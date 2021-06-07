Нацбанк випустив пам'ятну монету із зображенням Героя України Василя Сліпака. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Суспільство
Національний банк України випустив пам'ятну монету із зображенням загиблого на Донбасі в 2016 році оперного співака, Героя України Василя Сліпака.
Про це повідомляє пресслужба НБУ, інформує Цензор.НЕТ.
На аверсі монети розміщено портрет Сліпака, герб України і нотний рядок. На реверсі - соловей на стволі автомата.
Було викарбовано 35 тисяч таких монет. Номінал монети - 2 грн. Вартість монети на сайті НБУ - 49 грн.
Василь Сліпак (1974-2016 рр.) - український оперний співак (бас-баритон), соліст Паризької національної опери, волонтер, учасник бойових дій під час війни на сході України, позивний "Міф". Був також одним із лідерів української громади Франції, членом Об'єднання українців Франції.
Тричі бував на фронті. Вперше поїхав на війну в травні 2015 року. Воював у Пісках в районі Донецького аеропорту. Брав участь у боях за Авдіївку у складі 1-ї окремої штурмової роти 7-го окремого батальйону Добровольчого українського корпусу. Повернувся пораненим.
Вдруге поїхав на фронт у вересні 2015 року, у Водяне - на лінію зіткнення. У жовтні повернувся в Париж. У червні 2016 року знову поїхав на Донбас. Планував залишитися там на пів року, але 29 червня загинув у бою від кулі ворожого снайпера. У лютому 2017 року Василю Сліпаку посмертно присвоєно звання Героя України.
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Источник: https://censor.net/ru/p3269988
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почему бы не сделать на обычных 10 грн монетах на аверсе номинал и знаменитых и героичных, а на реверсе, как положено - герб ...
так! не заробиш - то 100% (Ви маєте раціо)
10 грн.... для знаменитостей и героев?
Плохая идея.
Не место героям на обесценивающейся мелочёвке.
49 грн - это.... много.
И вообще тут номинал не важен, только конь может оценивать монеты по номиналу. Это нумизматика.
а ведь можно ж разнообразить обычные монеты, небольшого номинала...
но это не принципиально и просто рассуждение (не больше))))
Мелковато ценим таких героев.
Красиво !
Живим він би Україні був би більш користним .
Й в загалом я не вірю в випадковість чито гибелі Стуса, чито Івасюка , чито Чорновола , чито Сліпака .
Не виключаю , що в КДБ \ФСБ інує спеціальна група ліквідаторів , яка полює на тих , хто може своїм життям й творчісттю довести усьому світу на найбільш зрозумілих прикладах , що українці абсолютно інша національна сутність за московитів .
Реально московити дуже добре знають брехливість свого стверження , що мовляв українці то австрійский генштаб . А ось , що один Тарас Шевченко зробив більше ніж Котляревський , Куліш й Гоголь разом узяті . Один нібито син кріпака виключно своєю харизмой й талантом повернув українцям пам"ять .
З того часу вони тупо бздять , що народиться хтось близький до Тараса . Тому Пастернака вони й не збирались вбивати , Броцького тупо вислали , Ахматову взагалом не помічали (а вона була відверто ворогом софкоїду) .
Стуса вони вбили майже при Горбачові . Вбили саме поета . Бо жорстоко жахались .
Вони скажені пси , бо вбивають тих , кого люто бздять !