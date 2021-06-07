УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13213 відвідувачів онлайн
Новини Фото СуспільствоФоторепортаж
5 118 8
дороги (1505) ОДА (1541) Тернопільщина (471) Велике будівництво (718)

На Тернопільщині завершується ремонт ділянки траси Р-39 Броди-Тернопіль, - ОДА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

Ремонт ділянки дороги Р-39 Броди - Тернопіль наближається до завершення. Дорога пов'язує населені пункти Тернопільської та Львівської областей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Тернопільської ОДА.

Так, торік в рамках президентської програми "Велике будівництво" відремонтували 11,6 км дороги від кордону з Львівською областю до селища Залізці. Цьогоріч продовжили далі, до села Хомівка.

Ремонт розпочали 1 квітня. Спочатку відфрезерували зношене покриття і зміцнили основу дороги методом холодної регенерації. Після цього поклали вирівнюючий 10-сантиметровий шар крупнозернистого асфальтобетону. Конструктив дорожнього покриття на відремонтованій ділянці має загальну товщину 37 см.

Зараз на ділянці укладають верхній шар покриття з щебенево-мастикового асфальтобетону товщиною в 5 см. Після чого перейдуть до останнього етапу робіт: облаштування узбіч, нанесення дорожньої розмітки з холодного пластику та встановлення нових дорожніх знаків.

Як повідомляв координатор "Великого будівництва", заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко, в цьому році за інфраструктурною програмою Володимира Зеленського буде збудовано та відремонтовано 6 500 км доріг європейської якості і 150 мостів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підходить до завершення ремонт однієї з ділянок траси Н-07 на Сумщині, - ОДА

На Тернопільщині завершується ремонт ділянки траси Р-39 Броди-Тернопіль, - ОДА 01
На Тернопільщині завершується ремонт ділянки траси Р-39 Броди-Тернопіль, - ОДА 02
На Тернопільщині завершується ремонт ділянки траси Р-39 Броди-Тернопіль, - ОДА 03

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Все, що було зроблено ще до 19-го якимось чудом знову зроблено минулого... Що за херня така діється, хтось то може пояснити?
показати весь коментар
07.06.2021 17:06 Відповісти
Всё просто. Скорее, что-то сделано было, очевидно, в 2018м, а после, продолжился ремонт в прошлом году. Но, такие "ляпы" от журналистов частые. Допустим, сколько раз было "сделана улица", а реально не уточняют, что "небольшая часть улицы".
показати весь коментар
08.06.2021 08:55 Відповісти
Ага. Аудиторам из счетной палаты лапшу вешайте на счет " ...укрепили основание дороги методом холодной регенерации", когда они спросят почему такая высокая цена.
Если бы эти работы проводились, то полотно поднялось бы минимум на 20 см. (что на фото не наблюдается) и состояние обочин было бы совершенно другое.
показати весь коментар
07.06.2021 17:17 Відповісти
Видно проХфесіонала. По фото бачить, як там все робилось. Ти б ,ще друже по фото збитки порахував, і в прокуратуру свою аргументовану доповідь написав. Я б (даю гарантію) -виступив би свідком. чекаю повідомлень чи пропозицій.
П.С. А хабарі платяться не за приписки, а за кілометр.
показати весь коментар
07.06.2021 22:39 Відповісти
Я комментирую статью и фото в этой статье. Помимо ваших фантазий "профессионал/не профессионал", по сути моего коммента сказать нечего?
показати весь коментар
08.06.2021 13:10 Відповісти
Извините, вы неправы.
1) Можно посмотреть в инете фото. Что и как делалось. Всё по-честному.
2) Как в 90х, вот так, просто, списать деньги? Не получится.
показати весь коментар
08.06.2021 08:51 Відповісти
Кстати. Только что посмотрел. Видео даже на Ютубе есть, где отлично видно, как проводится регенерация. Были рециклеры, было всё.
показати весь коментар
08.06.2021 08:57 Відповісти
 
 