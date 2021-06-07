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затримання (4146) зброя (5763) СБУ (10052) торгівля (390)

Охоронець київського ТРЦ намагався продати два пістолети, 70 набоїв та вибухівки із зони ООС за $1,8 тисячі, - СБУ. ВIДЕО

Фото Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Співробітник СБУ спільно з київськими правоохоронцями припинили канал торгівлі зброєю, яке поставлялося із зони бойових дій на Донбасі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ГУ СБУ в Києві та Київській області, канал торгівлі зброєю організували двоє чоловіків. Один із них працював охоронцем ТРЦ у столиці. Його затримали під час спроби продати за 1800 доларів два пістолети - ПМ і Наган, 70 патронів, вибухівку з запалами і детонуючим шнуром.

Під час обшуків житла й автомобілів було виявлено близько 100 набоїв різного калібру. Зокрема, осколкові боєприпаси до підствольних гранатометів.

Охоронець київського ТРЦ намагався продати два пістолети, 70 набоїв та вибухівки із зони ООС за $1,8 тисячі, - СБУ 01
Охоронець київського ТРЦ намагався продати два пістолети, 70 набоїв та вибухівки із зони ООС за $1,8 тисячі, - СБУ 02
Охоронець київського ТРЦ намагався продати два пістолети, 70 набоїв та вибухівки із зони ООС за $1,8 тисячі, - СБУ 03
Охоронець київського ТРЦ намагався продати два пістолети, 70 набоїв та вибухівки із зони ООС за $1,8 тисячі, - СБУ 04
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Топ коментарі
+4
Револьвер, мягко говоря, "не весь". И в таком состоянии, что его стрёмно в руки брать, не то, что из него стрелять. Охраннику б на нём мушку спилить, прежде, чем такое предлагать людям...
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07.06.2021 18:15
+3
А в ОПі агент Х..ла "Козир" працює, чому його не ловлять?
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07.06.2021 18:11
+3
Наверно на олхе пытались продать)
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07.06.2021 18:18
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Охранник киевского ТРЦ пытался продать два пистолета, 70 патронов и взрывчатку из зоны ООС за $1,8 тысяч, - СБУ - Цензор.НЕТ 1543
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07.06.2021 18:10 Відповісти
А в ОПі агент Х..ла "Козир" працює, чому його не ловлять?
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07.06.2021 18:11 Відповісти
Револьвер, мягко говоря, "не весь". И в таком состоянии, что его стрёмно в руки брать, не то, что из него стрелять. Охраннику б на нём мушку спилить, прежде, чем такое предлагать людям...
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07.06.2021 18:15 Відповісти
Цей наган Берію пережив і тебе переживе.
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07.06.2021 18:21 Відповісти
Та уже не пережил. Это хлам.
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07.06.2021 18:41 Відповісти
Та "Наган" явно копаний і оброблений за допомогою перетворювача іржі і криворукого майстра в ММГ (макет масо-габаритний) і перший же вистріл залишить стрільця без пальців і очей.
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07.06.2021 22:05 Відповісти
Ото ж...
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07.06.2021 22:07 Відповісти
Наверно на олхе пытались продать)
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07.06.2021 18:18 Відповісти
А взрывчатку,мабуть, рыбу глушить?
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07.06.2021 18:19 Відповісти
Лох чи неЛох ??
This is a guestion..
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07.06.2021 18:22 Відповісти
Олх! Тобто Olx!
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08.06.2021 08:55 Відповісти
Продолжение совка где все нельзя - проститутки в запрете оружие в запрете...вроде комуняки отошли а ссыкливе держиморды все при власти...
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07.06.2021 18:24 Відповісти
"проститутки в запрете" - вот сейчас ты всю зэвладу "в запрете" объявил Охранник киевского ТРЦ пытался продать два пистолета, 70 патронов и взрывчатку из зоны ООС за $1,8 тысяч, - СБУ - Цензор.НЕТ 8047
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07.06.2021 18:44 Відповісти
він же мав на увазі в гарному сенсі.... Охоронець київського ТРЦ намагався продати два пістолети, 70 набоїв та вибухівки із зони ООС за $1,8 тисячі, - СБУ - Цензор.НЕТ 4088
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08.06.2021 08:56 Відповісти
Дешевый мусорской ералаш.
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07.06.2021 18:29 Відповісти
продешевил- и спалился..
а ревнаган- тема, и с масленками...)) был..(
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07.06.2021 18:58 Відповісти
наган стремный
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07.06.2021 19:20 Відповісти
Что они в зоне ООС такими наганами вооружены?Сотрудник ЧК-тоже маланец, кладовщик выдавал.😄
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07.06.2021 19:33 Відповісти
Блестящая операция СБУ... Охоронець київського ТРЦ намагався продати два пістолети, 70 набоїв та вибухівки із зони ООС за $1,8 тисячі, - СБУ - Цензор.НЕТ 2709
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07.06.2021 19:44 Відповісти
ПМ - силуминовый новодел, Наган - допотопный коп, причём тут АТО?
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07.06.2021 22:03 Відповісти
Кримінальна відповідальність передбачена за незаконне поводження із зброєю. А є закон про зброю ?
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07.06.2021 22:12 Відповісти
 
 