Зеленський обговорив з головою Венеціанської комісії Букіккіо кризу довкола КС, - ОП. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з головою Європейської комісії за демократію через право (Венеціанська комісія) Джанні Букіккіо, який перебуває в Україні з робочим візитом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Зеленський відзначив високий рівень співпраці з Венеціанською комісією та консультативну допомогу, яку вона надає нашій країні у впровадженні ключових реформ.

Глава держави поінформував Джанні Букіккіо про останні законодавчі кроки, спрямовані на забезпечення верховенства права в Україні, включно з реформуванням органів судової влади, конституційного судочинства та подоланням корупції.

Президент відзначив допомогу Венеціанської комісії під час кризи навколо Конституційного Суду України та розповів про зусилля, спрямовані на проведення прозорих і відкритих конкурсів на зайняття посад у Конституційному Суді та в органах суддівського врядування – із залученням міжнародних експертів.

"Переконаний, що завдяки спільним зусиллям зможемо досягти головної мети – повернення Конституційному Суду України ролі незалежного та неупередженого арбітра у правовій державі Україна, де конституційні органи ухвалюють рішення виключно в межах своїх законних повноважень та відповідальності", – наголосив він.

Глава держави окремо відзначив вагому роль висновків Венеціанської комісії щодо нелегітимності так званого "Кримського референдуму" 2014 року та несумісності з міжнародним правом "включення" АР Крим та міста Севастополя до складу Російської Федерації. За його словами, принципова позиція комісії стала важливим елементом під час формування у 2014 році міжнародної політики невизнання анексії Криму Росією.





