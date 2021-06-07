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монети (105) НБУ (1444) пам'ять (1149) Сліпак (34)

Нацбанк випустив пам'ятну монету із зображенням Героя України Василя Сліпака. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

Національний банк України випустив пам'ятну монету із зображенням загиблого на Донбасі в 2016 році оперного співака, Героя України Василя Сліпака.

Про це повідомляє пресслужба НБУ, інформує Цензор.НЕТ.

На аверсі монети розміщено портрет Сліпака, герб України і нотний рядок. На реверсі - соловей на стволі автомата.

Було викарбовано 35 тисяч таких монет. Номінал монети - 2 грн. Вартість монети на сайті НБУ - 49 грн.

Нацбанк випустив памятну монету із зображенням Героя України Василя Сліпака 01          Нацбанк випустив памятну монету із зображенням Героя України Василя Сліпака 02

Василь Сліпак (1974-2016 рр.) - український оперний співак (бас-баритон), соліст Паризької національної опери, волонтер, учасник бойових дій під час війни на сході України, позивний "Міф". Був також одним із лідерів української громади Франції, членом Об'єднання українців Франції.

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Тричі бував на фронті. Вперше поїхав на війну в травні 2015 року. Воював у Пісках в районі Донецького аеропорту. Брав участь у боях за Авдіївку у складі 1-ї окремої штурмової роти 7-го окремого батальйону Добровольчого українського корпусу. Повернувся пораненим.

Вдруге поїхав на фронт у вересні 2015 року, у Водяне - на лінію зіткнення. У жовтні повернувся в Париж. У червні 2016 року знову поїхав на Донбас. Планував залишитися там на пів року, але 29 червня загинув у бою від кулі ворожого снайпера. У лютому 2017 року Василю Сліпаку посмертно присвоєно звання Героя України.
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Топ коментарі
+12
ГЕРОЮ СЛАВА !!!Нацбанк выпустил памятную монету с изображением Героя Украины Василия Слипака - Цензор.НЕТ 5060
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07.06.2021 21:53
+11
Очень сильная потеря. Для нации которой пока нет. А вот такие были.На таких нация и формируется. Василий Слипак. Построим когда нибудь свой военный корабль---имя уже есть. А монета номиналом в 2 гривны тут не к чему. На купюре тысячной надо было!
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07.06.2021 21:26
+9
Нацбанк выпустил памятную монету с изображением Героя Украины Василия Слипака - Цензор.НЕТ 2077
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07.06.2021 21:51
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Номинал монеты - 2 грн. Стоимость монеты на сайте НБУ - 49 грн.
Источник: https://censor.net/ru/p3269988
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07.06.2021 21:23 Відповісти
Осенью вiслюка увековечат:
День пианиста - профессиональный праздник людей, связанных с игрой на клавишных музыкальных инструментах. Ежегодно отмечается 8 ноября.
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07.06.2021 21:23 Відповісти
одно жаль - что это памятные монеты...ограниченный тираж...
почему бы не сделать на обычных 10 грн монетах на аверсе номинал и знаменитых и героичных, а на реверсе, как положено - герб ...
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07.06.2021 21:26 Відповісти
Так не заробиш.
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07.06.2021 21:26 Відповісти
чому? було б бажання... а почати можно с гербів областей (як у штатах на 25 центах різні штати )
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07.06.2021 21:31 Відповісти
ой...я прочитав "не зробиш"...
так! не заробиш - то 100% (Ви маєте раціо)
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07.06.2021 22:20 Відповісти
Плохая идея.
10 грн.... для знаменитостей и героев?
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07.06.2021 21:30 Відповісти
а 2 грн - достойно?
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07.06.2021 21:32 Відповісти
А я о чём?
Плохая идея.
Не место героям на обесценивающейся мелочёвке.
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07.06.2021 21:34 Відповісти
но памятная монета именно 2 гривеник.... хоть стоимость 49 грн
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07.06.2021 21:36 Відповісти
Тогда да!
49 грн - это.... много.
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07.06.2021 21:38 Відповісти
Ну выпустили б ее из золота и тиражом в 500 штук, стоила б 49 000. Только толку я в этом не вижу.
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07.06.2021 22:11 Відповісти
Ну вообще то есть монета 2 грн посвященная бою под Крутами... А так же Евгену Коновальцу посвятили монету в 2 грн, Кстати на 1 грн монете Владимир Великий. Правда она из золота 999 пробы, отдал бы ее за одну гривну?

И вообще тут номинал не важен, только конь может оценивать монеты по номиналу. Это нумизматика.
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07.06.2021 22:08 Відповісти
памятных монет много...но тираж их не большой (только для нумизматов) и цена кусается...
а ведь можно ж разнообразить обычные монеты, небольшого номинала...
но это не принципиально и просто рассуждение (не больше))))
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07.06.2021 22:12 Відповісти
Ну 35к это как раз не сильно большой тираж. Там же есть монеты типа "День пам`яті полеглих захисників України" номиналом в 10 грн и такой же ценой. Потому что тираж в миллион. Их просто скупают перекупы тоннами. Потому что со Слипаком скоро будет тоже самое как и со всеми остальными монетами - "Нет в наличии" и цена прибавит нолик в конце. Например туже "Оранту 500 грн" сейчас уже днем с огнем не найдешь. Разве что оценки цены на разных сайтах от 150 000 до 200 000 грн.
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07.06.2021 22:52 Відповісти
Очень сильная потеря. Для нации которой пока нет. А вот такие были.На таких нация и формируется. Василий Слипак. Построим когда нибудь свой военный корабль---имя уже есть. А монета номиналом в 2 гривны тут не к чему. На купюре тысячной надо было!
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07.06.2021 21:26 Відповісти
Не то, чтоб "нации нет". Просто она пока не сильно собралась в кучу и много шлака.
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07.06.2021 21:29 Відповісти
Та как угодно можно. Но нет пока нации. Слишком долго усваиваем. Даже после 2014 года. Момент истины прошли---а к цели не приблизились.
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07.06.2021 21:48 Відповісти
Ну да - два Майдана, а нации нет Нацбанк выпустил памятную монету с изображением Героя Украины Василия Слипака - Цензор.НЕТ 3177 Уроки да - усваиваются медленно, но что такое "нет нации", можно посмотреть на примере кацапов - там действительно нации нет.
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07.06.2021 21:55 Відповісти
Не погоджусь. Нація сформувалась вже у литовську пору, років 600 тому. Була мова, був уклад декількох мільйонів люду, була еліта вже тоді. Але вона, ця еліта, мала тенденцію розчинятися в інших: польській, російській. Особливість українців у тому, що була нація з військом, але з неоформленими елітами. Навіть при Богдані точилися дискусії хто нам ближче. Фатальним чинником стала загибель у битві сина Богдана Тимоша, а потім сам Хмельницький помер. Тут еліту і рознесло: сталася так звана Руїна. А то б було таке собі Князівство Руське з Молдовою і ми вивчали б зовсім іншу історію. Проблему еліти ми й зараз відчуваємо на своїй шкірі. Дуже низька якість, ляшко на ляшку сидить і ляшком поганяє. Якби вона складалася із Василів Сліпаків ми б давно були і в ЕС і в НАТО, десь на рівні Словенії.
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07.06.2021 22:37 Відповісти
История у нас отличная. Знаю. Но пропечатал я по В. Слипаку конечно от себя. Форум тут не для глубоких дискуссий. Другие страны что рядом тоже прошли не слабую дорогу. В Словении в ******* был когда то. При Югославии было дело. Маленькая страна. Но место своё нашла давно. Мы нет. Но вот нет у них ляшков скорее всего и не было. Думаю что и таких как Василий тоже вроде не слышно. А момент истины прошли. Фильм кстати снят *Миф* не так давно--а в прокате нет его. И по тв каналам не мелькнул. А туфта повторами неделями идёт. Сколько же дряни среди нас!
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07.06.2021 23:09 Відповісти
Нічого страшного не сталося . Дж. Вашингтон зображений на 25 -ти центах звичайної ходячки . 2 гривні памятна монета . В серцях українців залишиться Василь .
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07.06.2021 21:59 Відповісти
99 грн. за упаковку и доставку. Нацбанк выпустил памятную монету с изображением Героя Украины Василия Слипака - Цензор.НЕТ 1086

Нацбанк выпустил памятную монету с изображением Героя Украины Василия Слипака - Цензор.НЕТ 9109
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07.06.2021 21:27 Відповісти
Сум та шана.
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07.06.2021 21:30 Відповісти
Всего лишь двугривенная монетка (хоть и выполненная со вкусом).
Мелковато ценим таких героев.
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07.06.2021 21:32 Відповісти
Героям Слава!
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07.06.2021 21:43 Відповісти
Нацбанк выпустил памятную монету с изображением Героя Украины Василия Слипака - Цензор.НЕТ 2077
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07.06.2021 21:51 Відповісти
ГЕРОЮ СЛАВА !!!Нацбанк выпустил памятную монету с изображением Героя Украины Василия Слипака - Цензор.НЕТ 5060
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07.06.2021 21:53 Відповісти
Нацбанк випустив пам'ятну монету із зображенням Героя України Василя Сліпака - Цензор.НЕТ 3791

Красиво !
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07.06.2021 22:40 Відповісти
Скажу річь не дуже популярну .

Живим він би Україні був би більш користним .

Й в загалом я не вірю в випадковість чито гибелі Стуса, чито Івасюка , чито Чорновола , чито Сліпака .
Не виключаю , що в КДБ \ФСБ інує спеціальна група ліквідаторів , яка полює на тих , хто може своїм життям й творчісттю довести усьому світу на найбільш зрозумілих прикладах , що українці абсолютно інша національна сутність за московитів .

Реально московити дуже добре знають брехливість свого стверження , що мовляв українці то австрійский генштаб . А ось , що один Тарас Шевченко зробив більше ніж Котляревський , Куліш й Гоголь разом узяті . Один нібито син кріпака виключно своєю харизмой й талантом повернув українцям пам"ять .
З того часу вони тупо бздять , що народиться хтось близький до Тараса . Тому Пастернака вони й не збирались вбивати , Броцького тупо вислали , Ахматову взагалом не помічали (а вона була відверто ворогом софкоїду) .
Стуса вони вбили майже при Горбачові . Вбили саме поета . Бо жорстоко жахались .

Вони скажені пси , бо вбивають тих , кого люто бздять !
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08.06.2021 07:40 Відповісти
І от скажіть, чи є Господь що все ім сходе з рук? Невже стільки жертв замало?
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08.06.2021 09:14 Відповісти
 
 