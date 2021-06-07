Шахрайку-рекордсменку, що обманювала продавців і аптекарів, затримали на Київщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події
Жінка заходила в аптеки і невеликі магазинчики і представлялася співробітницею енергетичної компанії. Вона говорила, що скоро буде подано напругу 40 тис. вольт, і тому потрібно скласти всі прикраси, ключі та мобільні телефони в пакет, інакше вони почорніють. Після цього жінка забирала пакет і йшла.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області, інформує Цензор.НЕТ.
Перші повідомлення про діяльність аферистки почали надходити в середині травня. Продавці з усієї Київської області зверталися в поліцію з однією і тією ж розповіддю про те, як співробітниця енергетичної компанії забрала їхні цінні речі.
Шахрайку затримали на гарячому: вона саме прийшла в черговий магазинчик в Обухові.
"Сказала зібрати в сумку телефони, калькулятори, ключі. Ми це зробили", - розповіла продавець.
Шахрайкою виявилася 43-річна уродженка Луганської області, яка не має постійного місця проживання, раніше неодноразово судима. Під час особистого огляду поліцейські вилучили у зловмисниці мобільні телефони і золоті прикраси як речові докази", - сказано в повідомленні поліції.
Аферистку помістили в ізолятор тимчасового тримання. Їй повідомили про підозру в шахрайстві. Покарання за цією статтею - від штрафу 850 грн до трьох років позбавлення волі.
Будь ласка, зачекайте...
даже для мошенников мелкого калибра наказание у нас в стране не предусмотрено.
чем крупнее птица = тем ничтожнее "наказание", вплоть до строгого выговора!!!
Она Киве преподавала.
Страна тупого зебильного быдла...
За что её арестовывать?
Она быдло учит жизни...
и химию тоже...
дехто своїх людей у силові структури попристроював, журнашлюхтичів шашличком нагодував - і гуляє
Через 30 лет, - Золото почернеет? Спасибо, добрая женщина что помогли.
зебілам личить їх кохання..
стопудово, жертви розводу - це упорототупий лохторат Вошьдя, який "все знає" з Г+Г та сватів-кварталів..
ЗУ про захист особистих даних вже відмінили?
Работали на стройке зимой у нас два алкаша, замёрзли страх, а я им говорю.- Что холодно, а на Марсе сейчас вообще минус 100 градусов. Они мне.- Мда, как же там люди живут???.
Я им, вы что, там же нет людей!!!
Они, с удивлением.- И куда же они подевались...
Всё, немая сцена.
" Ты, что с Урала?"..." И при чём тут Урал".
Вы пошутили, что на Марсе намного холоднее. Они тоже ответили шуткой. Но Вы почему-то восприняли их шутку так, что они не знают, что на Марсе людей нет. Не надо иметь в окружении алкашей, чтобы знать, что ЛЮБОЙ алкаш знает, что на Марсе людей нет. Тем более те, которые работают, пусть даже на стройке. Для этого надо иметь некоторый жизненный опыт. Они не ожидали, что Вы будете их учить, что на Марсе нет людей, отсюда "немая сцена". Но я думаю, что я не ошиблась, что Вам около 20 лет. Вероятнее всего, что даже меньше. Запомните или запишите этот случай и лет через 10-15 все поймете.
За двадцать лет спасибо, понравилось, на самом деле мне около пятидесяти.
Вы удивлены?
Млять!
Перечитайте результаты голосования, про 72% за Зеленского!
Двое чукчей сняли девицу, она им говорит:
- Чтобы я не родила, вы должны надеть презервативы!
Они так и сделали. Прошла ночь, и они разъехались. Через год встречаются. Один другому говорит:
- Ну что, у меня уже почернел, может снимем?
- Давай снимем, пускай рожает!
это словами не передать.
Всего один вопрос - сколько же этим лет этим продавцам и предпринимателям, и сколько классов в школе они осилили?
Повестись на такую муйню - это надо иметь талант.