. У нас под разливайкой в шахматы играют.
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11.07.2021 11:52 Відповісти
И ещё Юлия Прокопенко, Ваша закомплексованная реакция в защиту людей избравших "лёгкий" путь в жизни и плевок в мою сторону, похож на реакцию дамы из кинофильма "Самая обаятельная и привлекательная"
" Ты, что с Урала?"..." И при чём тут Урал".
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11.07.2021 12:25 Відповісти
Во первых я не пью и в моем окружении совсем нет пьющих. Поэтому закомплексованной реакции у меня нет и не может быть. Но признаю, что я неправильно трактовала, что они посмеялись. Полагаю, что в действительности было следующее.
Вы пошутили, что на Марсе намного холоднее. Они тоже ответили шуткой. Но Вы почему-то восприняли их шутку так, что они не знают, что на Марсе людей нет. Не надо иметь в окружении алкашей, чтобы знать, что ЛЮБОЙ алкаш знает, что на Марсе людей нет. Тем более те, которые работают, пусть даже на стройке. Для этого надо иметь некоторый жизненный опыт. Они не ожидали, что Вы будете их учить, что на Марсе нет людей, отсюда "немая сцена". Но я думаю, что я не ошиблась, что Вам около 20 лет. Вероятнее всего, что даже меньше. Запомните или запишите этот случай и лет через 10-15 все поймете.
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12.07.2021 17:33 Відповісти
Уважаемая, не надо заниматься фантазиями, просто надо послушать мою правдивую историю и принять к сведению, а то у Вас рассказчик дурак, а алкаши вундеркинды. И если Вы не встречали людей не задумывающихся сколько планет в Солнечной системе, а в данном случае про 40 киловольт в городской сети и их воздействие на ценные вещи, то похвально.
За двадцать лет спасибо, понравилось, на самом деле мне около пятидесяти.
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12.07.2021 21:00 Відповісти
Ладно там в магазичиках, ну в аптеках же должны быть вменяемые провизоры
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07.06.2021 16:48 Відповісти
Тут один мошенник обещал зарплату учителям по 4000 бакинских, ну и всё такое..Говорят не сел, вернее сел, но в президентское кресло..
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07.06.2021 16:49 Відповісти
Шахрайку-рекордсменку, що обманювала продавців і аптекарів, затримали на Київщині - Цензор.НЕТ 2671
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07.06.2021 16:54 Відповісти
Давно уже промышляла!https://twitter.com/pharmazzzevt/status/1365972482902142978
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07.06.2021 16:53 Відповісти
Какой-то средневековый треш. У нас что, половина населения не ходила в школу? Теперь понятно почему Кловуна выбрали президентом. Страна обречена.
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07.06.2021 16:53 Відповісти
"Она говорила, что скоро будет подано напряжение в 40 тыс. вольт, и потому нужно сложить все украшения, ключи и мобильные телефоны в пакет, иначе они почернеют. После этого женщина забирала пакет уходила"
Вы удивлены?
Млять!
Перечитайте результаты голосования, про 72% за Зеленского!
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07.06.2021 17:14 Відповісти
Это просто чушь, неужели все такие лохи ей попадались? Но одно может быть правдивым, если она применяла к ним гипноз, в это тогда можно поверить.
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07.06.2021 17:33 Відповісти
Про почернение есть старый анекдот
Двое чукчей сняли девицу, она им говорит:
- Чтобы я не родила, вы должны надеть презервативы!
Они так и сделали. Прошла ночь, и они разъехались. Через год встречаются. Один другому говорит:
- Ну что, у меня уже почернел, может снимем?
- Давай снимем, пускай рожает!
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07.06.2021 17:39 Відповісти
На дурака не нужен нож, Ему с три короба наврешь - И делай с ним, что хошь!
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07.06.2021 17:41 Відповісти
Це ж тре бути настільки довбоіопами що б на таку тупу хрень повестися )
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07.06.2021 17:44 Відповісти
Ученье -- свет!. Вот только неучёных тьма...
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07.06.2021 17:51 Відповісти
Ученье - свет, а неученье - чуть свет и на работу в магазин.
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07.06.2021 18:07 Відповісти
Має навички гіпнотизера.
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07.06.2021 18:14 Відповісти
Это каким же "недюжинным интеллектом" надо обладать, что бы купиться на такй бред от луганской падали???
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07.06.2021 19:12 Відповісти
каким нужно быть необразованными и глупыми, что бы повестись на такую чушь!
это словами не передать.
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07.06.2021 19:12 Відповісти
"Она говорила, что скоро будет подано напряжение в 40 тыс. вольт, и потому нужно сложить все украшения, ключи и мобильные телефоны в пакет, иначе они почернеют".
Всего один вопрос - сколько же этим лет этим продавцам и предпринимателям, и сколько классов в школе они осилили?
Повестись на такую муйню - это надо иметь талант. Шахрайку-рекордсменку, що обманювала продавців і аптекарів, затримали на Київщині - Цензор.НЕТ 1856
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07.06.2021 20:16 Відповісти
Если это сработало, то можно ходить по тем же магазинам, говорить что тебя в член укусила змея и нужно срочно высосать яд))))
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07.06.2021 20:24 Відповісти
Они там на всю голову ********? Напряжение... украшения с телефонами чтоб не почернели. Как в такую ахинею можно верить?
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07.06.2021 21:20 Відповісти
Как-как, точно так же, как и в заряженную воду от Чумака, сеансы Кашпировского и пирамидки от Гондона. Да, с таким наридом страну мы будем долго строить...
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08.06.2021 02:33 Відповісти
Видимо тётя или отличный психолог или владеет гипнозом. На такую дишь повестись в здравом уме нереально. В статье не указано, но она и купюры изымала.
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08.06.2021 10:13 Відповісти
*дичь
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08.06.2021 10:14 Відповісти
73%... Що тут сказать ще?
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08.06.2021 10:32 Відповісти
Эта мощенница далеко не рекордсменка. Мошенница что в парламенте - сонька золотая ручка 21 века. Этой очень далеко до нее. Не говоря уже о том олигархе кто вывел из банка почти 6 млрд долларов.
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10.07.2021 15:51 Відповісти
 
 