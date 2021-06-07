Охоронець київського ТРЦ намагався продати два пістолети, 70 набоїв та вибухівки із зони ООС за $1,8 тисячі, - СБУ. ВIДЕО

Співробітник СБУ спільно з київськими правоохоронцями припинили канал торгівлі зброєю, яке поставлялося із зони бойових дій на Донбасі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ГУ СБУ в Києві та Київській області, канал торгівлі зброєю організували двоє чоловіків. Один із них працював охоронцем ТРЦ у столиці. Його затримали під час спроби продати за 1800 доларів два пістолети - ПМ і Наган, 70 патронів, вибухівку з запалами і детонуючим шнуром.

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