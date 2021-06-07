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Заступник воєнкома вимагав $1,5 тис. у призовника за відстрочку від військової служби на Тернопільщині, - ДБР. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Заступник військового комісара одного з військкоматів Тернопільській області вимагав у призовника 1,5 тис. доларів США за відстрочку від військової служби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Встановлено, що за $1.5 тис. вобіцяв "оформити" відстрочку від військової служби.

Офіцера затримали після одержання коштів.

Здійснюються першочергові слідчі дії, затриманому планують повідомити про підозру за статтею "прийняття пропозиції або отримання неправомірної вигоди посадовою особою, і перевищення службових повноважень" (ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 426-1 КК України).

Йому може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Читайте також: Військового комісара затримано на Луганщині на хабарі 1,5 тис. доларів. ФОТО

Заступник воєнкома вимагав $1,5 тис. у призовника за відстрочку від військової служби на Тернопільщині, - ДБР 01
Заступник воєнкома вимагав $1,5 тис. у призовника за відстрочку від військової служби на Тернопільщині, - ДБР 02
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Топ коментарі
+5
Кому нах потрібна ця показуха - таке витворяють у кожному військкомматі...
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07.06.2021 16:49
+4
А когда посадят Зелю за уклонение от призыва 4 раза?
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07.06.2021 16:56
+2
*****, лучше четыре раза, принудительно, на службу!
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07.06.2021 17:01
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Кому нах потрібна ця показуха - таке витворяють у кожному військкомматі...
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07.06.2021 16:49 Відповісти
Ну а чьто? У государства долгов перед армией как шелков. Вот военком и крутится как может Заместитель военкома вымогал $1,5 у призывника за отсрочку от воинской службы на Тернопольщине, - ГБР - Цензор.НЕТ 4471
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07.06.2021 16:52 Відповісти
Дорогувато.Пожаднічав,і був покараний !
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07.06.2021 16:55 Відповісти
да...у нас бедный и малоимущий нарид..на одном парнишке захотел сразу в Рай въехай
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07.06.2021 16:57 Відповісти
Ключевая фраза "Офицера задержали после получения средств".
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07.06.2021 16:56 Відповісти
А когда посадят Зелю за уклонение от призыва 4 раза?
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07.06.2021 16:56 Відповісти
*****, лучше четыре раза, принудительно, на службу!
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07.06.2021 17:01 Відповісти
мой знакомый военком явно поправил материальное положение. И давно. Переехал в Одессу, купил квартиру, возможно не одну. Так что выгодно. Хотя что вот так приходит, потом вот так и уходит. Заместитель военкома вымогал $1,5 тыс. у призывника за отсрочку от воинской службы на Тернопольщине, - ГБР - Цензор.НЕТ 5310
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07.06.2021 16:59 Відповісти
Чаще не уходит. а прокатывает, к сожалению! Сцыкуны-косари не переводятся!
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07.06.2021 17:06 Відповісти
значит, по-другому как-нибудь уйдет. Это неоднократно доказано жизнью. К нас в подъезде жила женщина, которая работала в торговле. У нее не квартира была, а музей. А потом сын-наркоман все по ветру пустил.
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07.06.2021 18:24 Відповісти
А чесного прізивніка в Десну.
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07.06.2021 17:15 Відповісти
город Глухов Сумская область. предыдущий военком Немцев обосрался на взятке, а теперешний Харченко без зазрения совести гребет и на все плюет..
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07.06.2021 17:42 Відповісти
Военкоматы нужно упразднить в принципе, обходится без них... Как то диджитализмровать эту сферу.
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07.06.2021 18:51 Відповісти
просто надо ввести =армия в смартфоне=, зеля подскажет короче
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07.06.2021 21:51 Відповісти
Хочешь служить машине? Ну-ну...
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08.06.2021 03:35 Відповісти
"за отсрочку от воинской службы на Тернопольщине" Ага, ага, на тернопольщині адська служба!
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07.06.2021 19:42 Відповісти
Кого тією строковою службою можна налякати?
В Афган, на Нову Землю чи в Каракуми не зашлють.
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08.06.2021 11:13 Відповісти
 
 