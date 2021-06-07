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Венеціанська комісія (213) Зеленський (17467) Букіккіо (18)

Зеленський обговорив з головою Венеціанської комісії Букіккіо кризу довкола КС, - ОП. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з головою Європейської комісії за демократію через право (Венеціанська комісія) Джанні Букіккіо, який перебуває в Україні з робочим візитом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Зеленський відзначив високий рівень співпраці з Венеціанською комісією та консультативну допомогу, яку вона надає нашій країні у впровадженні ключових реформ.

Глава держави поінформував Джанні Букіккіо про останні законодавчі кроки, спрямовані на забезпечення верховенства права в Україні, включно з реформуванням органів судової влади, конституційного судочинства та подоланням корупції.

Президент відзначив допомогу Венеціанської комісії під час кризи навколо Конституційного Суду України та розповів про зусилля, спрямовані на проведення прозорих і відкритих конкурсів на зайняття посад у Конституційному Суді та в органах суддівського врядування – із залученням міжнародних експертів.

"Переконаний, що завдяки спільним зусиллям зможемо досягти головної мети – повернення Конституційному Суду України ролі незалежного та неупередженого арбітра у правовій державі Україна, де конституційні органи ухвалюють рішення виключно в межах своїх законних повноважень та відповідальності", – наголосив він.

Глава держави окремо відзначив вагому роль висновків Венеціанської комісії щодо нелегітимності так званого "Кримського референдуму" 2014 року та несумісності з міжнародним правом "включення" АР Крим та міста Севастополя до складу Російської Федерації. За його словами, принципова позиція комісії стала важливим елементом під час формування у 2014 році міжнародної політики невизнання анексії Криму Росією.

Зеленський обговорив з головою Венеціанської комісії Букіккіо кризу довкола КС, - ОП 01
Зеленський обговорив з головою Венеціанської комісії Букіккіо кризу довкола КС, - ОП 02
Зеленський обговорив з головою Венеціанської комісії Букіккіо кризу довкола КС, - ОП 03
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Топ коментарі
+7
...і в результаті вийшло буккаке 💦💦💦
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07.06.2021 17:42
+7
Политический туризм. Это единственное достижение Зеледента. Политики всех рангов едут в Украину посмотреть на это недоразумение с булавой. Беня потерял хватку, надо за вход на просмотр брать в тоннах евро.
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07.06.2021 17:43
+6
У нас ещё бесхвостый арахимия есть...
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07.06.2021 17:46
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Хотел с главой Венецианской комиссии Букиккио, а попал с Пиноккио...
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07.06.2021 17:40 Відповісти
...і в результаті вийшло буккаке 💦💦💦
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07.06.2021 17:42 Відповісти
Или просто "кака"
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07.06.2021 17:49 Відповісти
И Букиккио сказал нαχερ βαμ τοτ Κς, βы ςαμи Γαραнт Κοнςτιτуции !
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07.06.2021 17:42 Відповісти
Политический туризм. Это единственное достижение Зеледента. Политики всех рангов едут в Украину посмотреть на это недоразумение с булавой. Беня потерял хватку, надо за вход на просмотр брать в тоннах евро.
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07.06.2021 17:43 Відповісти
У нас ещё бесхвостый арахимия есть...
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07.06.2021 17:46 Відповісти
Ему они бананы передают, жалко же. На корабельной сосне без еды грустно сидеть.
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07.06.2021 17:54 Відповісти
Сигнальные жилеты мани за парковку вынимать
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07.06.2021 19:35 Відповісти
За парковку к Авакову)))
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07.06.2021 19:58 Відповісти
Шашлики були?
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07.06.2021 17:44 Відповісти
fff
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07.06.2021 17:46 Відповісти
Букіккіо зробить блазню буккакіо...
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07.06.2021 17:49 Відповісти
Зеленский обсудил с главой Венецианской комиссии
-- карнавальное платье своей первой второй Леди для "La Festa Veneziana"...*)
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07.06.2021 17:53 Відповісти
ОП о кризисе КС???? так у нас хуже кризиса чем ОП в принципе, нет!!! все плохое что есть в Украине, это благодаря моне и его ОПЕ
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07.06.2021 18:18 Відповісти
Зеленский обсудил с главой Венецианской комиссии Букиккио кризис вокруг КС, - ОП - Цензор.НЕТ 2217

В трактате Сангедрин сказано (109а), что в эпоху строительства Вавилонской башни, когда люди восстали против Создателя, решив бросить Ему вызов, Он наказал их не только тем, что «смешал языки», но и тем, что треть из них превратил в обезьян.
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07.06.2021 18:18 Відповісти
На конференции Zero Corruption Conference заявили, что по предоставлению ПДЧ Украине «нет консенсуса». Нет, зебобики, означает нет. И все.
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07.06.2021 18:30 Відповісти
"Рімейк":
"Стоїть "Блазень" перед стіною, на якій висить його портрет, і питає йго:
- Оце "приперли мене в куток"... І в Україні і в США... І що буде далі?...
А портрет відповідає:
- Так все просто! Мене - знімуть... А тебе - повісять...
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07.06.2021 19:00 Відповісти
Блазень захопив КС, суддів тероризує і не пускає на засідання, щоб КС не скасував Земельну Аферу олігархату від якої зеленій шоблі має перепасти кругленька сума.
Європейці прислали свого представника щоб наставив блазня на путь істинний, інакше санкції не за горами.
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08.06.2021 11:05 Відповісти
 
 